Полис подешевел, ремонт подорожал — где подвох в в новой цене ОСАГО
В 2025 году рынок обязательного автострахования в России показал неожиданный разворот. Средняя стоимость годового полиса ОСАГО снизилась, а вот средний размер страховой выплаты, напротив, заметно вырос. Такие данные привёл Российский союз автостраховщиков (РСА), отметив, что тенденция говорит о сложных процессах внутри страхового сектора.
Цены снижаются, выплаты растут
По итогам восьми месяцев 2025 года средняя цена годового полиса составила 7266 рублей — на 5,1% меньше, чем годом ранее. Для миллионов водителей это стало приятной новостью: страховка впервые за несколько лет подешевела. Однако параллельно с этим выросла средняя сумма выплат по ОСАГО — до 112 981 рубля, что на 15,3% больше, чем за тот же период 2024 года. В прошлом году этот показатель не превышал 97 982 рублей.
В РСА подчеркнули, что такие выплаты стали рекордными за всю историю наблюдений. Одновременно страховые компании всё чаще сталкиваются с увеличением стоимости ремонта, запчастей и услуг СТО — именно это и подталкивает рост компенсаций.
"Средняя выплата по ОСАГО установила новый рекорд", — отметили в Российском союзе автостраховщиков.
Почему ОСАГО стало дешевле
На первый взгляд снижение стоимости полиса выглядит парадоксально. Но специалисты объясняют это изменением тарифной политики. В 2024–2025 годах Банк России продолжил либерализацию тарифов: страховые компании получили больше свободы в расчётах, и конкуренция усилилась.
Кроме того, за последние годы на рынке выросла доля онлайн-продаж. Электронные полисы оформляются без посредников, что позволяет страховщикам экономить на операционных расходах. Цифровизация процессов и автоматизация расчётов также сделали ОСАГО доступнее.
По данным РСА, за январь-август 2025 года было заключено 32,7 миллиона договоров, из которых 3,7 миллиона пришлись на краткосрочные полисы.
Сравнение показателей
|Показатель
|Январь-август 2024
|Январь-август 2025
|Изменение
|Средняя стоимость полиса
|7656 руб.
|7266 руб.
|-5,1%
|Средняя выплата по ОСАГО
|97 982 руб.
|112 981 руб.
|+15,3%
|Сумма всех выплат
|121,5 млрд руб.
|140,1 млрд руб.
|+15,3%
|Количество договоров
|31,9 млн
|32,7 млн
|+2,5%
|Собранные премии
|202,6 млрд руб.
|211,7 млрд руб.
|+4,5%
Как оптимизировать расходы на ОСАГО
-
Сравнивайте предложения. Онлайн-калькуляторы помогают найти минимальную цену в вашем регионе.
-
Следите за безаварийностью. Коэффициент бонус-малус (КБМ) остаётся главным инструментом снижения стоимости страховки.
-
Проверяйте достоверность данных. Любая ошибка при оформлении может привести к отказу в выплате.
-
Используйте электронный формат. Онлайн-полисы удобнее, быстрее и чаще дешевле бумажных.
Ошибки водителей → последствия → альтернатива
-
Ошибка: не проверили полис при покупке подержанного автомобиля.
Последствие: полис может оказаться поддельным, и страховка не сработает.
Альтернатива: проверить документ на сайте РСА или через приложение "Госуслуги".
-
Ошибка: оформили страховку у посредников без лицензии.
Последствие: деньги теряются, а компания исчезает.
Альтернатива: заключать договоры только с аккредитованными страховщиками.
-
Ошибка: не сообщили об изменении данных (регион, водительский стаж).
Последствие: при ДТП может быть пересчитана премия или сокращена выплата.
Альтернатива: обновлять данные в личном кабинете страховщика.
А что если цены на ремонт продолжат расти?
Если тенденция сохранится, страховые выплаты могут увеличиться ещё сильнее. Это приведёт к постепенному возврату роста тарифов, но, по мнению экспертов, не резкому — рынок адаптируется к новой экономической реальности.
Возможен и другой сценарий: появление дополнительных сервисов — например, комбинированных программ, объединяющих ОСАГО и КАСКО, что позволит гибко регулировать риски и компенсации.
Плюсы и минусы рынка ОСАГО в 2025 году
|Плюсы
|Минусы
|Снижение стоимости полиса
|Рост расходов на ремонт
|Рост онлайн-доступности
|Сложнее добиться выплат при спорных ДТП
|Конкуренция между страховщиками
|Увеличение числа мошеннических схем
|Ускорение оформления и выплат
|Недоверие части водителей к онлайн-страхованию
FAQ
Как выбрать надёжную страховую компанию?
Проверяйте лицензии на сайте Банка России и рейтинги РСА. Надёжные компании публикуют отчётность и не скрывают данные о выплатах.
Сколько стоит оформить ОСАГО онлайн?
Средняя цена — от 6500 до 8000 рублей, в зависимости от региона, стажа и марки автомобиля.
Что лучше — бумажный или электронный полис?
Электронный вариант удобнее: его можно оформить за 10 минут, а проверяется он через базу ГИБДД и РСА.
Мифы и правда об ОСАГО
-
Миф: электронный полис менее надёжен, чем бумажный.
Правда: оба документа имеют одинаковую юридическую силу.
-
Миф: если виновник ДТП без ОСАГО, пострадавший ничего не получит.
Правда: компенсация возможна через РСА при определённых условиях.
-
Миф: цена страховки зависит только от марки автомобиля.
Правда: учитываются возраст водителя, стаж, регион и даже история аварий.
3 интересных факта
• Первые полисы ОСАГО в России появились в 2003 году.
• Средний водитель меняет страховую компанию каждые 3-4 года.
• Более 85% полисов в 2025 году оформлены онлайн — это исторический максимум.
Исторический контекст
-
В 2003 году введено обязательное страхование автогражданской ответственности.
-
В 2015 году тарифный коридор был расширен — страховщики получили возможность конкурировать по цене.
-
В 2022–2024 годах началась активная цифровизация рынка, позволившая сократить издержки и ускорить выплаты.
-
В 2025 году рынок впервые показал одновременное снижение стоимости полиса и рост выплат.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru