Тихий вор в ОСАГО: почему 150 лошадиных сил превращаются в 50% переплаты

Стоимость полиса ОСАГО складывается из нескольких коэффициентов, и один из самых значимых среди них — коэффициент мощности двигателя (КМ). Именно он делает страховку более дорогой для владельцев автомобилей с мощными моторами и позволяет немного сэкономить тем, у кого машина маломощная. Разберёмся подробно, как рассчитывается КМ, почему он влияет на цену полиса и какие есть нюансы.

Что такое коэффициент мощности в ОСАГО

КМ применяется исключительно к легковым автомобилям. Идея проста: чем выше мощность двигателя, тем потенциально рискованнее поведение машины на дороге. Соответственно, страховка для таких авто обходится дороже. Для малолитражек же, наоборот, предусмотрены скидочные коэффициенты.

Где посмотреть мощность двигателя

Основной источник — паспорт транспортного средства (ПТС). В российских документах указывают мощность в лошадиных силах, реже — в киловаттах. Если указаны кВт, их легко пересчитать: 1 кВт = 1,36 л. с. Иногда данные приходится уточнять у производителя или в официальных каталогах. В отдельных случаях страховщик может запросить экспертное заключение.

Таблица сравнения коэффициентов КМ

Мощность двигателя, л. с. Коэффициент (КМ) До 50 включительно 0,6 50-70 включительно 1,0 70-100 включительно 1,1 100-120 включительно 1,2 120-150 включительно 1,4 От 150 1,6

Из таблицы видно, что для компактных авто вроде хэтчбеков с мотором до 70 л. с. страховка не дорожает, а вот для машин мощнее 150 л. с. применяется повышающий коэффициент.

Советы шаг за шагом: как рассчитать ОСАГО с учётом КМ

Найдите мощность двигателя в ПТС. Определите коэффициент КМ по таблице. Возьмите базовую ставку, утверждённую в вашей страховой. Умножьте её на коэффициенты: КБМ (бонус-малус), КВС (возраст и стаж), КТ (территория), КО (число водителей), КС (срок действия). Подставьте КМ в формулу и получите итоговую стоимость.

Пример: женщина 28 лет, стаж 6 лет, Москва, авто 90 л. с., КБМ = 0,95, базовая ставка — 2836 руб.

Расчёт: 2836x0,95x1,0x1,0x1,1x1x1 = 2964 руб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не проверить реальную мощность двигателя.

Последствие: страховая выставит неверный тариф, что может привести к перерасчёту и штрафам.

Альтернатива: сверить данные в ПТС и у производителя.

Ошибка: выбирать страховку только по низкой базовой ставке.

Последствие: итоговая сумма окажется выше из-за коэффициентов.

Альтернатива: сравнивать предложения с учётом всех параметров.

Ошибка: игнорировать КБМ и региональный коэффициент.

Последствие: переплата в десятки процентов.

Альтернатива: использовать онлайн-калькулятор ОСАГО для точных расчётов.

А что если мощность увеличена?

Если мотор был доработан (например, чип-тюнинг), и его мощность изменилась, это нужно учитывать. Страховщики вправе запросить подтверждение характеристик. Несоответствие данных может привести к отказу в выплате при ДТП. Поэтому любые изменения двигателя стоит фиксировать документально.

Плюсы и минусы учёта мощности

Плюсы Минусы Справедливое распределение рисков Увеличение стоимости для владельцев мощных авто Возможность сэкономить для маломощных машин Сложности при изменении характеристик двигателя Прозрачная система расчёта Разница между регионами усиливает неравенство

FAQ

Как выбрать оптимальный вариант страховки?

Сравните тарифы в разных страховых, учитывайте все коэффициенты, особенно КМ и КБМ.

Сколько стоит ОСАГО для машины 150 л. с.?

При такой мощности применяется коэффициент 1,6. Итоговая цена зависит от остальных параметров.

Что лучше: машина с 100 или 150 л. с. для экономии на ОСАГО?

Для 100 л. с. коэффициент 1,1, а для 150 л. с. — 1,6. Разница может быть до 40-50% стоимости полиса.

Мифы и правда

Миф: страховка всегда одинаковая для всех.

Правда: цена зависит от множества коэффициентов, включая КМ.

Миф: КМ можно "обойти", указав меньшую мощность.

Правда: страховые проверяют данные, и за недостоверную информацию грозит отказ в выплате.

Миф: для электромобилей коэффициент не применяется.

Правда: если авто зарегистрировано как легковое, КМ учитывается, мощность фиксируется в ПТС.

3 интересных факта

В Европе при расчёте страховки чаще учитывают объём двигателя и экологический класс, а не только мощность. Некоторые страховые предлагают специальные тарифы для гибридов и электромобилей. В 2025 году ЦБ России планирует пересмотреть систему коэффициентов, включая КМ.

Исторический контекст

Система ОСАГО была введена в России в 2003 году. С самого начала коэффициент мощности считался одним из ключевых факторов ценообразования. Постепенно к нему добавились КБМ, территориальные коэффициенты и учёт возраста водителя. Это сделало систему более гибкой, но и сложной для понимания.