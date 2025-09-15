Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 8:28

Когда дорога превращается в качели: почему машина подёргивается на разгоне

Эксперты назвали распространённые поломки, из-за которых автомобиль движется рывками

Рывки при разгоне автомобиля — это всегда тревожный сигнал. Машина должна набирать скорость плавно, а если вместо этого она начинает подёргиваться, значит, одна из систем работает неправильно. Причин у этой проблемы может быть несколько — от банальной грязи в фильтрах до серьёзных неисправностей топливного насоса.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Форсунки отвечают за подачу топлива в цилиндры двигателя. Если они забиты грязью или повреждены, топливовоздушная смесь поступает неравномерно. Итог — автомобиль двигается рывками.

Что делать:

  • В автосервисе можно проверить состояние форсунок.
  • При повреждении их придётся заменить.

Если проблема лишь в грязи — форсунки промывают. Иногда достаточно специальных присадок, но надёжнее — профессиональная очистка.

Поломка топливного насоса

Насос создаёт давление в системе, обеспечивая подачу топлива из бака. Когда он выходит из строя, мощности хватает лишь на низких и средних оборотах, но при разгоне машина начинает дёргаться.

Что делать:

Ремонтировать или менять насос после диагностики у специалиста.

Засорённый топливный фильтр

Фильтр задерживает грязь и ржавчину из бензобака. Но со временем он забивается, и автомобиль начинает подёргиваться на любой скорости.

Что делать:

Фильтр меняют каждые 30-120 тысяч км. Чистка бессмысленна — нужна замена. У современных машин это делают в сервисе, а на старых моделях можно справиться самостоятельно, следуя инструкции.

Некачественное топливо

Плохое или поддельное горючее — одна из самых частых причин.

"Около 70% жалоб на рывки связаны именно с топливом", — заявил CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

К проблемам также приводят вода в бензине или случайное смешение дизеля с бензином.

Что делать:

Использовать специальные присадки, убирающие воду, или провести полную чистку топливной системы в сервисе.

Засорённый воздушный фильтр

Воздушный фильтр очищает поток воздуха, необходимый для работы двигателя. Если он забивается, машина испытывает нехватку мощности, особенно при разгоне.

"Используйте световой тест: если сквозь фильтр плохо проходит свет, его пора менять", — отметил директор проектов "СберАвто" Никита Чернов.

Что делать:

Менять фильтр при каждом плановом ТО. Замена проста и может быть выполнена самостоятельно.

Проблемы со свечами зажигания

Неисправные свечи вызывают "троение" двигателя — машину трясёт и появляется вибрация. На панели приборов загорается индикатор Check Engine.

Что делать:

Проверить свечи визуально. Если они повреждены или покрыты нагаром — заменить.

Сбой катушек зажигания

Даже при исправных свечах подёргивания могут продолжаться. Причина — в катушках, отвечающих за воспламенение топливной смеси.

Что делать:

Провести компьютерную диагностику и при необходимости заменить неисправные катушки.

Неисправные электронные датчики

Иногда виноваты электронные датчики, которые подают неверные сигналы в блок управления.

"Сбоить могут датчики дроссельной заслонки, положения коленвала, детонации и лямбда-зонда", — заявил начальник торговой сети Auto3N Станислав Ананьин.

По словам Александра Короткова, около 20% случаев рывков связаны именно с ними.

Что делать:

Необходима диагностика с использованием специализированного оборудования. Проверку и замену датчиков лучше доверить сервису.

