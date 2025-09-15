Когда дорога превращается в качели: почему машина подёргивается на разгоне
Рывки при разгоне автомобиля — это всегда тревожный сигнал. Машина должна набирать скорость плавно, а если вместо этого она начинает подёргиваться, значит, одна из систем работает неправильно. Причин у этой проблемы может быть несколько — от банальной грязи в фильтрах до серьёзных неисправностей топливного насоса.
Засорившиеся или неисправные форсунки
Форсунки отвечают за подачу топлива в цилиндры двигателя. Если они забиты грязью или повреждены, топливовоздушная смесь поступает неравномерно. Итог — автомобиль двигается рывками.
Что делать:
- В автосервисе можно проверить состояние форсунок.
- При повреждении их придётся заменить.
Если проблема лишь в грязи — форсунки промывают. Иногда достаточно специальных присадок, но надёжнее — профессиональная очистка.
Поломка топливного насоса
Насос создаёт давление в системе, обеспечивая подачу топлива из бака. Когда он выходит из строя, мощности хватает лишь на низких и средних оборотах, но при разгоне машина начинает дёргаться.
Что делать:
Ремонтировать или менять насос после диагностики у специалиста.
Засорённый топливный фильтр
Фильтр задерживает грязь и ржавчину из бензобака. Но со временем он забивается, и автомобиль начинает подёргиваться на любой скорости.
Что делать:
Фильтр меняют каждые 30-120 тысяч км. Чистка бессмысленна — нужна замена. У современных машин это делают в сервисе, а на старых моделях можно справиться самостоятельно, следуя инструкции.
Некачественное топливо
Плохое или поддельное горючее — одна из самых частых причин.
"Около 70% жалоб на рывки связаны именно с топливом", — заявил CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.
К проблемам также приводят вода в бензине или случайное смешение дизеля с бензином.
Что делать:
Использовать специальные присадки, убирающие воду, или провести полную чистку топливной системы в сервисе.
Засорённый воздушный фильтр
Воздушный фильтр очищает поток воздуха, необходимый для работы двигателя. Если он забивается, машина испытывает нехватку мощности, особенно при разгоне.
"Используйте световой тест: если сквозь фильтр плохо проходит свет, его пора менять", — отметил директор проектов "СберАвто" Никита Чернов.
Что делать:
Менять фильтр при каждом плановом ТО. Замена проста и может быть выполнена самостоятельно.
Проблемы со свечами зажигания
Неисправные свечи вызывают "троение" двигателя — машину трясёт и появляется вибрация. На панели приборов загорается индикатор Check Engine.
Что делать:
Проверить свечи визуально. Если они повреждены или покрыты нагаром — заменить.
Сбой катушек зажигания
Даже при исправных свечах подёргивания могут продолжаться. Причина — в катушках, отвечающих за воспламенение топливной смеси.
Что делать:
Провести компьютерную диагностику и при необходимости заменить неисправные катушки.
Неисправные электронные датчики
Иногда виноваты электронные датчики, которые подают неверные сигналы в блок управления.
"Сбоить могут датчики дроссельной заслонки, положения коленвала, детонации и лямбда-зонда", — заявил начальник торговой сети Auto3N Станислав Ананьин.
По словам Александра Короткова, около 20% случаев рывков связаны именно с ними.
Что делать:
Необходима диагностика с использованием специализированного оборудования. Проверку и замену датчиков лучше доверить сервису.
