Денежная петля затягивается: сколько нужно зарабатывать, чтобы банк дал кредит на машину

Для многих россиян покупка автомобиля остаётся важной целью, но далеко не всегда есть возможность оплатить её единовременно. Автокредит продолжает оставаться популярным инструментом, хотя условия и требования банков к заёмщикам стали строже. Эксперты объясняют, какой доход сегодня нужно подтверждать, чтобы рассчитывать на положительное решение, и какие варианты финансирования более доступны.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить кредит

Одним из примеров стала покупка подержанного Kia Rio 2020 года выпуска с автоматической коробкой передач. Средняя стоимость такой машины на рынке составляет около 1,3 млн рублей. Банки предлагают оформить кредит без первоначального взноса сроком на четыре года под ставку до 25% годовых.

В этом случае ежемесячный платёж составит порядка 43,1 тысячи рублей, а общая переплата за весь срок превысит 760 тысяч рублей. Чтобы банк согласился на такую сделку, официальный доход должен быть не ниже 90 тысяч рублей в месяц.

"Если у человека есть маленькие дети или другие иждивенцы, а также имеются незакрытые займы и "кредитки", то зарплата должна быть ещё выше", — пояснила кредитный брокер Елена Молокова.

Главное правило банков: сумма выплат по кредиту не должна превышать 40-50% от ежемесячного заработка. Причём учитываются только "чистые" доходы без дополнительных обязательств.

Сравнение: кредит на подержанный и новый автомобиль

Параметр Kia Rio 2020 (с пробегом) Москвич (новый, максимальная комплектация) Стоимость 1 300 000 ₽ 1 600 000 ₽ Ставка до 25% около 18% Срок кредита 4 года 7 лет Ежемесячный платёж 43 100 ₽ 31 000 ₽ Доход для одобрения от 90 000 ₽ от 65 000 ₽ Переплата 765 000 ₽ около 1 000 000 ₽

Советы шаг за шагом: как повысить шансы на одобрение

Проверьте кредитную историю через сервисы НБКИ или "Госуслуги". Исправьте ошибки заранее. Подготовьте справки о доходах (2-НДФЛ или по форме банка), даже если есть серый доход. Сократите количество активных кредитов и закройте ненужные кредитные карты. Рассмотрите вариант с первоначальным взносом: он снижает риск для банка и уменьшает ставку. Сравните предложения в нескольких банках и автосалонах: иногда субсидии дилера существенно удешевляют кредит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать кредит без учёта дополнительных трат (страховка, ТО, шины).

→ Последствие: нехватка средств на обязательные расходы.

→ Альтернатива: заранее включить в бюджет расходы на КАСКО, ОСАГО и обслуживание.

Ошибка: оформлять автокредит в первом попавшемся банке.

→ Последствие: высокая переплата и скрытые комиссии.

→ Альтернатива: использовать онлайн-сервисы сравнения ставок.

Ошибка: скрывать другие кредиты или иждивенцев.

→ Последствие: отказ после проверки кредитной истории.

→ Альтернатива: честно указывать данные и предлагать поручителя.

А что если…

Если доход семьи не дотягивает до уровня, требуемого банками, можно рассмотреть:

совместный кредит с супругом или родственником;

покупку автомобиля дешевле — например, отечественных моделей Lada или китайских брендов;

альтернативу в виде подписки на авто или долгосрочной аренды.

FAQ

Как выбрать банк для автокредита?

Лучше сравнить не только ставку, но и дополнительные условия: комиссии, требования к страховке, возможность досрочного закрытия.

Сколько стоит КАСКО при автокредите?

В среднем 5-7% от стоимости автомобиля в год. Для Kia Rio это около 70-90 тысяч рублей ежегодно.

Что лучше: кредит на новый или подержанный автомобиль?

Новый авто по госпрограмме может обойтись дешевле в ежемесячных платежах, но подержанный выигрывает по цене покупки.

Мифы и правда

Миф: банк всегда требует первоначальный взнос.

Правда: есть кредиты без первого взноса, но ставка выше.

Миф: высокий доход гарантирует одобрение.

Правда: банки учитывают кредитную историю и обязательства.

Миф: автокредит выгоднее ипотеки.

Правда: ставка по автокредиту обычно выше, так как машина быстрее теряет в цене.

Три интересных факта

Kia Rio остаётся в топ-5 самых продаваемых машин на вторичном рынке России. В августе 2025 года банки выдали почти 109 тысяч автокредитов — на 10% больше, чем в июле. Москва, Татарстан и Санкт-Петербург лидируют по числу оформленных кредитов.

Исторический контекст