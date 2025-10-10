Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
осаго
осаго
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Полис подешевел, ремонт подорожал — где подвох в в новой цене ОСАГО

РСА: средняя цена полиса ОСАГО снизилась на 5,1% за январь–август 2025 года

В 2025 году рынок обязательного автострахования в России показал неожиданный разворот. Средняя стоимость годового полиса ОСАГО снизилась, а вот средний размер страховой выплаты, напротив, заметно вырос. Такие данные привёл Российский союз автостраховщиков (РСА), отметив, что тенденция говорит о сложных процессах внутри страхового сектора.

Цены снижаются, выплаты растут

По итогам восьми месяцев 2025 года средняя цена годового полиса составила 7266 рублей — на 5,1% меньше, чем годом ранее. Для миллионов водителей это стало приятной новостью: страховка впервые за несколько лет подешевела. Однако параллельно с этим выросла средняя сумма выплат по ОСАГО — до 112 981 рубля, что на 15,3% больше, чем за тот же период 2024 года. В прошлом году этот показатель не превышал 97 982 рублей.

В РСА подчеркнули, что такие выплаты стали рекордными за всю историю наблюдений. Одновременно страховые компании всё чаще сталкиваются с увеличением стоимости ремонта, запчастей и услуг СТО — именно это и подталкивает рост компенсаций.

"Средняя выплата по ОСАГО установила новый рекорд", — отметили в Российском союзе автостраховщиков.

Почему ОСАГО стало дешевле

На первый взгляд снижение стоимости полиса выглядит парадоксально. Но специалисты объясняют это изменением тарифной политики. В 2024–2025 годах Банк России продолжил либерализацию тарифов: страховые компании получили больше свободы в расчётах, и конкуренция усилилась.

Кроме того, за последние годы на рынке выросла доля онлайн-продаж. Электронные полисы оформляются без посредников, что позволяет страховщикам экономить на операционных расходах. Цифровизация процессов и автоматизация расчётов также сделали ОСАГО доступнее.

По данным РСА, за январь-август 2025 года было заключено 32,7 миллиона договоров, из которых 3,7 миллиона пришлись на краткосрочные полисы.

Сравнение показателей

Показатель Январь-август 2024 Январь-август 2025 Изменение
Средняя стоимость полиса 7656 руб. 7266 руб. -5,1%
Средняя выплата по ОСАГО 97 982 руб. 112 981 руб. +15,3%
Сумма всех выплат 121,5 млрд руб. 140,1 млрд руб. +15,3%
Количество договоров 31,9 млн 32,7 млн +2,5%
Собранные премии 202,6 млрд руб. 211,7 млрд руб. +4,5%

Как оптимизировать расходы на ОСАГО

  1. Сравнивайте предложения. Онлайн-калькуляторы помогают найти минимальную цену в вашем регионе.

  2. Следите за безаварийностью. Коэффициент бонус-малус (КБМ) остаётся главным инструментом снижения стоимости страховки.

  3. Проверяйте достоверность данных. Любая ошибка при оформлении может привести к отказу в выплате.

  4. Используйте электронный формат. Онлайн-полисы удобнее, быстрее и чаще дешевле бумажных.

Ошибки водителей → последствия → альтернатива

  • Ошибка: не проверили полис при покупке подержанного автомобиля.
    Последствие: полис может оказаться поддельным, и страховка не сработает.
    Альтернатива: проверить документ на сайте РСА или через приложение "Госуслуги".

  • Ошибка: оформили страховку у посредников без лицензии.
    Последствие: деньги теряются, а компания исчезает.
    Альтернатива: заключать договоры только с аккредитованными страховщиками.

  • Ошибка: не сообщили об изменении данных (регион, водительский стаж).
    Последствие: при ДТП может быть пересчитана премия или сокращена выплата.
    Альтернатива: обновлять данные в личном кабинете страховщика.

А что если цены на ремонт продолжат расти?

Если тенденция сохранится, страховые выплаты могут увеличиться ещё сильнее. Это приведёт к постепенному возврату роста тарифов, но, по мнению экспертов, не резкому — рынок адаптируется к новой экономической реальности.

Возможен и другой сценарий: появление дополнительных сервисов — например, комбинированных программ, объединяющих ОСАГО и КАСКО, что позволит гибко регулировать риски и компенсации.

Плюсы и минусы рынка ОСАГО в 2025 году

Плюсы Минусы
Снижение стоимости полиса Рост расходов на ремонт
Рост онлайн-доступности Сложнее добиться выплат при спорных ДТП
Конкуренция между страховщиками Увеличение числа мошеннических схем
Ускорение оформления и выплат Недоверие части водителей к онлайн-страхованию

FAQ

Как выбрать надёжную страховую компанию?
Проверяйте лицензии на сайте Банка России и рейтинги РСА. Надёжные компании публикуют отчётность и не скрывают данные о выплатах.

Сколько стоит оформить ОСАГО онлайн?
Средняя цена — от 6500 до 8000 рублей, в зависимости от региона, стажа и марки автомобиля.

Что лучше — бумажный или электронный полис?
Электронный вариант удобнее: его можно оформить за 10 минут, а проверяется он через базу ГИБДД и РСА.

Мифы и правда об ОСАГО

  • Миф: электронный полис менее надёжен, чем бумажный.
    Правда: оба документа имеют одинаковую юридическую силу.

  • Миф: если виновник ДТП без ОСАГО, пострадавший ничего не получит.
    Правда: компенсация возможна через РСА при определённых условиях.

  • Миф: цена страховки зависит только от марки автомобиля.
    Правда: учитываются возраст водителя, стаж, регион и даже история аварий.

3 интересных факта

• Первые полисы ОСАГО в России появились в 2003 году.
• Средний водитель меняет страховую компанию каждые 3-4 года.
• Более 85% полисов в 2025 году оформлены онлайн — это исторический максимум.

Исторический контекст

  1. В 2003 году введено обязательное страхование автогражданской ответственности.

  2. В 2015 году тарифный коридор был расширен — страховщики получили возможность конкурировать по цене.

  3. В 2022–2024 годах началась активная цифровизация рынка, позволившая сократить издержки и ускорить выплаты.

  4. В 2025 году рынок впервые показал одновременное снижение стоимости полиса и рост выплат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nissan рассматривает сотрудничество с Ford и Stellantis для выхода из кризиса вчера в 18:58
Развод по-японски: почему Nissan устал тащить Renault на себе и с кем теперь ищет спасения

Nissan ищет неожиданных союзников в США и готов продать ключевую технологию e-Power конкурентам. Что заставило японцев на этот шаг — стратегия или отчаяние?

Читать полностью » Bloomberg: падение продаж Porsche в Китае стало сигналом ослабления немецкого автопрома вчера в 17:46
Porsche теряет скорость: как Германия уступает дорогу своим же ученикам

Продажи Porsche падают, немецкий автопром теряет позиции, а Китай укрепляет лидерство. Почему даже премиальные бренды оказались в тупике — и что спасёт отрасль.

Читать полностью » Исследование вчера в 16:39
сердца под капотом: кто дольше бьётся — бензиновое или дизельное

Новое исследование показало, что бензиновые и дизельные двигатели сегодня почти не отличаются по надёжности. Но есть нюансы, о которых стоит знать каждому водителю.

Читать полностью » Засорённый фильтр и изношенные свечи могут добавить до 7 % к расходу бензина вчера в 15:31
Бензин утекает сквозь пальцы: скрытые враги вашего бака, о которых никто не думает

Даже ухоженный автомобиль может неожиданно стать "прожорливым". Разбираемся, какие 10 скрытых факторов заставляют двигатель расходовать больше бензина, чем нужно.

Читать полностью » Владельцы Lada Largus FL пожаловались на тугой руль после ночной стоянки вчера в 14:23
Машина сопротивляется морозу: как Largus FL заставляет водителей бороться с рулём

Владельцы Lada Largus FL жалуются на тугой руль по утрам, но на АвтоВАЗе уверяют: всё под контролем. Разбираемся, в чём причина и как исправить ситуацию.

Читать полностью » Цвет выхлопа автомобиля помогает определить неисправность двигателя вчера в 13:39
Белый, чёрный, синий: язык выхлопа, на котором мотор кричит о помощи

Белый, чёрный или сизый — выхлопной дым способен рассказать о состоянии двигателя больше, чем любые датчики. Разберём, что значит каждый цвет и как действовать.

Читать полностью » Россия заняла пятое место в Европе по продажам новых автомобилей — данные Автостата вчера в 12:34
Сначала смеялись, теперь завидуют: российский авторынок наступает на пятки Германии

Российский авторынок вновь в лидерах Европы: продажи превысили 120 тысяч машин. Что стоит за этим успехом — временный всплеск или новая тенденция?

Читать полностью » В России упали цены на подержанные машины из Китая, новые наоборот подорожали — НАПИ вчера в 11:44
Китайские машины с пробегом обвалились в цене: что знают перекупы, но молчат покупатели

Цены на китайские автомобили в России ведут себя неожиданно: новые дорожают, а подержанные дешевеют. Что это значит для покупателей — разберёмся.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренеры объяснили, как правильно выполнять армейский жим для роста силы и массы плеч
Еда
Овощное рагу с баклажанами и кабачками сохраняет полезные свойства овощей
Красота и здоровье
Терапевт Агаева предупредила об опасности ботулизма при домашних заготовках грибов
Еда
Апельсиновые кексы в духовке получаются ароматными и воздушными
Садоводство
Осенью в Татарстане кустарники подкармливают фосфором и калием, без азота
Еда
The Guardian: кулинария эпохи бэби-бумеров вдохновила современные рестораны
Питомцы
Ветеринары посоветовали пожилым выбирать спокойные породы собак
Наука
Лаборатория физической океанографии Франции: спутники зафиксировали волны до 20 метров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet