Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ремонт автомобиля: открытие капота
Ремонт автомобиля: открытие капота
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:57

Ошибка в прикуривании, которая убивает генератор быстрее, чем мороз — её совершают почти все

Автоэлектрик объяснил, как правильно прикуривать автомобиль без риска повредить генератор

Что общего у зимнего утра и внезапно заглохшего авто? Правильно — оба могут застать врасплох. Оказаться с севшим аккумулятором хотя бы раз приходилось практически каждому водителю. И тут либо спасает пусковое устройство, либо — что чаще — помощь "соседа" с комплектом проводов для прикуривания. Казалось бы, процедура элементарная, но именно здесь многие совершают ошибки, которые потом выливаются в дорогостоящий ремонт. Об этом напомнил автоэлектрик в беседе с порталом naavtotrasse.ru.

Почему ошибка стоит дорого

По словам специалиста, главная опасность при прикуривании кроется не столько в самих проводах, сколько в неправильной последовательности их подключения. Малейшая оплошность может вызвать короткое замыкание или вывести из строя генератор.

"Некоторые ошибки в такой, казалось бы, простой процедуре способны обернуться ремонтом на десятки тысяч рублей", — автоэлектрик.

Проводка и "крокодилы"

Первое, с чего стоит начинать, — это качество самих проводов. Их толщина, сечение и способность проводить ток напрямую влияют на успех. Особенно это важно, если прикуривать приходится машину с мощным двигателем, например, объемом 3,0 литра.

Дальше — подключение. Сначала нужно подсоединить кабели к автомобилю с разряженной батареей: плюсовой контакт к клемме аккумулятора, а минус — не к клемме, а к кузову. У донора — та же последовательность: плюс на АКБ, масса к кузову. Такой порядок исключает риск короткого замыкания, если провод случайно коснется металла.

Как правильно оживлять аккумулятор

После подключения донорский автомобиль оставляют с заведенным мотором на несколько минут — это даст генератору время "подпитать" севшую батарею. Спустя 3-5 минут двигатель донора лучше заглушить и только потом пробовать запускать машину с разряженным аккумулятором.

"Запускать при работающем генераторе нельзя — двойная нагрузка может вывести его из строя", — рассказал автоэлектрик.

Когда двигатель наконец запустился, не стоит спешить отключать провода. Дайте мотору немного прогреться и начаться процессу зарядки. Снятие кабелей проводится в обратном порядке: сначала плюсовые контакты, потом минус.

Что делать после запуска

Чтобы батарея получила хотя бы минимальный заряд, важно не глушить мотор сразу. Специалисты рекомендуют проехать 10-20 километров. Однако для полного восстановления емкости аккумулятора понадобится уже более длительная поездка — примерно на 100 километров.

Если же необходимость прикуривать возникает слишком часто, это верный сигнал к замене АКБ. И если даже новый аккумулятор не решает проблему, стоит искать причину глубже — в проводке, нештатных потребителях тока или дополнительном оборудовании, установленном вне завода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

АвтоВАЗ и китайские бренды стали лидерами российского авторынка в июле 2025 года сегодня в 2:16

Машины раскупают как горячие пирожки: июльский скачок продаж в России поразил экспертов

Россияне потратили на новые автомобили 372 млрд рублей — рынок оживает, но до прошлогодних рекордов пока не дотягивает.

Читать полностью » БелАЗ отправил на испытания первый экскаватор собственной разработки BX20012 вчера в 20:41

Из рекордов в новаторство: чем поразил первый экскаватор БелАЗа

БелАЗ представил первый экскаватор BX20012: 214 тонн массы, 12-кубовый ковш и «умная» начинка. Но не только техника делает бренд популярным.

Читать полностью » Эксперт Avito Гаджи Курбанов рассказал, как толщиномер помогает выявить аварийное прошлое авто вчера в 19:35

Рентген для машины: как один маленький прибор раскрывает тайны больших аварий

Идеальная краска не всегда знак честного продавца. Узнайте, как толщина ЛКП помогает раскрыть тайную историю автомобиля и выбрать машину без подвоха.

Читать полностью » Дагестан вышел из вчера в 18:29

Еще вчера лидировал по мошенничеству, а сегодня уже "желтый": как Дагестану удалось изменить статус по ОСАГО

Дагестан вышел из "красной" зоны по ОСАГО. Теперь в списке проблемных регионов остались только два, и один из них — Ингушетия.

Читать полностью » Автостат: импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 111% с начала 2025 года вчера в 17:26

Южнокорейский автопоток в Россию вырос вдвое: кто занял место в топе, а кто удивил больше всего

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос вдвое. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и почему даже BMW попала в топ?

Читать полностью » Автоэксперт Ладушкин предупредил о бесполезных курсах экстремального вождения вчера в 16:21

Курсы экстремального вождения обещают научить спасаться из заноса — но чему учат на самом деле

Многие курсы экстремального вождения оказываются «пустышками». Как распознать полезное обучение и чему действительно стоит учиться на дороге?

Читать полностью » Bentley стала лидером рынка подержанных люксовых машин в России в июле 2025 года вчера в 15:16

Когда премиум дешевеет — спрос растёт: россияне бросились за подержанными люксовыми авто

В России стремительно растёт рынок люксовых подержанных авто: Bentley занимает 40% продаж, а спрос на Rolls-Royce и Lamborghini не падает.

Читать полностью » Автоюрист объяснил, какие новые заболевания лишат права управлять автомобилем с сентября вчера в 14:11

Новые болезни против прав: кого с 1 сентября не пустят за руль

С 1 сентября в России обновят список болезней, из-за которых запретят садиться за руль. В него вошли дальтонизм, аутизм и психические расстройства.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Профессор Павел Бережанский: цитрусовые при простуде могут раздражать слизистые и замедлять выздоровление
Питомцы

Ветеринары назвали вещи, которые улучшают жизнь домашних кошек
Еда

Как приготовить слоеный салат с курицей, ананасом и сыром
Еда

Энтони Бурден назвал мапо тофу своим средством против похмелья
Наука и технологии

Палеоантрополог Крис Стрингер: петралонский череп не относится к Homo sapiens и неандертальцам
Спорт и фитнес

Новая программа CrossFit проверяет выносливость 10 раундами за 15 минут
Еда

Рецепт пирога с яблоками на сметане без плотности
Дом

Простые идеи для реставрации мебели: от замены фурнитуры до обоев и плёнки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru