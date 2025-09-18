Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
осаго
осаго
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Тихий вор в ОСАГО: почему 150 лошадиных сил превращаются в 50% переплаты

Коэффициент мощности двигателя в ОСАГО: таблица расчёта 2025 года

Стоимость полиса ОСАГО складывается из нескольких коэффициентов, и один из самых значимых среди них — коэффициент мощности двигателя (КМ). Именно он делает страховку более дорогой для владельцев автомобилей с мощными моторами и позволяет немного сэкономить тем, у кого машина маломощная. Разберёмся подробно, как рассчитывается КМ, почему он влияет на цену полиса и какие есть нюансы.

Что такое коэффициент мощности в ОСАГО

КМ применяется исключительно к легковым автомобилям. Идея проста: чем выше мощность двигателя, тем потенциально рискованнее поведение машины на дороге. Соответственно, страховка для таких авто обходится дороже. Для малолитражек же, наоборот, предусмотрены скидочные коэффициенты.

Где посмотреть мощность двигателя

Основной источник — паспорт транспортного средства (ПТС). В российских документах указывают мощность в лошадиных силах, реже — в киловаттах. Если указаны кВт, их легко пересчитать: 1 кВт = 1,36 л. с. Иногда данные приходится уточнять у производителя или в официальных каталогах. В отдельных случаях страховщик может запросить экспертное заключение.

Таблица сравнения коэффициентов КМ

Мощность двигателя, л. с. Коэффициент (КМ)
До 50 включительно 0,6
50-70 включительно 1,0
70-100 включительно 1,1
100-120 включительно 1,2
120-150 включительно 1,4
От 150 1,6

Из таблицы видно, что для компактных авто вроде хэтчбеков с мотором до 70 л. с. страховка не дорожает, а вот для машин мощнее 150 л. с. применяется повышающий коэффициент.

Советы шаг за шагом: как рассчитать ОСАГО с учётом КМ

  1. Найдите мощность двигателя в ПТС.

  2. Определите коэффициент КМ по таблице.

  3. Возьмите базовую ставку, утверждённую в вашей страховой.

  4. Умножьте её на коэффициенты: КБМ (бонус-малус), КВС (возраст и стаж), КТ (территория), КО (число водителей), КС (срок действия).

  5. Подставьте КМ в формулу и получите итоговую стоимость.

Пример: женщина 28 лет, стаж 6 лет, Москва, авто 90 л. с., КБМ = 0,95, базовая ставка — 2836 руб.
Расчёт: 2836x0,95x1,0x1,0x1,1x1x1 = 2964 руб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не проверить реальную мощность двигателя.

  • Последствие: страховая выставит неверный тариф, что может привести к перерасчёту и штрафам.

  • Альтернатива: сверить данные в ПТС и у производителя.

  • Ошибка: выбирать страховку только по низкой базовой ставке.

  • Последствие: итоговая сумма окажется выше из-за коэффициентов.

  • Альтернатива: сравнивать предложения с учётом всех параметров.

  • Ошибка: игнорировать КБМ и региональный коэффициент.

  • Последствие: переплата в десятки процентов.

  • Альтернатива: использовать онлайн-калькулятор ОСАГО для точных расчётов.

А что если мощность увеличена?

Если мотор был доработан (например, чип-тюнинг), и его мощность изменилась, это нужно учитывать. Страховщики вправе запросить подтверждение характеристик. Несоответствие данных может привести к отказу в выплате при ДТП. Поэтому любые изменения двигателя стоит фиксировать документально.

Плюсы и минусы учёта мощности

Плюсы Минусы
Справедливое распределение рисков Увеличение стоимости для владельцев мощных авто
Возможность сэкономить для маломощных машин Сложности при изменении характеристик двигателя
Прозрачная система расчёта Разница между регионами усиливает неравенство

FAQ

Как выбрать оптимальный вариант страховки?
Сравните тарифы в разных страховых, учитывайте все коэффициенты, особенно КМ и КБМ.

Сколько стоит ОСАГО для машины 150 л. с.?
При такой мощности применяется коэффициент 1,6. Итоговая цена зависит от остальных параметров.

Что лучше: машина с 100 или 150 л. с. для экономии на ОСАГО?
Для 100 л. с. коэффициент 1,1, а для 150 л. с. — 1,6. Разница может быть до 40-50% стоимости полиса.

Мифы и правда

  • Миф: страховка всегда одинаковая для всех.
    Правда: цена зависит от множества коэффициентов, включая КМ.

  • Миф: КМ можно "обойти", указав меньшую мощность.
    Правда: страховые проверяют данные, и за недостоверную информацию грозит отказ в выплате.

  • Миф: для электромобилей коэффициент не применяется.
    Правда: если авто зарегистрировано как легковое, КМ учитывается, мощность фиксируется в ПТС.

3 интересных факта

  1. В Европе при расчёте страховки чаще учитывают объём двигателя и экологический класс, а не только мощность.

  2. Некоторые страховые предлагают специальные тарифы для гибридов и электромобилей.

  3. В 2025 году ЦБ России планирует пересмотреть систему коэффициентов, включая КМ.

Исторический контекст

Система ОСАГО была введена в России в 2003 году. С самого начала коэффициент мощности считался одним из ключевых факторов ценообразования. Постепенно к нему добавились КБМ, территориальные коэффициенты и учёт возраста водителя. Это сделало систему более гибкой, но и сложной для понимания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неправильная протяжка болтов на дисках может привести к потере колеса и авариям вчера в 22:02

Колеса ходят ходуном? Секрет безопасной езды — в точной затяжке, о которой все забывают

Шиномонтажник объяснил, чем опасна неправильная затяжка болтов: перетянешь — сломаешь ступицу, недотянешь — потеряешь колесо прямо в пути.

Читать полностью » В России за восемь месяцев зафиксировано 328 кибератак на автомобили вчера в 21:59

Дистанционное похищение: кибератаки на автомобили становятся вопросом жизни и смерти

Количество кибератак на автомобили россиян растёт. Хакеры находят уязвимости в сенсорах, облачных системах и Bluetooth, создавая новые угрозы для владельцев.

Читать полностью » Россия заняла второе место в Европе по продажам новых автомобилей в августе 2025 — GlobalData вчера в 20:58

Россия рвёт европейский рейтинг: авторынок страны взлетел в топ

Россия за август вышла на второе место в Европе по продажам автомобилей, обогнав многие крупные страны и показав стабильный рост.

Читать полностью » Москва и Дагестан лидируют по доле автомобилей до пяти лет на вторичном рынке — вчера в 19:50

Машины не стареют, они мигрируют: где в России прячутся самые "свежие" авто с пробегом

Москва и Дагестан возглавили рейтинг регионов с наибольшим числом почти новых автомобилей. Почему именно там покупатели чаще выбирают "свежие" авто?

Читать полностью » Автомобили Lada названы самыми доступными по льготной программе — данные Авито.Авто и Банки.ру вчера в 18:57

Платёж за электромобиль разрывает бюджет: льготная программа превращается в испытание

Государственная программа автокредитования помогает россиянам покупать машины с выгодой. Узнайте, кому доступна льгота и как уменьшить переплату.

Читать полностью » Chevrolet Tracker появился в России с ценой от 1,65 млн рублей вчера в 17:40

Мал, да удал: кроссовер за 1,65 млн, который умеет почти всё

В России появился Chevrolet Tracker по цене от 1,65 млн рублей. Модель сочетает современное оснащение и доступность, открывая новые возможности для покупателей.

Читать полностью » Toyota и Hyundai отзывают более миллиона автомобилей в США из-за проблем с безопасностью вчера в 16:57

Паника на колёсах: Toyota и Hyundai массово отзывают миллион машин в США

Toyota и Hyundai массово отзывают автомобили в США из-за опасных технических проблем, влияющих на приборные панели и ремни безопасности.

Читать полностью » В Москве машино-место в паркинге De Luxe выставили за 30,5 млн рублей вчера в 15:58

Золотая яма под колесами: паркинг в Москве обогнал цену квартир

Стоимость машино-мест в Москве порой достигает уровня квартир, особенно в премиальных районах, где важны безопасность и престиж.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Причины страха у собак и методы коррекции: рекомендации кинологов
Еда

Элизабет Барбон: запекание в духовке делает сосиски сочными и полезнее жареных
Технологии

Sony делает ставку на производительность: PS6 получит до 40 ГБ памяти
Еда

Бухарский плов с говядиной в казане становится пряным благодаря специям
УрФО

Учёные: яблоки уральской селекции лежат почти год
Садоводство

Расторопша пятнистая привлекает пчёл и бабочек и улучшает биоразнообразие сада
Красота и здоровье

Психиатр Руслан Исаев назвал метадоксин эффективным средством против похмелья
Садоводство

Капусту рекомендуют высаживать в грунт при прогреве почвы до 10–15 °C — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet