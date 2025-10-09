Новые правила ОСАГО перевернут рынок — водителям дадут то, чего ждали годами

Хорошо. Ниже — полностью переработанный текст (около 7000 символов) по теме реформы ОСАГО, оформленный в соответствии с твоим промтом.

Новые правила ОСАГО: как изменится ремонт и выплаты автовладельцам

Автомобилистов ждут важные изменения: в закон об ОСАГО готовятся внести поправки, которые позволят получать страховые выплаты с компенсацией износа деталей. Это означает, что водители смогут ремонтировать машину в своём сервисе и при необходимости добирать недостающую сумму. Рассмотрим, что именно меняется, кому это выгодно и какие риски обсуждают эксперты.

Что изменится в ОСАГО

Сегодня ремонт по ОСАГО выбирают лишь около 6% водителей, остальные предпочитают денежную выплату. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, виной тому отсутствие запчастей и проблемы с выполнением ремонта в срок. Из-за этого станции СТО часто отказываются от работы, а страховщики вынуждены платить напрямую клиентам. В результате водители жалуются, что компенсации не хватает — ведь суммы рассчитываются с учётом износа деталей.

"Основные вещи, которые мы сейчас видим: станции СТО из-за отсутствия запчастей и невозможности соблюсти сроки ремонта отказываются от проведения ремонта", — пояснил глава РСА Евгений Уфимцев.

Новые поправки должны исправить ситуацию. Водителю предложат три варианта действий:

Получить выплату по соглашению со страховщиком. Отремонтировать автомобиль на станции, с которой у страховой есть договор. Провести ремонт самостоятельно и затем получить доплату за износ — если ремонт завершён в течение девяти месяцев.

Дополнительно предусмотрена возможность требовать возмещение за скрытые повреждения, выявленные во время или после ремонта. Подать документы можно в течение 90 дней после завершения работ.

Как это будет работать

Предположим, страховая оценила ремонт на 120 тысяч рублей и вычла 40 тысяч износа. Водитель получает 80 тысяч, чинит автомобиль в своём сервисе и предъявляет чеки на оставшуюся сумму. После проверки документов страховая доплачивает недостающие 40 тысяч. При этом общий лимит выплат по-прежнему не превысит 400 тысяч рублей.

Почему страховщикам дают больше гибкости

Теперь страховые компании смогут отказаться от ремонта, если заранее ясно, что его невозможно выполнить вовремя — например, из-за логистики или отсутствия нужных запчастей. Это должно снизить количество судебных споров и штрафов за просрочку. Однако представители Минтранса, Центробанка и омбудсмена против такого подхода: они опасаются, что компании станут злоупотреблять правом отказа.

"Если законопроект будет принят, сотни тысяч пострадавших получат без увеличения стоимости полиса отмену износа", — заявил представитель "Народного фронта" Пётр Шкуматов.

По его мнению, нововведение даст водителям больше справедливых выплат и сократит число посредников — автоюристов и комиссаров, которые нередко наживаются на страховых делах.

Вопросы и сомнения

Зампред Центробанка Филипп Габуния отметил, что полная отмена износа при первой выплате приведёт к росту тарифов. Стоимость полиса напрямую связана со справочниками цен на запчасти, поэтому их пересмотр неминуемо поднимет цену ОСАГО. Поэтому предлагается компенсировать износ только при повторных выплатах.

По оценкам РСА, после внедрения новой схемы доля ремонтов может вырасти с 5-6% до 20%, а по мнению "Народного фронта" — даже до 40%. При этом страховщики уверены, что стоимость полиса останется прежней.

"Когда человек придёт в страховую, ему предложат выплату и дадут соглашение об урегулировании убытков. Эту бумагу можно не подписывать и потом обратиться за выплатой за износ", — пояснил Пётр Шкуматов.

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин опасается, что передача контроля над ремонтом от страховых компаний частным СТО лишит водителей возможности оспаривать споры у омбудсмена. Ведь он рассматривает жалобы только на действия страховщиков, но не на сервисы.

Позиция РСА

Евгений Уфимцев подчеркнул, что базовый порядок не меняется: ремонт по направлению страховщика сохраняется, а новая опция лишь даёт клиенту больше свободы. Если страховая не может организовать ремонт, владелец вправе выбрать свой сервис и получить компенсацию.

"Ремонт от страховой компании никуда не уходит. Он остаётся. Но если нет такой возможности, а у клиента есть свой сервис, почему не дать ему отремонтировать машину там?", — отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

Поправки будут рассматриваться во втором чтении вместе с законом, который увеличивает срок ремонта с 30 до 45 дней. Принятие ожидается уже в осеннюю сессию Госдумы.

Основные претензии к законопроекту

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что поправки больше выгодны страховым компаниям, чем клиентам. Он считает, что людям придётся проходить несколько этапов бюрократии, чтобы получить полную сумму.

"Сначала пострадавший должен будет посчитать ремонт с учётом износа, а потом пройти несколько кругов процедур, чтобы стрясти с них ещё копеечку", — считает Антон Шапарин.

Тем не менее большинство экспертов признают реформу шагом вперёд: она снижает почву для мошенничества и делает выплаты прозрачнее.

Почему систему ОСАГО вообще нужно менять

За первое полугодие 2025 года количество жалоб по ОСАГО выросло на 20% и достигло 58,8 тысячи. Как пояснил Евгений Уфимцев, основная причина — отсутствие у страховщиков договоров с нужными СТО. В крупных городах найти станцию проще, но в регионах на ремонт приходится ехать сотни километров.

Особенно остро стоит вопрос запчастей. Для праворульных машин (а их почти 4 миллиона) оригинальные детали найти сложно. Китайские аналоги часто задерживаются из-за перебоев в поставках. Новая схема выплат должна упростить процесс — водитель сам найдёт запчасть и сервис, а страховая компенсирует затраты.

Что с лимитами выплат

Сейчас максимальная сумма возмещения по ОСАГО — 400 тысяч рублей. По данным страховых компаний, только 10% клиентов нуждаются в большей выплате. Однако по оценкам экспертов, реально таких людей около 30-40%. Пока лимит повышать не планируют, чтобы не поднимать тарифы.

Центробанк указывает, что расширение лимитов приведёт к росту стоимости полиса, поэтому приоритетом остаётся стабильность. Тем не менее обсуждается вариант повышения лимита по вреду жизни и здоровью до 2 миллионов рублей — но это отдельная инициатива.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Возможность получить компенсацию износа Больше бюрократии при самостоятельном ремонте Ремонт в своём сервисе без потери права на выплату Риск отказа от ремонта со стороны страховщика Снижение числа посредников и мошенников Возможная путаница с документами по скрытым повреждениям Увеличение доли реальных ремонтов Нет гарантии снижения стоимости полиса Более прозрачная система выплат Остаётся лимит в 400 тысяч рублей

Часто задаваемые вопросы

Как получить выплату за износ?

Нужно отремонтировать автомобиль в течение 9 месяцев после ДТП и представить страховой чеки и калькуляцию.

Можно ли сразу получить полную сумму без учёта износа?

Нет, первая выплата идёт с учётом износа. Доплату можно получить позже, после ремонта.

Повлияет ли это на цену полиса?

По заявлениям РСА и Центробанка, тарифы останутся прежними, так как изменения касаются только порядка выплат.

Если страховая отказала в ремонте — это законно?

Да, если компания доказала, что выполнить ремонт невозможно в срок. В этом случае предлагается денежная выплата.

Когда вступят в силу новые правила?

Поправки планируют рассмотреть во втором чтении осенью 2025 года.

Мифы и правда

Миф: новые правила выгодны только страховщикам.

Правда: водители тоже выигрывают — теперь можно получить компенсацию за износ и чинить машину в своём сервисе.

Миф: полис ОСАГО подорожает.

Правда: стоимость не изменится, так как тарифный коридор останется прежним.

Миф: страховая сможет отказаться от всех ремонтов.

Правда: отказ возможен только при объективной невозможности выполнить ремонт в срок.

Исторический контекст

Реформа ОСАГО проходит поэтапно с 2019 года. Тогда начался переход к "натуральному возмещению" — ремонту вместо денег. Однако из-за дефицита запчастей и нехватки СТО эта система не прижилась. Новые поправки — попытка вернуть идею, но сделать её гибче и удобнее для обеих сторон.

3 факта о реформе ОСАГО