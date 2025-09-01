Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Страховщик осматривает машину после ДТП
Страховщик осматривает машину после ДТП
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:49

Подпись под актом ремонта может стоить целого авто: ошибка, которую совершают тысячи

Эксперт Лидия Мигаль объяснила, что делать при некачественном ремонте автомобиля по ОСАГО

После аварии многие водители сталкиваются с необходимостью ремонта автомобиля по ОСАГО. Обычно страховая компания направляет пострадавшего в партнерский автосервис, где должны вернуть машину в прежнее состояние. Однако, как показывает практика, всё проходит не всегда гладко. Иногда после "ремонта" обнаруживаются дефекты: плохо подогнанные детали, потёки краски, неработающая электроника. Что делать в таких случаях? Разберёмся пошагово.

Не спешите подписывать документы

На первом этапе важно грамотно принять машину после ремонта. Не торопитесь ставить подпись в акте выполненных работ — этот документ подтверждает, что вы довольны качеством и не имеете претензий. Лучше внимательно осмотреть автомобиль и убедиться, что всё действительно сделано хорошо.

"Не спешите подписывать акт выполненных работ. Сначала внимательно осмотрите автомобиль", — рекомендует специалист Лидия Мигаль.

Проверьте следующее:

  1. совпадает ли цвет краски на всех элементах кузова?

  2. насколько ровны зазоры между деталями?

  3. есть ли вмятины, царапины или потёки краски?

  4. работают ли все фары, замки, электронные системы?

Если есть возможность, пригласите независимого эксперта или хотя бы зафиксируйте осмотр на видео. Это поможет в случае спора.

Обнаружили дефекты — не подписывайте акт

Если вы заметили какие-либо недочёты, требуйте немедленного их устранения. Не соглашайтесь на обещания "сделать потом" — после вашей подписи на акте доказать что-либо будет крайне сложно.

"Если сервис предлагает "устранить недостатки потом" — отказывайтесь и требуйте исправления сразу", — подытожил эксперт.

Сохраняйте все документы: акты, заказ-наряды, переписку со страховой и СТО. Эти бумаги могут понадобиться, если конфликт дойдёт до суда.

А если брак проявился позже?

Иногда проблемы обнаруживаются не сразу. Например, на солнце становится заметна разница в оттенке краски, или спустя пару дней начинает заедать замок двери. В этом случае тоже можно и нужно действовать.

Эксперт советует составить письменную претензию в адрес автосервиса. В документе необходимо описать все выявленные недостатки и приложить фотографии. Лучше отправить письмо заказным с уведомлением или вручить лично под подпись.

По закону сервис обязан устранить брак, если ещё действует гарантия. Обычно на ремонт по ОСАГО она составляет минимум 6 месяцев.

Что делать, если сервис игнорирует претензию

Если СТО отказывается устранять брак или попросту не отвечает, следует обратиться в страховую компанию, выдавшую направление на ремонт. Она несёт ответственность за выбор партнёрского сервиса, а значит — обязана помогать в урегулировании спора.

Назначьте независимую экспертизу: специалист зафиксирует все недочёты и даст заключение о причинах их появления. Это будет вашим основным аргументом в дальнейших действиях.

Далее можно:
• подать повторную претензию в страховую и СТО;
• обратиться в суд с требованием устранения недостатков и компенсации.

В подобных ситуациях важно проявлять настойчивость. По словам эксперта, от вашего внимания и решительности зависит, останетесь ли вы с качественным автомобилем или с проблемой, которую придётся решать за свой счёт.

Почему некачественный ремонт — не редкость

Систему направления в сервис по ОСАГО часто критикуют именно за формальный подход к качеству. Автовладельцы не выбирают СТО сами — за них это делает страховая компания. У сервиса есть договор с insurer'ом, но нет прямой ответственности перед клиентом. Как итог — возможна спешка, экономия на материалах или халтурная работа.

Некоторые мастера могут использовать б/у детали, особенно если клиент не заглядывает в цех. Внешне всё может выглядеть приемлемо, но проблемы дадут о себе знать позже.

Именно поэтому важно:
• быть внимательным на всех этапах — от осмотра до получения машины;
• не доверять на слово — всё фиксировать документально;
• отстаивать свои права, не надеясь, что всё "само уладится".

Что говорит закон

Согласно статье 724 Гражданского кодекса РФ, потребитель вправе требовать устранения недостатков, если они были выявлены в пределах гарантийного срока. Если СТО отказывается от исправлений, можно обратиться в Роспотребнадзор, а также в суд.

Также стоит помнить, что любые работы по ОСАГО обязаны соответствовать техническим регламентам и требованиям безопасности. Любое отклонение — это повод для претензии.

Как снизить риск проблем

Полностью обезопасить себя от некачественного ремонта невозможно, но минимизировать риски — вполне реально.

Вот несколько советов:

  1. при передаче машины на ремонт сделайте фото всех повреждённых участков.

  2. сохраняйте копии всех бумаг — от направления до заказ-нарядов.

  3. заранее уточните у страховой, можно ли выбрать сервис самостоятельно.

  4. по возможности — привлекайте независимого эксперта на этапе приёмки машины.

  5. не бойтесь отстаивать свои права: страховка — это ваша защита, а не формальность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запас хода до 1505 км: BYD Seal 6 Touring готов к конкуренции в Европе сегодня в 4:26

Гибридная революция от BYD: Seal 6 Touring с запасом хода, о котором мечтают все автомобилисты

BYD готовит настоящий прорыв на европейском рынке: на выставке IAA в Мюнхене будет представлен универсал Seal 6 Touring с рекордным запасом хода.

Читать полностью » Эксперты назвали оптимальный пробег для продажи подержанного автомобиля сегодня в 4:18

Авто моложе не становится: какие признаки выдают, что пора расставаться с машиной

Как понять, что машина подошла к "золотой середине" ресурса, и продать её до скачка расходов? Разбираем пробег, сигналы износа и удачный момент.

Читать полностью » Автомеханики назвали практичные подержанные автомобили в России до 1,2 млн рублей сегодня в 3:52

Машины, которые удивят за 1,2 миллиона: вторичка открывает неожиданные варианты

Какие автомобили на вторичке можно купить за 1,2 млн рублей и не пожалеть? Эксперты выделили пять моделей, которые выгодны в обслуживании.

Читать полностью » Эффективность торможения двигателем на спусках: что важно знать водителям сегодня в 3:22

Тормозить двигателем или на нейтрали? Ответ вас удивит

Многие водители до сих пор используют нейтраль при движении под уклон, считая это экономией топлива. Однако современные технологии говорят об обратном.

Читать полностью » Автоинструктор объяснил, как правильно пользоваться стояночным тормозом зимой сегодня в 2:53

Ручник не прощает ошибок: маленькая привычка, которая оборачивается проблемами

Почему автоинструкторы советуют осторожнее пользоваться "ручником" зимой и какие ошибки чаще всего совершают водители при парковке в мороз.

Читать полностью » Автосервисы напомнили, что грязный воздушный фильтр может повредить двигатель сегодня в 2:26

Почти все водители делают ошибку: как неправильно очищенный фильтр вредит двигателю

Многие водители недооценят важность воздушного фильтра. Оказывается, от него зависит не только здоровье двигателя, но и его мощность. Узнайте, что выбрать: стандартный или спортивный фильтр.

Читать полностью » Авито Авто: KAYO и ИЖ стали самыми популярными мотоциклами у россиян в 2025 году сегодня в 1:52

Мотоциклы, мопеды и скутеры: кого выбрали россияне в сезоне-2025

В мотосезоне-2025 россияне удивили выбором: от старых "Юпитеров" до китайских новинок. Какие бренды и модели оказались в центре внимания?

Читать полностью » Специалисты: спортивный режим коробки передач полезен в городских пробках сегодня в 1:22

Пробки, светофоры и спортивный режим: секрет, который стоит использовать всем

Спортивный режим коробки передач в городе? Эксперты объясняют, почему это выгодно для вашего автомобиля и как это влияет на ресурсы трансмиссии. Узнайте больше!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали базовые шаги зумбы для первого занятия
Наука и технологии

Затопленный город эллинистической эпохи обнаружен в Ираке из-за падения уровня воды
Туризм

Вино и гастрономия России: лучшие регионы для дегустаций
Авто и мото

Проверка уровня антифриза: что нужно знать каждому водителю
Питомцы

Регулярные осмотры у ветеринара помогают продлить жизнь собак
Красота и здоровье

Врач Ирина Кондратенко предупредила об опасности несертифицированных канцтоваров для детей
Авто и мото

МВД России: Подмосковье лидирует по числу нарушений ПДД среди пешеходов
Красота и здоровье

Как правильно принимать витамины осенью: советы терапевта для поддержания здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru