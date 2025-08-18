Haval дешевле, Geely дороже: неожиданный переворот на рынке КАСКО

Почему КАСКО на одни автомобили оказывается заметно дороже, чем на другие? Этот вопрос волнует многих покупателей китайских кроссоверов — машин, которые в последние годы заняли существенную долю российского авторынка. На первый взгляд, разница может показаться незначительной, но именно стоимость страхового полиса во многом определяет, насколько выгодным окажется владение автомобилем.

КАСКО и китайские кроссоверы

Покупая новый кроссовер, водитель задумывается не только о цене и характеристиках машины, но и о будущих расходах. КАСКО в этом списке стоит особняком: страховщики оценивают надежность, стоимость ремонта и доступность запчастей, а итоговая цена полиса напрямую зависит от этих факторов.

"Если говорить о цене КАСКО, то одним из самых доступных вариантов является Haval Jolion. У него более доступные запчасти по сравнению с Geely Coolray, а также с рядом моделей Chery Tiggo. Это напрямую отражается на цене полиса: ремонтопригодность и стоимость деталей всегда учитываются страховщиками при расчете", — рассказала Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями "Ренессанс страхование".

Сравнение моделей: где дешевле

Интересно, что внутри одной марки ситуация может сильно различаться. У Chery Tiggo стоимость деталей неодинакова: так, на Tiggo 4 или Tiggo 8 Pro запчасти могут быть дешевле, чем у Haval. Это делает полис КАСКО на отдельные модели Chery вполне конкурентным.

"Для примера можно рассмотреть новые автомобили при страховании на водителя в возрасте 30-35 лет со стажем 10-15 лет. В такой ситуации КАСКО на Geely Coolray окажется примерно на 20% дороже, чем на Haval Jolion. Что касается Chery Tiggo, то здесь многое зависит от конкретной модели: в среднем страховка обойдется на 8% дороже. А вот для Tiggo 4 Pro расходы на КАСКО будут примерно на том же уровне, что и у Jolion", — добавила Сафонова.

Что выбрать покупателю

Получается, что при покупке китайского кроссовера важно учитывать не только дизайн или уровень оснащения, но и расходы на страховку. Haval Jolion выглядит наиболее сбалансированным вариантом для тех, кто хочет минимизировать страховые платежи. Однако Chery тоже может предложить выгодные решения — например, Tiggo 4 Pro или Tiggo 8 Pro. Geely же в среднем окажется дороже в обслуживании по КАСКО.