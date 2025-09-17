Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:34

ОСАГО меняют по-тихому: владельцы старых авто получат то, чего раньше не было

В России изменят порядок выплат по ОСАГО — проект разработал Российский союз автостраховщиков

В России готовится реформа системы ОСАГО, и инициатором изменений выступил Российский союз автостраховщиков (РСА). Главная цель поправок — сделать выплаты по страховым случаям более справедливыми, особенно для владельцев подержанных автомобилей, которые составляют большую часть автопарка страны.

Сегодня многие автовладельцы сталкиваются с тем, что после ДТП страховой выплаты не хватает для полноценного ремонта машины. Речь идёт о ситуации, когда страховая компания не имеет возможности отправить авто на сервис и перечисляет денежную компенсацию. В рамках реформы пострадавший получит право обратиться за дополнительной выплатой в пределах величины износа автомобиля, если суммы оказалось недостаточно.

"Когда страховая компания имеет возможность при наличии станции технического обслуживания принять решение и направить автомобиль на ремонт по натуральному возмещению — она направляет. Однако в случае, если у страховой компании, как сегодня часто случается, нет возможности направить на ремонт автомобиль клиента и выплачивается страховое возмещение, то после получения страховой выплаты потерпевший может сам провести ремонт, если хочет, и с этим получает право обратиться к страховщику за дополнительной выплатой в пределах величины износа", — пояснил глава РСА Евгений Уфимцев.

В Госдуму уже готовятся соответствующие поправки, и, по словам представителей РСА, их принятие позволит защитить интересы миллионов водителей.

Почему реформа актуальна

По данным РСА, средний возраст автомобилей в России сегодня составляет около 15 лет, хотя ещё несколько лет назад он был на уровне 12 лет. Износ таких машин часто превышает 50%. В итоге при расчёте суммы компенсации эксперты учитывают амортизацию, и выплаты на руки оказываются существенно меньше, чем реальная стоимость ремонта. Новый механизм должен частично закрыть этот пробел.

Сравнение: как сейчас и как будет

Ситуация Сейчас После реформы
Страховая направляет на ремонт Автомобиль отправляется на СТО Ничего не меняется
Страховая платит компенсацию деньгами Выплата фиксируется с учётом износа, дополнительных денег не получить Потерпевший может починить машину сам и обратиться за доплатой в пределах износа
Старые автомобили Выплата минимальна из-за высокого процента износа Итоговая компенсация увеличивается, так как учитывается возможность доплаты

Советы шаг за шагом: что делать после ДТП

  1. Зафиксируйте аварию и вызовите сотрудников ГИБДД либо оформите европротокол.

  2. Обратитесь в свою страховую компанию с пакетом документов.

  3. Дождитесь решения — ремонт или денежная компенсация.

  4. Если получили выплату и сделали ремонт, сохраните все документы и чеки.

  5. При недостатке суммы подайте заявление на дополнительное возмещение в пределах величины износа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: автовладелец соглашается на первую выплату, не уточняя возможность доплаты.

  • Последствие: ремонт обходится дороже, чем сумма страхового возмещения.

  • Альтернатива: провести ремонт за свой счёт, собрать подтверждающие документы и обратиться к страховщику за доплатой.

А что если…

Если у страховой компании нет партнёрской СТО в вашем регионе, то выплаты в деньгах становятся основным вариантом. Именно в таких случаях новый механизм принесёт ощутимую пользу.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы
Более справедливые выплаты для владельцев старых автомобилей Возможны споры о сумме доплаты
Увеличение доверия к системе ОСАГО Рост нагрузки на страховые компании
Снижение числа конфликтов между клиентами и страховщиками Необходимость подтверждать расходы документально

FAQ

Как выбрать страховую компанию?
Смотрите на рейтинг надёжности, отзывы клиентов и список партнёрских СТО.

Сколько стоит полис ОСАГО?
Цена зависит от региона, стажа водителя, мощности двигателя и истории страховых случаев.

Что лучше — ремонт или денежная выплата?
Ремонт на СТО часто выгоднее: он покрывает все расходы. Но при старых авто денежная выплата с доплатой может оказаться более гибким вариантом.

Мифы и правда

  • Миф: ОСАГО всегда полностью покрывает ремонт.

  • Правда: выплаты ограничены, и сумма зависит от износа автомобиля.

  • Миф: Доплату получить невозможно.

  • Правда: после реформы эта опция будет закреплена в законе.

  • Миф: Новые правила повысят стоимость полиса.

  • Правда: РСА заявляет, что рост цен на полисы не планируется.

Интересные факты

  1. Первые полисы ОСАГО появились в России в 2003 году.

  2. Максимальная сумма выплаты по ОСАГО сегодня составляет 400 тысяч рублей за ущерб имуществу.

  3. Россия — одна из немногих стран, где допускается европротокол без вызова полиции.

Исторический контекст

  • 2003 год — введение обязательного страхования автогражданской ответственности.

  • 2017 год — переход к "натуральному возмещению" с приоритетом ремонта.

  • 2025 год — подготовка реформы с возможностью дополнительной выплаты в пределах износа.

