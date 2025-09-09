Штрафы за отсутствие страховки перестанут сыпаться градом: что придумали депутаты

Управление автомобилем без полиса ОСАГО в ближайшее время перестанет быть источником множества штрафов за один и тот же проступок. Законодатели предложили трактовать это нарушение как "длящееся", что позволит фиксировать его только один раз в сутки, даже если камеры зафиксировали факт отсутствия страховки несколько раз подряд. Инициатива уже получила поддержку правительства, но окончательно вступит в силу только после ряда технических доработок.

Что изменится для автовладельцев

Сегодня ситуация выглядит так: если водитель едет без ОСАГО и его автомобиль попадает в объектив камер несколько раз в течение одного дня, штрафы приходят за каждую фиксацию. По новым правилам санкция будет назначаться только один раз в сутки. Но если на следующий день полис всё так же не оформлен, штраф может прийти снова.

Таким образом, автовладельцу не удастся избежать наказания, но риск "посыпавшихся" десятков квитанций за один день будет снят. Законопроект подготовил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, и правительство уже поддержало инициативу.

"Если нарушение не устраняется, то на следующий день водитель вновь может получить штраф — и так до тех пор, пока не оформит полис", — отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Зачем нужна доработка системы

Несмотря на одобрение, поправки не заработают сразу. В отзыве правительства указано, что потребуется время на обновление программного обеспечения "Паутина", с помощью которого обрабатываются данные с дорожных камер. Также нужно протестировать механизм привлечения к ответственности и убедиться, что страховка доступна для оформления всем желающим. То есть, закон планируют ввести с отложенным сроком вступления в силу.

Подобный подход позволит избежать сбоев: прежде чем начать массовые проверки по ОСАГО, государство хочет убедиться, что система готова корректно распознавать нарушения и что у водителей не возникнет проблем при оформлении страховки.

Камеры и новые функции

Идею автоматической проверки наличия ОСАГО с помощью камер обсуждали ещё весной 2025 года на заседании Госсовета. Тогда президент Владимир Путин поручил внедрить эту меру и наладить администрирование нарушений с применением технологий видеофиксации. Срок исполнения поручения назначен на 1 ноября 2025 года.

Однако пока что камеры для этих целей не используются. В МВД России 18 августа подчеркнули: на данный момент такая функция не активирована. Конкретные сроки её запуска пока не названы, но с учётом президентского поручения можно ожидать, что до конца осени первые регионы начнут пилотные проверки.