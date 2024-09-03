Чем грозит езда без полиса ОСАГО: штрафы и последствия

В последнее время все больше автовладельцев отказываются от оформления полиса ОСАГО. Одни объясняют это увеличением стоимости страховки, другие - её бесполезностью, так как в случае ДТП полис часто не покрывает реальные расходы на ремонт автомобиля. Представитель ГАИ в разговоре с журналистами пояснил, как водители обходятся без ОСАГО и какие последствия их ждут за это.
Если водитель просто забыл полис дома, его ожидает штраф в размере 500 рублей. Согласно правилам, все водители обязаны предъявить документ при проверке сотрудником полиции. В случае, если полис не был оформлен, штраф составит 800 рублей. Некоторые водители продолжают ездить с просроченными полисами, которые были заключены на короткий срок, например, на 5-7 месяцев. В этом случае наказание будет таким же, как за отсутствие полиса, - 800 рублей.
Если за рулем машины с оформленным полисом находится человек, который не вписан в страховку, ему грозит штраф в размере 500 рублей. Если у вас цифровой полис, его распечатывать не обязательно - достаточно предъявить его снимок. Главное, чтобы изображение было четким и читаемым, так как сотрудники полиции могут проверить данные через базу РСА.
Особое внимание уделяется водителям с поддельными полисами. В таких случаях водитель отстраняется от управления транспортным средством, чтобы выяснить обстоятельства. Ему может грозить наказание по УК РФ: лишение свободы на срок до 6 месяцев, исправительные работы на 480 часов или штраф до 80 тысяч рублей, либо в размере шести ежемесячных заработных плат.
Фото:commons.m.wikimedia.org/ Nicolay Sidorov (public domain)
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