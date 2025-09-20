Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
магистраль
магистраль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Казахстан готовит революцию на дорогах: как будут выглядеть номера будущего

В Казахстане с 2026 года появится возможность выбрать любой номер за 10 МРП — Минфин

С 2026 года казахстанским автомобилистам станет проще подчеркнуть индивидуальность. Вместо привычных стандартных комбинаций они смогут заказывать собственные номера с любыми буквами и цифрами, кроме ограниченного перечня "элитных" серий. Изменения закреплены в проекте нового Налогового кодекса и напрямую связаны с обновлением расчёта МРП, который с января составит 4 325 тенге. Именно на эту величину будут опираться все тарифы.

Стандартные и "красивые" номера

Традиционные номера остаются самым доступным вариантом. За комплект придётся отдать всего 2,8 МРП — 12 110 тенге. Дубликаты обойдутся в ту же сумму. Такие номера привычны большинству автовладельцев и не требуют дополнительных затрат.

Желающим выделиться предлагаются так называемые "красивые" комбинации. Это последовательности с легко запоминающимися цифрами — например, 010 или 707. За них придётся заплатить уже 57 МРП (246 525 тенге). Если добавить одинаковые буквы, стоимость вырастает вдвое — 114 МРП (493 050 тенге).

Особая категория — номера с тремя одинаковыми цифрами: 111, 222 и т. д. Здесь базовый тариф составляет 137 МРП (592 525 тенге). С одинаковыми буквами цена достигает 194 МРП (839 050 тенге).

Элитными считаются серии с единицами и семёрками: 001-009 и 777. За них просят 228 МРП (986 100 тенге), а с одинаковыми буквами — 285 МРП (1 232 625 тенге).

Новая опция: индивидуальные номера

Главное новшество 2026 года — возможность заказать абсолютно любую комбинацию букв и цифр. Исключения касаются только "элитных" серий и повторяющихся наборов из утверждённого списка. Стоимость такого варианта составит 10 МРП — 43 250 тенге. Это даёт шанс каждому водителю получить уникальный номер и при этом не переплачивать.

Примеры будущих номеров: 123AZA01, 321ERA02, 069ARA03. Подобное решение позволяет выделиться на дороге за умеренные деньги.

Сравнение вариантов

Категория Пример Цена (тенге)
Стандартные 493AWN01 12 110
"Красивые" цифры 070, 707 246 525
"Красивые" + буквы 070AAA 493 050
Три одинаковые цифры 333 592 525
Три цифры + буквы 333BBB 839 050
Элитные 001, 777 986 100
Элитные + буквы 001AAA 1 232 625
Индивидуальные (новинка) 123AZA01 43 250

Советы шаг за шагом

  1. Определитесь с бюджетом. Разница в стоимости между обычным и элитным номером достигает почти 100-кратного размера.

  2. Подумайте о практичности. Если важна простота — берите стандартный вариант.

  3. Хотите подчеркнуть статус? Рассмотрите VIP-серии, но будьте готовы к высокой цене.

  4. Если нужна индивидуальность за небольшие деньги, выбирайте новый вариант за 10 МРП.

  5. Заказ оформляется через ЦОН или портал "Электронного правительства", что экономит время.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать дорогой "элитный" номер ради престижа, но без готовности тратить почти миллион тенге.

  • Последствие: лишние траты, которые не принесут реальной пользы.

  • Альтернатива: заказать индивидуальный номер за 43 250 тенге и всё равно выделиться.

  • Ошибка: брать дубликаты у неофициальных производителей.

  • Последствие: штрафы и проблемы при проверках.

  • Альтернатива: оформлять только через ЦОН, где цена фиксирована.

А что если…

А что если массово выбирать индивидуальные номера? В таком случае редкие серии потеряют часть уникальности, а "красивые" наборы станут менее востребованы. Вероятно, владельцы VIP-номеров будут искать новые способы подчеркнуть статус — например, через тюнинг или эксклюзивные аксессуары для автомобиля.

Плюсы и минусы

Вариант Плюсы Минусы
Стандартный Дёшево, быстро Никакой индивидуальности
"Красивые" Удобно запоминать, привлекают внимание Высокая цена
Три одинаковые цифры Подчёркивают статус Очень дорого
Элитные Максимальная престижность Цена выше миллиона тенге
Индивидуальные Уникальность, доступная цена Исключены самые популярные серии

FAQ

Как выбрать подходящий номер?
Определитесь, что важнее: цена или уникальность. Для большинства водителей подойдут индивидуальные номера за 10 МРП.

Сколько стоит самый дорогой номер?
Элитные комбинации с одинаковыми буквами обойдутся в 1 232 625 тенге.

Что лучше: "красивый" или индивидуальный номер?
Если хочется статусности, выбирайте VIP-серию. Для практичности и экономии выгоднее индивидуальный вариант.

Мифы и правда

  • Миф: индивидуальные номера будут стоить дороже стандартных "красивых".
    Правда: наоборот, они дешевле — всего 43 250 тенге.

  • Миф: все комбинации будут доступны.
    Правда: элитные серии и повторяющиеся наборы исключены.

  • Миф: дубликаты можно заказать где угодно.
    Правда: легально это делается только через ЦОН.

3 интересных факта

  1. В 2023 году в ЦОНах Казахстана выдали почти 30 тысяч номеров повышенного спроса.

  2. Выручка государства от продажи VIP-серий составила более 10 млрд тенге.

  3. В 2022 году владельцы "красивых" номеров потратили свыше 7 млрд тенге.

Исторический контекст

  • 2014 год: введение электронных баз данных для учёта регистрационных знаков.

  • 2017 год: старт массового оформления "красивых" номеров через ЦОНы.

  • 2023 год: рекордная выручка от VIP-комбинаций.

  • 2026 год: запуск индивидуальных номеров по желанию автовладельца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ford отзывает 102 тысячи седанов Taurus 2016–2019 годов из-за дефекта дверных накладок сегодня в 0:54

Летающий металл на трассе: владельцам Ford Taurus грозит опасность

Ford объявил об отзыве почти 102 тысяч седанов Taurus: причина кроется в мелкой детали, которая может превратиться в опасный предмет на дороге.

Читать полностью » Дизайнер Мате Фок выпустил чертежи экологичного веломобиля Velocar сегодня в 0:26

Велосипед, который решил стать машиной: проект, переворачивающий городскую мобильность

Проект Motofocker Velocar показывает, что транспорт будущего может быть простым, экологичным и доступным. Но готов ли он заменить привычный велосипед или авто?

Читать полностью » Электроника в авто заменила физическую кнопку Kick Down на механическую педаль газа вчера в 23:35

Кнопка под педалью газа, о которой вы не знали — мощное ускорение в один клик

Не все водители знают о скрытой кнопке под педалью газа. Разбираем, зачем она нужна и почему на новых авто её уже не ставят.

Читать полностью » Замена аккумулятора без сброса настроек: советы автоэлектрика вчера в 23:19

Секреты автоэлектрика: как снять клеммы аккумулятора и сохранить все настройки в машине

При замене аккумулятора можно потерять все настройки авто. Узнайте, как снять клеммы правильно и сохранить электронику в целости.

Читать полностью » Моргание противотуманными фонарями — сигнал о прижимании сзади вчера в 22:12

Тайный язык дорог: мигающий противотуманный фонарь кричит о риске — дальнобойщик рассказал почему

Необычные сигналы на дороге кажутся странными только на первый взгляд. Узнайте, что значит мигание стоп-сигналов и почему его важно понимать.

Читать полностью » Автоюрист рассказал о рисках в договоре купли-продажи авто с пробегом вчера в 22:08

Покупка подержанного авто — лотерея или продуманная сделка? Узнайте главные ошибки

Автоюрист перечислил ошибки при покупке подержанных машин: от игнорирования проверки на аресты до занижения цены в договоре.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Попов предупредил о взрывоопасности повреждённых топливных шлангов вчера в 21:28

Скрытая бомба под капотом: почему микротрещина в топливной системе способна взорвать автомобиль

Малейшая трещина в топливной системе способна вызвать пожар или взрыв. Узнайте, как вовремя заметить опасность и защитить автомобиль.

Читать полностью » Средний размер скидок на новые автомобили в России снизился до 21% — данные вчера в 19:57

Последний шанс на дешевый автомобиль: акции исчезают по всей России

Скидки на новые автомобили сокращаются, и всё больше машин продаётся по полной цене. Какие бренды и регионы предлагают максимальные дисконты?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, почему планка улучшает осанку и укрепляет корпус
Наука

Чешский школьник Ян Герциг готовит программу наблюдений для телескопа Джеймса Уэбба
Садоводство

Мини-огород на подоконнике помогает снизить стресс и обеспечивает свежей зеленью круглый год
Питомцы

Ветеринары: собаки чаще всего боятся грома, фейерверков и одиночества
Садоводство

Эксперт: розы укореняются лучше при посадке за 6 недель до морозов
Еда

Запекание крыльев индейки в рукаве обеспечивает равномерное приготовление мяса и овощей
Технологии

Холодильник Xiaomi Mijia Pro готовит лёд за 55 минут и экономит до 25% энергии
Спорт и фитнес

Кристиан Тибодо: статичные разводки эффективнее лёгких гантелей для дельт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet