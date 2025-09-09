Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Камера
Камера
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:30

Штрафы за отсутствие страховки перестанут сыпаться градом: что придумали депутаты

Камеры будут фиксировать отсутствие ОСАГО один раз в день — инициатива депутата Аксакова

Управление автомобилем без полиса ОСАГО в ближайшее время перестанет быть источником множества штрафов за один и тот же проступок. Законодатели предложили трактовать это нарушение как "длящееся", что позволит фиксировать его только один раз в сутки, даже если камеры зафиксировали факт отсутствия страховки несколько раз подряд. Инициатива уже получила поддержку правительства, но окончательно вступит в силу только после ряда технических доработок.

Что изменится для автовладельцев

Сегодня ситуация выглядит так: если водитель едет без ОСАГО и его автомобиль попадает в объектив камер несколько раз в течение одного дня, штрафы приходят за каждую фиксацию. По новым правилам санкция будет назначаться только один раз в сутки. Но если на следующий день полис всё так же не оформлен, штраф может прийти снова.

Таким образом, автовладельцу не удастся избежать наказания, но риск "посыпавшихся" десятков квитанций за один день будет снят. Законопроект подготовил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, и правительство уже поддержало инициативу.

"Если нарушение не устраняется, то на следующий день водитель вновь может получить штраф — и так до тех пор, пока не оформит полис", — отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Зачем нужна доработка системы

Несмотря на одобрение, поправки не заработают сразу. В отзыве правительства указано, что потребуется время на обновление программного обеспечения "Паутина", с помощью которого обрабатываются данные с дорожных камер. Также нужно протестировать механизм привлечения к ответственности и убедиться, что страховка доступна для оформления всем желающим. То есть, закон планируют ввести с отложенным сроком вступления в силу.

Подобный подход позволит избежать сбоев: прежде чем начать массовые проверки по ОСАГО, государство хочет убедиться, что система готова корректно распознавать нарушения и что у водителей не возникнет проблем при оформлении страховки.

Камеры и новые функции

Идею автоматической проверки наличия ОСАГО с помощью камер обсуждали ещё весной 2025 года на заседании Госсовета. Тогда президент Владимир Путин поручил внедрить эту меру и наладить администрирование нарушений с применением технологий видеофиксации. Срок исполнения поручения назначен на 1 ноября 2025 года.

Однако пока что камеры для этих целей не используются. В МВД России 18 августа подчеркнули: на данный момент такая функция не активирована. Конкретные сроки её запуска пока не названы, но с учётом президентского поручения можно ожидать, что до конца осени первые регионы начнут пилотные проверки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Евгений Мелехин: современные воздушные фильтры не предназначены для повторного использования сегодня в 9:27

Всего одна деталь способна убить двигатель быстрее, чем вы думаете

Воздушный фильтр — маленькая деталь с огромным значением. Разбираемся, зачем он нужен, когда пора менять и можно ли справиться самому.

Читать полностью » В России запрещено разглашать персональные данные владельцев авто по номеру — нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы сегодня в 8:46

Увидел машину и полез в интернет: вот к чему это привело

Выяснить, кто владеет автомобилем по номеру, почти невозможно. Но есть легальные способы получить нужные сведения и не нарушить закон.

Читать полностью » Какие бывают боковые зеркала и зачем на асферических наносится черная линия сегодня в 8:25

Как маленькая линия на стекле экономит нервы и деньги на ремонте

Почему на боковых зеркалах некоторых машин есть черная полоса и как она помогает водителю ориентироваться на дороге? Разбираем суть этого элемента.

Читать полностью » Продажа подержанного авто: какие документы нужны и как повысить цену вчера в 7:45

Всего пара фото в объявлении — и машину забрали быстрее, чем ожидалось

Пять простых шагов помогут подготовить машину, составить правильное объявление и найти покупателя быстрее — без лишних ошибок и потерь в цене.

Читать полностью » АвтоВАЗ отзывает 22,9 тыс. внедорожников Lada Niva для установки ЭРА-ГЛОНАСС сегодня в 7:21

Почти 23 тысячи "Нив" попали под массовый отзыв: что скрывается за сервисной кампанией

АВТОВАЗ запускает массовую отзывную кампанию внедорожников Niva. Владельцам предлагают бесплатную доработку, но не все знают, как проверить свою машину.

Читать полностью » МВД: допустимая норма алкоголя в России — 0,3 промилле в крови сегодня в 6:26

Даже одна бутылка способна оставить без прав: неожиданный эффект безалкогольного пива

Безалкогольное пиво не так уж и «без». В нём есть спирт, пусть и в микродозах. Когда его лучше избегать и можно ли после него садиться за руль?

Читать полностью » Автоэксперты назвали скорость, при которой резко увеличивается расход топлива сегодня в 6:14

Скорость против кошелька: почему после 120 км/ч бензин улетает литрами

Почему разгон за пределы привычных скоростей превращает поездку в расточительную? Эксперт объяснил, откуда берётся резкий скачок расхода топлива.

Читать полностью » Российские автомобилисты теряют интерес к параллельному импорту — эксперт Дмитрий Зазулин сегодня в 5:50

Когда дёшево выходит дорого: почему параллельный рынок больше не привлекает

Эксперт рассказал, почему интерес к «серым» автомобилям снижается и какие варианты сегодня выгоднее для российских покупателей.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Корден и Рут Джонс снимут сериал "The Choir" для Apple TV+
Туризм

Скала Киселева в Туапсе возвышается над Чёрным морем на 46 метров
Культура и шоу-бизнес

OpenAI представит полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ, на Каннском кинофестивале 2026 года
Наука и технологии

Археологи раскрыли связь бронзового льва Святого Марка с Шёлковым путём
Садоводство

Аэрация газона улучшает доступ влаги и кислорода к корням
Садоводство

5 полезных советов по уходу за юккой, которые знает каждая хозяйка
Питомцы

Ветеринары назвали правила выбора корма для кошек зимой
Еда

Зимние сорта яблок хранятся до весны при температуре 0–4 °C
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet