Покупка автомобиля
Покупка автомобиля
© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:42

Когда ключ от авто встречает воду: последствия, которые удивят даже опытных водителей

Эксперт СТО объяснил последствия попадания ключа от авто в стиральную машину

Казалось бы, что может случиться страшного, если случайно отправить в стиральную машину связку с ключом от автомобиля? Но последствия такой оплошности куда серьёзнее, чем можно представить на первый взгляд. Об этом в интервью порталу naavtotrasse.ru рассказал владелец СТО, поделившись опытом и реальными примерами из практики.

Чем современные ключи отличаются от старых

Когда-то водитель имел дело с простой металлической болванкой. Максимум, что грозило такому ключу после стирки — ржавчина на поверхности. Но времена изменились: сегодня ключи — это миниатюрные устройства с электроникой внутри.

В каждом современном брелоке спрятаны чип, микросхемы и элемент питания. Это делает их уязвимыми к влаге. Исключение — полностью герметичные варианты, чаще встречающиеся у премиальных марок, но они остаются редкостью. Для большинства автовладельцев последствия "стирки" будут куда печальнее.

Возможные последствия стирки ключа

Владелец СТО отметил, что первая и наиболее частая проблема — полный отказ брелока. Водителю остаётся только использовать запасной ключ или обращаться к дилеру для изготовления и прошивки нового.

"Гораздо чаще мы видим частичный выход из строя, когда перестают работать отдельные функции — например, дистанционное открытие багажника или система бесключевого доступа", — рассказал владелец СТО.

В редких случаях владельцу везёт, и ключ продолжает работать. Это возможно, если вода не попала внутрь корпуса. Однако такие истории — исключение, а не правило.

Можно ли спасти ключ?

Если неприятность всё же случилась, действовать нужно быстро. Если ключ только что попал в барабан стиральной машины, лучше немедленно остановить стирку и извлечь его.

Что дальше:

  • разъединить брелок и батарейку,

  • полностью разобрать конструкцию,

  • оставить ключ минимум на сутки для естественного просушивания.

Важно: использовать фен или другие нагреватели категорически нельзя — микросхемы и контакты могут расплавиться.

После сушки ключ собирается обратно и проверяется. Если электроника не выдержала, остаётся лишь замена устройства. К счастью, сегодня перепрошивка и изготовление новых ключей доступна во многих сервисах, и процедура не вызывает особых трудностей.

