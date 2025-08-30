Один клик, который спасает от проблем с ДТП: как проверить ОСАГО онлайн
Проверка полиса ОСАГО может спасти от больших проблем, особенно если ДТП оформляется по европротоколу. Разберёмся, где и как это сделать онлайн.
Зачем проверять полис
С 2018 года европротокол позволяет оформить аварию без ГИБДД, если:
- пострадали только два автомобиля,
- нет травм,
- ущерб не превышает 100 000 ₽,
- оба водителя застрахованы по ОСАГО.
Если же у виновника полис просрочен, поддельный или водитель не вписан в страховку, страховая компания откажет в выплате. Тогда придётся взыскивать ущерб через суд. Чтобы избежать этого, лучше сразу проверить ОСАГО.
Где проверить ОСАГО
С октября 2024 года все данные по ОСАГО ведёт Национальная страховая информационная система (НСИС). В её базе содержатся сведения обо всех действующих бумажных и электронных полисах.
Проверка по госномеру
- Перейдите на официальный сайт НСИС.
- Выберите "Проверить факт страхования ОСАГО по транспортному средству".
- Введите государственный номер автомобиля.
В результате вы получите:
- серию и номер полиса,
- название страховой компании,
- статус действия полиса,
- частичные данные об автомобиле (марка, модель, часть VIN, часть номера),
Проверка по водительскому удостоверению
Если нужно убедиться, что конкретный водитель вписан в полис:
- На сайте НСИС выберите "Проверить факт страхования ОСАГО по физическому лицу".
- Введите номер автомобиля, ФИО, дату рождения и данные водительских прав.
- Если водитель включён в полис, появится зелёная отметка. Если нет — сообщение красным цветом.
Проверка по VIN
Если машина только что куплена и номера ещё нет, проверить полис можно по VIN. Система покажет сведения о страховке и список допущенных к управлению водителей.
Когда проверка особенно важна
Если при ДТП у виновника нет ОСАГО или он не вписан в полис — европротокол оформлять нельзя. Нужно вызывать ГИБДД.
Если полис найден в НСИС, можно быть уверенным в его подлинности.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru