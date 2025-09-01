Подпись под актом ремонта может стоить целого авто: ошибка, которую совершают тысячи

После аварии многие водители сталкиваются с необходимостью ремонта автомобиля по ОСАГО. Обычно страховая компания направляет пострадавшего в партнерский автосервис, где должны вернуть машину в прежнее состояние. Однако, как показывает практика, всё проходит не всегда гладко. Иногда после "ремонта" обнаруживаются дефекты: плохо подогнанные детали, потёки краски, неработающая электроника. Что делать в таких случаях? Разберёмся пошагово.

Не спешите подписывать документы

На первом этапе важно грамотно принять машину после ремонта. Не торопитесь ставить подпись в акте выполненных работ — этот документ подтверждает, что вы довольны качеством и не имеете претензий. Лучше внимательно осмотреть автомобиль и убедиться, что всё действительно сделано хорошо.

"Не спешите подписывать акт выполненных работ. Сначала внимательно осмотрите автомобиль", — рекомендует специалист Лидия Мигаль.

Проверьте следующее:

совпадает ли цвет краски на всех элементах кузова? насколько ровны зазоры между деталями? есть ли вмятины, царапины или потёки краски? работают ли все фары, замки, электронные системы?

Если есть возможность, пригласите независимого эксперта или хотя бы зафиксируйте осмотр на видео. Это поможет в случае спора.

Обнаружили дефекты — не подписывайте акт

Если вы заметили какие-либо недочёты, требуйте немедленного их устранения. Не соглашайтесь на обещания "сделать потом" — после вашей подписи на акте доказать что-либо будет крайне сложно.

"Если сервис предлагает "устранить недостатки потом" — отказывайтесь и требуйте исправления сразу", — подытожил эксперт.

Сохраняйте все документы: акты, заказ-наряды, переписку со страховой и СТО. Эти бумаги могут понадобиться, если конфликт дойдёт до суда.

А если брак проявился позже?

Иногда проблемы обнаруживаются не сразу. Например, на солнце становится заметна разница в оттенке краски, или спустя пару дней начинает заедать замок двери. В этом случае тоже можно и нужно действовать.

Эксперт советует составить письменную претензию в адрес автосервиса. В документе необходимо описать все выявленные недостатки и приложить фотографии. Лучше отправить письмо заказным с уведомлением или вручить лично под подпись.

По закону сервис обязан устранить брак, если ещё действует гарантия. Обычно на ремонт по ОСАГО она составляет минимум 6 месяцев.

Что делать, если сервис игнорирует претензию

Если СТО отказывается устранять брак или попросту не отвечает, следует обратиться в страховую компанию, выдавшую направление на ремонт. Она несёт ответственность за выбор партнёрского сервиса, а значит — обязана помогать в урегулировании спора.

Назначьте независимую экспертизу: специалист зафиксирует все недочёты и даст заключение о причинах их появления. Это будет вашим основным аргументом в дальнейших действиях.

Далее можно:

• подать повторную претензию в страховую и СТО;

• обратиться в суд с требованием устранения недостатков и компенсации.

В подобных ситуациях важно проявлять настойчивость. По словам эксперта, от вашего внимания и решительности зависит, останетесь ли вы с качественным автомобилем или с проблемой, которую придётся решать за свой счёт.

Почему некачественный ремонт — не редкость

Систему направления в сервис по ОСАГО часто критикуют именно за формальный подход к качеству. Автовладельцы не выбирают СТО сами — за них это делает страховая компания. У сервиса есть договор с insurer'ом, но нет прямой ответственности перед клиентом. Как итог — возможна спешка, экономия на материалах или халтурная работа.

Некоторые мастера могут использовать б/у детали, особенно если клиент не заглядывает в цех. Внешне всё может выглядеть приемлемо, но проблемы дадут о себе знать позже.

Именно поэтому важно:

• быть внимательным на всех этапах — от осмотра до получения машины;

• не доверять на слово — всё фиксировать документально;

• отстаивать свои права, не надеясь, что всё "само уладится".

Что говорит закон

Согласно статье 724 Гражданского кодекса РФ, потребитель вправе требовать устранения недостатков, если они были выявлены в пределах гарантийного срока. Если СТО отказывается от исправлений, можно обратиться в Роспотребнадзор, а также в суд.

Также стоит помнить, что любые работы по ОСАГО обязаны соответствовать техническим регламентам и требованиям безопасности. Любое отклонение — это повод для претензии.

Как снизить риск проблем

Полностью обезопасить себя от некачественного ремонта невозможно, но минимизировать риски — вполне реально.

Вот несколько советов: