Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Машина, калькулятор и монеты на столе
Машина, калькулятор и монеты на столе
© freepik.com by xb100 is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:23

Скрытая правда о каско: почему россияне платят меньше, но теряют больше

Аналитики: 42% россиян выбирают каско в ценовой категории от 10 до 30 тысяч рублей

Автовладельцы в России в последние годы стали внимательнее относиться к выбору каско. Интересно, что многие всё чаще рассматривают не только полный пакет услуг, но и более доступные варианты — мини-каско или полисы с франшизой. Такой подход позволяет защитить машину от основных рисков и при этом не тратить слишком много.

Сколько россияне готовы платить за каско

По данным аналитиков, самая востребованная ценовая категория — от 10 до 30 тысяч рублей. Именно на такие суммы приходится 42% всех заявок. При этом есть и те, кто готов вложить значительно больше: около каждого девятого водителя устраивает стоимость полиса свыше 70 тысяч рублей.

В среднем, по итогам первой половины 2025 года страховка обходилась россиянам в 37,3 тысячи рублей. Для сравнения: годом ранее эта сумма составляла 44,5 тысячи. Снижение объясняется популярностью упрощённых программ и активной конкуренцией страховых компаний.

От каких рисков чаще страхуют автомобили

Основное внимание автомобилисты уделяют риску угона — против этой угрозы защищают машину 98% владельцев. На втором месте — повреждения, которые покрываются в 54% случаев. Чуть меньше, 53%, оформляют защиту от полной гибели транспортного средства.

Таким образом, подавляющее большинство автомобилистов стремится хотя бы частично снизить вероятность крупных финансовых потерь.

Какие автомобили страхуют чаще всего

Особое место занимают популярные бренды китайского и корейского производства. В топ вошли Chery, Haval, Kia, Geely и традиционная российская Lada. Владельцы этих машин оформляют каско чаще других.

Однако рекорд по дороговизне страховки принадлежит премиальному сегменту. Например, полис для владельцев Land Rover в среднем обходился в 147,6 тысячи рублей.

Динамика в течение года

Аналитики отмечают, что число заявок на каско в течение года менялось незначительно. Но весной спрос традиционно выше — с марта по май было подано около 54% заявок.

По стоимости же картина разная: самым дорогим месяцем оказался февраль, когда средняя цена полиса достигала 40,4 тысячи рублей. Самым выгодным стал июнь — всего 34,3 тысячи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

сегодня в 1:51

Экономия на топливе и нервах: зачем россияне массово пересаживаются на "зелёные" внедорожники

В России электромобили и гибриды набирают популярность, но лидируют вовсе не малолитражки: у россиян другие приоритеты.

Читать полностью » BMW и McLaren начали использовать льняное волокно вместо углерода в авто сегодня в 1:27

В салоне машин стало тише в разы: секрет скрывается в необычном материале

Льняное волокно выходит на арену автопрома, обещая заменить углеродные материалы и изменить подход к экологии без ущерба для технологий.

Читать полностью » Mercedes опроверг слухи о закупке двигателей BMW — заявление Маркуса Шефера сегодня в 0:54

V8 и даже V12 не сдаются: Mercedes резко ответил на сплетни

Mercedes опровергла слухи о закупке моторов у BMW. Что стоит за новой линейкой FAME и почему компания сохраняет V8 и V12?

Читать полностью » Российский рынок новых автомобилей: Changan и Jetour повысили цены, Geely снизила 13.09.2025 в 0:00

Машины Changan и Jetour рванули вверх, но один бренд сделал сюрприз

Российский рынок автомобилей в сентябре оказался на перепутье: одни бренды сокращают скидки, другие снижают прайсы, а некоторые делают ставку на рекордные акции.

Читать полностью » Доверенности на грузоперевозки требуют указания маршрута — Минтранс РФ вчера в 23:50

Доверенность на груз: ключевые ошибки, которые дорого обходятся предпринимателям

Грузоперевозки без проблем: автоюрист объясняет, как правильно оформить доверенность для водителя, чтобы избежать штрафов и задержек. Ключевые нюансы для бизнеса.

Читать полностью » Лишают ли прав за распитие алкоголя в припаркованной машине — разъяснение МВД вчера в 23:27

Алкоголь в припаркованной машине: тайный щит против ГАИ, о котором молчат все

Можно ли пить в припаркованной машине без риска потерять права? Автоюрист делится секретами защиты от ГАИ: от видеозаписи до освидетельствования. ПДД, алкоголь, советы для водителей.

Читать полностью » Подогрев сидений вызывает геморрой и простатит — врачи объясняют причины вчера в 22:18

От комфорта к кошмару: подогрев сидений как предательская сказка для тела и машины

Автоэксперт раскрыл, как частый подогрев сидений угрожает здоровью и технике машины. Риски геморроя, простатита и даже пожара — что делать, чтобы избежать?

Читать полностью » Признаки износа ремня ГРМ включают шум двигателя, отмечают автоэксперты вчера в 22:12

Ремень ГРМ рвется не просто так: миф о вечном ресурсе и реальность, которая удивит каждого водителя

Водители, внимание: свист двигателя или темный ремень — первые звоночки беды с ГРМ. Узнайте, как избежать обрыва и сэкономить на ремонте. Автомеханик раскрывает секреты.

Читать полностью »

Новости
Дом

Утюг и отпариватель выполняют разные задачи в уходе за одеждой
Питомцы

Ветеринары сообщили: фумигаторы с пиретроидами опасны для кошек
Еда

Пальчики из куриного филе с начинкой запекаются в духовке до золотистой корочки
Культура и шоу-бизнес

Певец Niletto рассказал о влиянии песен Александра Розенбаума на своё творчество
Туризм

Национальные праздники США сопровождаются традиционными блюдами и напитками
Садоводство

Сентябрь — оптимальное время для посадки кустарников и весенних луковиц
Красота и здоровье

Диетолог Антон Поляков предупредил о риске онкологии при регулярном употреблении колбасы
Спорт и фитнес

Присед с разворотом и медвежья планка формируют силу ног и корпуса за 20 минут дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet