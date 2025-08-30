Один клик, который спасает от проблем с ДТП: как проверить ОСАГО онлайн

Проверка полиса ОСАГО может спасти от больших проблем, особенно если ДТП оформляется по европротоколу. Разберёмся, где и как это сделать онлайн.

Зачем проверять полис

С 2018 года европротокол позволяет оформить аварию без ГИБДД, если:

пострадали только два автомобиля,

нет травм,

ущерб не превышает 100 000 ₽,

оба водителя застрахованы по ОСАГО.

Если же у виновника полис просрочен, поддельный или водитель не вписан в страховку, страховая компания откажет в выплате. Тогда придётся взыскивать ущерб через суд. Чтобы избежать этого, лучше сразу проверить ОСАГО.

Где проверить ОСАГО

С октября 2024 года все данные по ОСАГО ведёт Национальная страховая информационная система (НСИС). В её базе содержатся сведения обо всех действующих бумажных и электронных полисах.

Проверка по госномеру

Перейдите на официальный сайт НСИС. Выберите "Проверить факт страхования ОСАГО по транспортному средству". Введите государственный номер автомобиля.

В результате вы получите:

серию и номер полиса,

название страховой компании,

статус действия полиса,

частичные данные об автомобиле (марка, модель, часть VIN, часть номера),

Проверка по водительскому удостоверению

Если нужно убедиться, что конкретный водитель вписан в полис:

На сайте НСИС выберите "Проверить факт страхования ОСАГО по физическому лицу". Введите номер автомобиля, ФИО, дату рождения и данные водительских прав. Если водитель включён в полис, появится зелёная отметка. Если нет — сообщение красным цветом.

Проверка по VIN

Если машина только что куплена и номера ещё нет, проверить полис можно по VIN. Система покажет сведения о страховке и список допущенных к управлению водителей.

Когда проверка особенно важна

Если при ДТП у виновника нет ОСАГО или он не вписан в полис — европротокол оформлять нельзя. Нужно вызывать ГИБДД.

Если полис найден в НСИС, можно быть уверенным в его подлинности.