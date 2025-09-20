Казахстан готовит революцию на дорогах: как будут выглядеть номера будущего

С 2026 года казахстанским автомобилистам станет проще подчеркнуть индивидуальность. Вместо привычных стандартных комбинаций они смогут заказывать собственные номера с любыми буквами и цифрами, кроме ограниченного перечня "элитных" серий. Изменения закреплены в проекте нового Налогового кодекса и напрямую связаны с обновлением расчёта МРП, который с января составит 4 325 тенге. Именно на эту величину будут опираться все тарифы.

Стандартные и "красивые" номера

Традиционные номера остаются самым доступным вариантом. За комплект придётся отдать всего 2,8 МРП — 12 110 тенге. Дубликаты обойдутся в ту же сумму. Такие номера привычны большинству автовладельцев и не требуют дополнительных затрат.

Желающим выделиться предлагаются так называемые "красивые" комбинации. Это последовательности с легко запоминающимися цифрами — например, 010 или 707. За них придётся заплатить уже 57 МРП (246 525 тенге). Если добавить одинаковые буквы, стоимость вырастает вдвое — 114 МРП (493 050 тенге).

Особая категория — номера с тремя одинаковыми цифрами: 111, 222 и т. д. Здесь базовый тариф составляет 137 МРП (592 525 тенге). С одинаковыми буквами цена достигает 194 МРП (839 050 тенге).

Элитными считаются серии с единицами и семёрками: 001-009 и 777. За них просят 228 МРП (986 100 тенге), а с одинаковыми буквами — 285 МРП (1 232 625 тенге).

Новая опция: индивидуальные номера

Главное новшество 2026 года — возможность заказать абсолютно любую комбинацию букв и цифр. Исключения касаются только "элитных" серий и повторяющихся наборов из утверждённого списка. Стоимость такого варианта составит 10 МРП — 43 250 тенге. Это даёт шанс каждому водителю получить уникальный номер и при этом не переплачивать.

Примеры будущих номеров: 123AZA01, 321ERA02, 069ARA03. Подобное решение позволяет выделиться на дороге за умеренные деньги.

Сравнение вариантов

Категория Пример Цена (тенге) Стандартные 493AWN01 12 110 "Красивые" цифры 070, 707 246 525 "Красивые" + буквы 070AAA 493 050 Три одинаковые цифры 333 592 525 Три цифры + буквы 333BBB 839 050 Элитные 001, 777 986 100 Элитные + буквы 001AAA 1 232 625 Индивидуальные (новинка) 123AZA01 43 250

Советы шаг за шагом

Определитесь с бюджетом. Разница в стоимости между обычным и элитным номером достигает почти 100-кратного размера. Подумайте о практичности. Если важна простота — берите стандартный вариант. Хотите подчеркнуть статус? Рассмотрите VIP-серии, но будьте готовы к высокой цене. Если нужна индивидуальность за небольшие деньги, выбирайте новый вариант за 10 МРП. Заказ оформляется через ЦОН или портал "Электронного правительства", что экономит время.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать дорогой "элитный" номер ради престижа, но без готовности тратить почти миллион тенге.

Последствие: лишние траты, которые не принесут реальной пользы.

Альтернатива: заказать индивидуальный номер за 43 250 тенге и всё равно выделиться.

Ошибка: брать дубликаты у неофициальных производителей.

Последствие: штрафы и проблемы при проверках.

Альтернатива: оформлять только через ЦОН, где цена фиксирована.

А что если…

А что если массово выбирать индивидуальные номера? В таком случае редкие серии потеряют часть уникальности, а "красивые" наборы станут менее востребованы. Вероятно, владельцы VIP-номеров будут искать новые способы подчеркнуть статус — например, через тюнинг или эксклюзивные аксессуары для автомобиля.

Плюсы и минусы

Вариант Плюсы Минусы Стандартный Дёшево, быстро Никакой индивидуальности "Красивые" Удобно запоминать, привлекают внимание Высокая цена Три одинаковые цифры Подчёркивают статус Очень дорого Элитные Максимальная престижность Цена выше миллиона тенге Индивидуальные Уникальность, доступная цена Исключены самые популярные серии

FAQ

Как выбрать подходящий номер?

Определитесь, что важнее: цена или уникальность. Для большинства водителей подойдут индивидуальные номера за 10 МРП.

Сколько стоит самый дорогой номер?

Элитные комбинации с одинаковыми буквами обойдутся в 1 232 625 тенге.

Что лучше: "красивый" или индивидуальный номер?

Если хочется статусности, выбирайте VIP-серию. Для практичности и экономии выгоднее индивидуальный вариант.

Мифы и правда

Миф: индивидуальные номера будут стоить дороже стандартных "красивых".

Правда: наоборот, они дешевле — всего 43 250 тенге.

Миф: все комбинации будут доступны.

Правда: элитные серии и повторяющиеся наборы исключены.

Миф: дубликаты можно заказать где угодно.

Правда: легально это делается только через ЦОН.

3 интересных факта

В 2023 году в ЦОНах Казахстана выдали почти 30 тысяч номеров повышенного спроса. Выручка государства от продажи VIP-серий составила более 10 млрд тенге. В 2022 году владельцы "красивых" номеров потратили свыше 7 млрд тенге.

Исторический контекст