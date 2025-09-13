Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Советы друзей при покупке авто
Советы друзей при покупке авто
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:53

Идеальный кузов — ложь: перекупщики делают авто привлекательным, скрывая хаос внутри

Перекупщики используют подделки для обмана оборудования проверки автомобилей

Покупка машины на вторичном рынке — задача не из простых. Особенно если учесть, что перекупщиков становится всё больше, а их методы становятся всё изощреннее. Даже современное оборудование и опытные подборщики порой оказываются бессильны перед хитростями мошенников.

Почему опытные специалисты тоже попадаются на уловки?

Интересно, что не все профессионалы поддаются обману — чаще всего "жертвой" становятся новички, которые слишком полагаются на технику и забывают про интуицию и опыт. Перекупщики заранее знают, на что обращают внимание при осмотре, и тщательно маскируют дефекты.

Как именно маскируют повреждения?

  • Используют точечную сварку и качественную укладку герметика.
  • Покраска кузовных деталей проводится под заводской стандарт.
  • Восстанавливают внешний вид так, что с первого взгляда не скажешь о серьезной аварии.

Всё это требует больших усилий, ведь привлекательный внешний вид — залог успешных продаж. Однако в погоне за прибылью часто экономят на качестве ремонта: применяются дешёвые материалы, шпаклевка, некачественная сварка. И именно эти скрытые дефекты не всегда выявляет толщиномер.

Как не попасться на удочку мошенников?

Чтобы не приобрести "потеряшку", нужно тщательно осматривать машину, обращая внимание на детали, которые обычно остаются без внимания:

  • пространство за фарами - здесь часто скрывают следы ремонта.
  • внутренние стороны навесных кузовных элементов - могут отличаться оттенком краски.
  • крепления и болты - даже если они покрашены, следы повреждений или "слизанные" грани могут выдать ремонт.
  • салон автомобиля - состояние руля, крепежей сидений и мест установки подушек безопасности расскажет много о реальном состоянии машины.

Покупка автомобиля на вторичном рынке требует не только использования современного оборудования, но и внимательного, опытного осмотра. Не стоит полностью доверять технике — именно внимательность и знание "узких мест" помогут избежать обмана.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Пономарев объяснил, почему частые дозаправки небольшими объёмами вредят автомобилю сегодня в 21:48

Вы заправляете автомобиль понемногу? Вот почему это может обернуться для вас большой проблемой

Эксперт объяснил, почему экономия на заправке малыми суммами может обернуться серьезными проблемами для автомобиля.

Читать полностью » Клуб ADAC представил рейтинг лучших автомобилей для пожилых водителей сегодня в 20:47

Эти автомобили для старшего возраста подойдут вам идеально — но не все так просто

Лучшие подержанные автомобили для водителей старшего возраста: выбираем комфорт, надежность и простоту управления в разных ценовых категориях от €15 000 до €40 000.

Читать полностью » Адвокат Бетрозов объяснил, как защититься от автоподставы при ДТП сегодня в 19:53

Как избежать автоподставы: ошибки, которые могут стоить вам репутации и денег

Как избежать автоподставы в ДТП и защитить себя? Простые советы от эксперта, которые помогут вам правильно действовать и избежать мошенничества на дороге.

Читать полностью » Mercedes-Benz откажется от логотипа EQ в новых электрических моделях сегодня в 18:48

Mercedes-Benz выбрал новый путь: что скрывается за отказом от префикса EQ

Mercedes-Benz меняет подход к именованию электромобилей, отказываясь от логотипа EQ и переходя на простые названия с суффиксом Electric.

Читать полностью » Следственный комитет предложил ужесточить наказание за допуск детей к управлению транспортом сегодня в 16:30

СК ужесточает правила: родителям за детей за рулём грозит больше, чем штраф

В России обсуждают новые меры против родителей, которые позволяют детям садиться за руль. Что может измениться в наказаниях и к чему это приведёт?

Читать полностью » Hyundai и Kia стали самыми угоняемыми марками автомобилей в России — исследование ВСК сегодня в 15:26

Россия снова в ловушке автоугонщиков: даже премиум-классу некуда спрятаться

Автоугонов в России становится больше: лидируют Hyundai и Kia, а в модельном рейтинге впереди Lexus LX. Какие регионы и марки под ударом?

Читать полностью » В Москве на треть снизилось число ДТП с пьяными водителями — данные Госавтоинспекции сегодня в 14:22

Пьяных за рулём стало меньше на треть: Москва удивила статистикой 2025 года

В Москве зафиксировано резкое сокращение числа ДТП с участием пьяных водителей. Но что стоит за этими цифрами и почему тенденция стала такой заметной?

Читать полностью » Mash: Mercedes подал заявки в Роспатент на бренд и сервисное обслуживание в России сегодня в 12:01

Mercedes тихо стучится в Россию: заявки в Роспатент намекают на возвращение

Mercedes снова зарегистрировал товарный знак в России и готовится к продажам и сервису, но параллельно отзывает 223 тыс. авто из-за дефектных подушек.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Историк Викерс о возвращении Гарри в Великобританию: королевская семья больше не доверяет ему
Красота и здоровье

Профессор Мойсеяк назвала главные ошибки хранения чайных пакетиков
Наука

Археологи нашли древний совет Римской империи в Лаодикии
Туризм

Туроператоры предупреждают о временном росте цен на поездки в Китай из-за ажиотажа
Садоводство

Озимый лук даёт более ранний и крупный урожай
Красота и здоровье

Кардиолог Рохас: высокий холестерин возможен даже при здоровом образе жизни
Авто и мото

МВД России определило правила безопасной высадки из автомобиля
Дом

В Древней Руси соль использовали в обрядах и не давали в долг — этнографы о поверьях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet