Казахстан готовит революцию на дорогах: как будут выглядеть номера будущего
С 2026 года казахстанским автомобилистам станет проще подчеркнуть индивидуальность. Вместо привычных стандартных комбинаций они смогут заказывать собственные номера с любыми буквами и цифрами, кроме ограниченного перечня "элитных" серий. Изменения закреплены в проекте нового Налогового кодекса и напрямую связаны с обновлением расчёта МРП, который с января составит 4 325 тенге. Именно на эту величину будут опираться все тарифы.
Стандартные и "красивые" номера
Традиционные номера остаются самым доступным вариантом. За комплект придётся отдать всего 2,8 МРП — 12 110 тенге. Дубликаты обойдутся в ту же сумму. Такие номера привычны большинству автовладельцев и не требуют дополнительных затрат.
Желающим выделиться предлагаются так называемые "красивые" комбинации. Это последовательности с легко запоминающимися цифрами — например, 010 или 707. За них придётся заплатить уже 57 МРП (246 525 тенге). Если добавить одинаковые буквы, стоимость вырастает вдвое — 114 МРП (493 050 тенге).
Особая категория — номера с тремя одинаковыми цифрами: 111, 222 и т. д. Здесь базовый тариф составляет 137 МРП (592 525 тенге). С одинаковыми буквами цена достигает 194 МРП (839 050 тенге).
Элитными считаются серии с единицами и семёрками: 001-009 и 777. За них просят 228 МРП (986 100 тенге), а с одинаковыми буквами — 285 МРП (1 232 625 тенге).
Новая опция: индивидуальные номера
Главное новшество 2026 года — возможность заказать абсолютно любую комбинацию букв и цифр. Исключения касаются только "элитных" серий и повторяющихся наборов из утверждённого списка. Стоимость такого варианта составит 10 МРП — 43 250 тенге. Это даёт шанс каждому водителю получить уникальный номер и при этом не переплачивать.
Примеры будущих номеров: 123AZA01, 321ERA02, 069ARA03. Подобное решение позволяет выделиться на дороге за умеренные деньги.
Сравнение вариантов
|Категория
|Пример
|Цена (тенге)
|Стандартные
|493AWN01
|12 110
|"Красивые" цифры
|070, 707
|246 525
|"Красивые" + буквы
|070AAA
|493 050
|Три одинаковые цифры
|333
|592 525
|Три цифры + буквы
|333BBB
|839 050
|Элитные
|001, 777
|986 100
|Элитные + буквы
|001AAA
|1 232 625
|Индивидуальные (новинка)
|123AZA01
|43 250
Советы шаг за шагом
-
Определитесь с бюджетом. Разница в стоимости между обычным и элитным номером достигает почти 100-кратного размера.
-
Подумайте о практичности. Если важна простота — берите стандартный вариант.
-
Хотите подчеркнуть статус? Рассмотрите VIP-серии, но будьте готовы к высокой цене.
-
Если нужна индивидуальность за небольшие деньги, выбирайте новый вариант за 10 МРП.
-
Заказ оформляется через ЦОН или портал "Электронного правительства", что экономит время.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать дорогой "элитный" номер ради престижа, но без готовности тратить почти миллион тенге.
-
Последствие: лишние траты, которые не принесут реальной пользы.
-
Альтернатива: заказать индивидуальный номер за 43 250 тенге и всё равно выделиться.
-
Ошибка: брать дубликаты у неофициальных производителей.
-
Последствие: штрафы и проблемы при проверках.
-
Альтернатива: оформлять только через ЦОН, где цена фиксирована.
А что если…
А что если массово выбирать индивидуальные номера? В таком случае редкие серии потеряют часть уникальности, а "красивые" наборы станут менее востребованы. Вероятно, владельцы VIP-номеров будут искать новые способы подчеркнуть статус — например, через тюнинг или эксклюзивные аксессуары для автомобиля.
Плюсы и минусы
|Вариант
|Плюсы
|Минусы
|Стандартный
|Дёшево, быстро
|Никакой индивидуальности
|"Красивые"
|Удобно запоминать, привлекают внимание
|Высокая цена
|Три одинаковые цифры
|Подчёркивают статус
|Очень дорого
|Элитные
|Максимальная престижность
|Цена выше миллиона тенге
|Индивидуальные
|Уникальность, доступная цена
|Исключены самые популярные серии
FAQ
Как выбрать подходящий номер?
Определитесь, что важнее: цена или уникальность. Для большинства водителей подойдут индивидуальные номера за 10 МРП.
Сколько стоит самый дорогой номер?
Элитные комбинации с одинаковыми буквами обойдутся в 1 232 625 тенге.
Что лучше: "красивый" или индивидуальный номер?
Если хочется статусности, выбирайте VIP-серию. Для практичности и экономии выгоднее индивидуальный вариант.
Мифы и правда
-
Миф: индивидуальные номера будут стоить дороже стандартных "красивых".
Правда: наоборот, они дешевле — всего 43 250 тенге.
-
Миф: все комбинации будут доступны.
Правда: элитные серии и повторяющиеся наборы исключены.
-
Миф: дубликаты можно заказать где угодно.
Правда: легально это делается только через ЦОН.
3 интересных факта
-
В 2023 году в ЦОНах Казахстана выдали почти 30 тысяч номеров повышенного спроса.
-
Выручка государства от продажи VIP-серий составила более 10 млрд тенге.
-
В 2022 году владельцы "красивых" номеров потратили свыше 7 млрд тенге.
Исторический контекст
-
2014 год: введение электронных баз данных для учёта регистрационных знаков.
-
2017 год: старт массового оформления "красивых" номеров через ЦОНы.
-
2023 год: рекордная выручка от VIP-комбинаций.
-
2026 год: запуск индивидуальных номеров по желанию автовладельца.
