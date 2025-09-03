Битва за госзнаки: старые таблички грозят превратиться в "метку прошлого"

В России вновь обсуждают тему автомобильных номеров, и на этот раз речь зашла о табличках без изображения российского триколора. Поводом стала инициатива лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, который обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву с предложением разрешить автовладельцам бесплатно заменить старые номера на новые, уже соответствующие современным требованиям.

Новые правила для госзнаков

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения, которые закрепляют обязательное изображение российского флага на автомобильных номерах. Этот символ должен появиться на всех новых табличках, что формально отражает государственную принадлежность транспорта.

Интересно, что для отдельных категорий, например такси, допускается сохранение номеров старого образца. Однако обязательной замены для остальных автовладельцев не предусмотрено, и именно этот момент вызвал вопросы у парламентариев.

Суть предложения

Сергей Миронов считает, что гражданам стоит дать возможность в течение полугода заменить номера без флага на новые бесплатно. По его мнению, это позволит привести все автомобили к единому стандарту и избавить людей от дополнительных расходов.

"Владельцам автомобилей стоит дать полгода на бесплатную замену номеров без триколора", — заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Такой подход, по его словам, станет логичным шагом после утверждения новых правил, ведь в противном случае на дорогах ещё долго будут встречаться машины со старыми госзнаками.

Откуда возникла инициатива

Идея обязательного использования флага принадлежит другому политику — Александру Хинштейну. Он поднял этот вопрос после обращения одного из подписчиков, который заметил, что в стране можно получить номера без триколора, если заказывать их не через государственные органы. Это вызвало дискуссию о патриотизме и визуальной идентичности российских номеров.