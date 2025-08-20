Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина заводит автомобиль
Женщина заводит автомобиль
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:29

Секрет, который скрывает ваш автомобильный ключ: что произойдёт, если он окажется в стирке

Автомобилисты рискуют потерять ключи из-за стирки: рекомендации специалистов

Вы когда-нибудь задумывались, что может произойти, если случайно отправить ключ от машины в стирку вместе с одеждой? Оказывается, последствия могут быть куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Владелец СТО подробно рассказал, с чем могут столкнуться водители в такой ситуации.

Современные ключи — это не просто металл

Важно понимать, что современные автомобильные ключи — это сложные устройства, а не просто металлические болванки. В них встроены чипы, микросхемы и элементы питания. Если постирать обычный металлический ключ, максимум, что грозит, — это появление ржавчины. Но с современными ключами всё иначе.

"Есть, конечно, герметичные модели, которые не боятся воды, но они встречаются в основном у премиальных авто. У большинства водителей ключи такой защиты не имеют, а значит, последствия стирки могут быть плачевными", — объясняет эксперт.

Возможные последствия стирки

Первое и самое очевидное — это полный выход ключа из строя. В таком случае придётся либо использовать запасной ключ, либо обращаться к дилеру для прошивки нового.

Второй вариант — частичная поломка. Например, после стирки может перестать работать бесключевой доступ или дистанционное открытие багажника.

"Иногда помогает тщательная сушка, но только естественным путём. Использовать фен или другие нагреватели нельзя — это может расплавить микросхемы", — предупреждает специалист.

Что делать, если ключ уже в стирке?

Если вы заметили, что ключ оказался в стиральной машине, первым делом остановите процесс. Затем извлеките ключ, отделите элемент питания и полностью разберите устройство. Оставьте его в разобранном виде на сутки для естественной сушки.

После этого соберите ключ и проверьте его работоспособность. Если электроника повреждена, потребуется замена. К счастью, сегодня перепрошить новый ключ не составляет труда — этим занимаются многие сервисные центры.

Бывают случаи, когда ключ после стирки продолжает работать. Это возможно, если внутрь брелока не попала вода. Такие истории тоже встречаются, но они скорее исключение, чем правило.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Коротков: проблемы качества кузова снижают стоимость китайских авто на вторичном рынке сегодня в 14:55

Купил вчера — завтра устарела: почему новые китайские машины превращаются в "одноразовый товар"

Почему китайские автомобили теряют цену быстрее других? Эксперт раскрывает скрытые причины: от маркетинга и качества до перенасыщения рынка.

Читать полностью » Dodge Viper с двигателем Hurricane I6 выдал 900+ л.с. на испытаниях BoostedMotorsports сегодня в 13:36

Мотор сменился, характер остался: новый Viper рвёт асфальт мощнее, чем раньше

Viper лишился культового V10, но обрёл рядную «шестёрку» Hurricane с турбиной. Итог — больше 900 л.с. и новый виток споров среди фанатов.

Читать полностью » Минский автозавод показал туристический автобус МАЗ-351.047 с ABS и ESP сегодня в 13:16

Китайский мотор, белорусский дизайн: в Москве изобрели формулу независимости от "недружественных" стран

Минский автозавод представил туристический автобус МАЗ-351.047: 51 место, 400 л.с. и оригинальный дизайн без западных комплектующих.

Читать полностью » Обновлённый Nissan Pathfinder замечен на тестах перед выходом в 2026 модельном году сегодня в 12:31

Новый Nissan Pathfinder обманул даже фанатов: сзади он похож на Ford Explorer

Первые фото Nissan Pathfinder 2026 показывают лёгкий рестайлинг: обновлённые бамперы, решётка и новый салон, который компания пока держит в секрете.

Читать полностью » В России с 2026 года повысят тарифы на техосмотр всех категорий транспорта сегодня в 12:16

913 рублей уходит в прошлое: сколько придётся отдавать за ТО

С 2026 года техосмотр автомобилей в России подорожает почти в полтора раза, а с 2025-го вводится новая госпошлина. Кто заплатит больше?

Читать полностью » Внедорожник Chery iCaur V27 REEV получил гибридную установку и адаптацию под климат России сегодня в 11:34

Внедорожник будущего для России: Chery показала гибрид, не боящийся ни мороза, ни жары

Chery представила внедорожник iCaur V27 REEV, адаптированный к российскому климату. Когда стартуют продажи и чем уникальна его силовая установка?

Читать полностью » Hispano-Suiza H6C 1924 года выиграл главный приз Pebble Beach Concours d’Elegance 2025 сегодня в 11:27

Машина, которая пахнет деревом: Hispano-Suiza с кузовом из лодочных досок

Победитель Pebble Beach 2025 удивил не только деревянным кузовом, но и странным выхлопом. Оказалось, это редкий эксперимент с вакуумным глушителем.

Читать полностью » В июле 2025 года расходы на покупку новых авто в России выросли до 389,7 млрд рублей сегодня в 10:16

Стоит ли покупать авто сейчас: июльский всплеск показал неожиданный тренд

Россияне в июле потратили на новые автомобили 389,7 млрд рублей — рост на 35,5% к июню, но всё же меньше, чем год назад. Что стоит за этой динамикой?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи предупредили о растущем числе заболеваний, связанных с вейпингом
Питомцы

В Британии мужчина скончался после укуса экзотического паука, купленного в интернете
ЮФО

КФУ: укус паука-осы в Крыму сравним с укусом обычной осы
Культура и шоу-бизнес

Интерес к готической одежде в России вырос на 158% после премьеры "Уэнсдэй"
Культура и шоу-бизнес

McDonald’s и BTS запустят коллекцию Happy Meal с 3 сентября
Наука и технологии

Ученые обнаружили новые данные о межзвёздных туннелях в космосе
Питомцы

Ветеринары: укусы клещей у собак могут вызвать пироплазмоз и поражение органов
Красота и здоровье

Микробиологи: риск заразиться через сиденье общественного туалета почти нулевой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru