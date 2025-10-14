Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прикуривание автомобиля зимой
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:05

Прикуривание автомобиля: эти ошибки совершают 90% водителей — и платят за них

Неправильная последовательность подключения способна повредить генератор авто при прикуривании

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда аккумулятор внезапно разрядился. Зимой — из-за мороза, летом — из-за забытых фар или магнитолы. Казалось бы, решение очевидно: попросить помощи у другого автомобилиста и "прикурить" машину. Но, как рассказал автоэлектрик, неправильные действия при этом могут привести к дорогостоящему ремонту генератора, блока управления или электропроводки.

"Даже такая простая процедура, как "прикуривание", при нарушении последовательности подключения может обернуться коротким замыканием и выходом из строя электроники", — предупредил автоэлектрик Павел Козлов.

Шаг 1. Проверьте качество проводов

Не все "провода-прикуриватели" одинаковы. На рынке полно тонких, неэкранированных кабелей, которые не выдерживают нагрузку. Особенно если приходится запускать крупный двигатель — например, трёхлитровый бензиновый или дизельный.

Правильные провода должны:

  • иметь сечение не менее 16-25 мм²;

  • быть достаточной длины (не менее 2,5-3 м);

  • иметь медные жилы (алюминиевые хуже проводят ток и быстрее греются);

  • обладать прочной изоляцией и надёжными "крокодилами" с плотным зажимом.

"Дешёвые тонкие провода греются, плавятся и не дают нужного тока — а иногда просто выгорают вместе с клеммой", — добавил Козлов.

Шаг 2. Подключайте аккумуляторы в правильной последовательности

Порядок подключения — ключевой момент. Ошибка на этом этапе может стоить генератора или блока предохранителей.

Пошагово:

  1. Подсоедините "плюс" к севшему аккумулятору.

  2. Второй конец плюсового провода подключите к "плюсу" автомобиля-донора.

  3. Минус от севшей батареи подключите не к клемме АКБ, а к кузову или массе двигателя - это снижает риск искрения.

  4. Второй "минус" соедините с кузовом автомобиля-донора.

Такой порядок позволяет избежать короткого замыкания, если провод случайно коснётся металла.

Шаг 3. Зарядите севшую батарею перед запуском

После подключения проводов донор должен поработать на холостых оборотах 3-5 минут. За это время генератор частично зарядит севший аккумулятор.

Главная ошибка многих — заводить машину при работающем двигателе донора. В этом случае нагрузка ложится на генератор, который не рассчитан на двойной ток. Итог — сгоревшие диоды и ремонт на десятки тысяч рублей.

"Запускать двигатель следует только при заглушенном доноре, иначе можно "убить" генератор", — подчеркнул специалист.

Шаг 4. После запуска — дайте машине поработать

Когда двигатель севшего автомобиля успешно запущен, не спешите сразу отключать провода. Дайте мотору поработать 2-3 минуты, чтобы аккумулятор начал принимать заряд.

Отключение выполняется в обратном порядке:

  1. Сначала снимите плюсовые провода;

  2. Затем отсоедините "массу".

Важно: не допускайте соприкосновения клемм после снятия, особенно если провода ещё под напряжением.

Шаг 5. Проедьте не менее 10-20 км

Чтобы батарея частично восстановила заряд, нужно дать генератору поработать. Короткие поездки или простои на холостых не помогут — аккумулятор просто не успеет зарядиться.

Для полного восстановления требуется не менее 100 км пробега или 1-2 часа работы двигателя при средней нагрузке.

Если после этого АКБ снова разряжается, значит, проблема не в морозе, а в электрике — возможно, в утечке тока, старой батарее или неисправном генераторе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Подключение минуса к клемме АКБ Искрение, выход из строя блока управления Подключайте массу к кузову
Заводить при работающем доноре Перегрузка генератора Запускайте после остановки двигателя донора
Использовать дешёвые провода Перегрев, оплавление, короткое замыкание Используйте качественные толстые кабели
Снимать провода сразу после запуска Недозаряд аккумулятора Дайте двигателю поработать 2-3 минуты
Игнорировать повторные разряды Хроническая утечка тока Проверить проводку и заменить АКБ при необходимости

Часто задаваемые вопросы

Можно ли прикуривать от машины с меньшим двигателем?
Да, но не стоит — ток может быть недостаточным, и донор подвергнется перегрузке. Лучше, если объём мотора донора равен или больше.

Можно ли прикуривать дизель от бензиновой машины?
Можно, если провода с достаточным сечением. Но предпочтительно, чтобы и донор был дизельным — его аккумулятор рассчитан на больший пусковой ток.

Можно ли "прикурить" от гибрида или электромобиля?
Нет. В их системах другая архитектура питания — можно повредить электронику.

Нужно ли снимать клеммы при прикуривании?
Нет. Это лишнее действие, которое может привести к короткому замыканию.

Мифы и правда

  • Миф: прикуривание всегда безопасно.
    Правда: неправильная последовательность подключения способна повредить генератор и бортовой компьютер.

  • Миф: можно заводить при работающем доноре.
    Правда: это перегружает электрическую систему и может вывести из строя диодный мост.

  • Миф: короткая поездка после пуска восстановит заряд.
    Правда: генератору требуется не менее 30-60 минут для эффективной подзарядки.

3 интересных факта

  • У современных машин пусковой ток может достигать 400-600 ампер — некачественные провода этого не выдерживают.
  • Прикосновение плюсового провода к кузову вызывает кратковременный разряд более 12 вольт — этого достаточно, чтобы "сжечь" предохранители.
  • Водители с хорошими кабелями чаще помогают другим — они уверены в безопасности процедуры.

А что если аккумулятор садится часто?

Регулярная разрядка — повод проверить электрику. Возможные причины:

  • плохой контакт клемм;

  • неисправный генератор или реле-регулятор;

  • утечка тока через сигнализацию, видеорегистратор или аудиосистему.

Если аккумулятор исправен, а проблема повторяется — обратитесь к автоэлектрику для проверки всей системы питания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

