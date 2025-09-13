Скрытая правда о каско: почему россияне платят меньше, но теряют больше

Автовладельцы в России в последние годы стали внимательнее относиться к выбору каско. Интересно, что многие всё чаще рассматривают не только полный пакет услуг, но и более доступные варианты — мини-каско или полисы с франшизой. Такой подход позволяет защитить машину от основных рисков и при этом не тратить слишком много.

Сколько россияне готовы платить за каско

По данным аналитиков, самая востребованная ценовая категория — от 10 до 30 тысяч рублей. Именно на такие суммы приходится 42% всех заявок. При этом есть и те, кто готов вложить значительно больше: около каждого девятого водителя устраивает стоимость полиса свыше 70 тысяч рублей.

В среднем, по итогам первой половины 2025 года страховка обходилась россиянам в 37,3 тысячи рублей. Для сравнения: годом ранее эта сумма составляла 44,5 тысячи. Снижение объясняется популярностью упрощённых программ и активной конкуренцией страховых компаний.

От каких рисков чаще страхуют автомобили

Основное внимание автомобилисты уделяют риску угона — против этой угрозы защищают машину 98% владельцев. На втором месте — повреждения, которые покрываются в 54% случаев. Чуть меньше, 53%, оформляют защиту от полной гибели транспортного средства.

Таким образом, подавляющее большинство автомобилистов стремится хотя бы частично снизить вероятность крупных финансовых потерь.

Какие автомобили страхуют чаще всего

Особое место занимают популярные бренды китайского и корейского производства. В топ вошли Chery, Haval, Kia, Geely и традиционная российская Lada. Владельцы этих машин оформляют каско чаще других.

Однако рекорд по дороговизне страховки принадлежит премиальному сегменту. Например, полис для владельцев Land Rover в среднем обходился в 147,6 тысячи рублей.

Динамика в течение года

Аналитики отмечают, что число заявок на каско в течение года менялось незначительно. Но весной спрос традиционно выше — с марта по май было подано около 54% заявок.

По стоимости же картина разная: самым дорогим месяцем оказался февраль, когда средняя цена полиса достигала 40,4 тысячи рублей. Самым выгодным стал июнь — всего 34,3 тысячи.