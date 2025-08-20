Россиянин приехал за внедорожником в салон — челюсть отвисла сразу после проверки
Подбор автомобиля в России давно перестал быть делом "для своих". Сегодня на эту услугу готовы тратить сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей. Однако не каждый покупатель понимает, что даже новые машины в автосалоне могут скрывать сюрпризы, а иногда проверяющему приходится сталкиваться с откровенным сопротивлением менеджеров.
Об этом в беседе с Autonews.ru рассказал автоэксперт и автор YouTube-канала "Метод Малова" Евгений Малов.
Начало карьеры и опыт
"В 2017 году я завершил карьеру госслужащего и начал работать с автомобилями. Я давно перестал считать осмотренные мной машины, но предположу, что моя команда проверила более 2 тыс. автомобилей", — заявил Малов.
Главным инструментом он считает "глаза и насмотренность". По его словам, опыт владения и обслуживания премиальных авто помогает оценивать машину гораздо глубже, чем простая диагностика. Тем не менее стандартный набор оборудования для выездных осмотров всегда под рукой.
Сколько стоит проверка
Средняя стоимость выездной диагностики — около 50 тысяч рублей. Сумма зависит от сложности автомобиля и региона, где он находится. Если редкий экземпляр нужно проверить в другой части страны, к цене добавляются расходы на дорогу.
Кто чаще обращается
Рынок клиентов меняется. Если раньше это были люди 30-50 лет, привыкшие к премиум-сегменту, то сегодня всё чаще обращаются молодые — поколения 2000-2005 годов рождения.
При этом бюджеты нередко впечатляют: от 8 до 15 миллионов рублей за один автомобиль, но бывают запросы и до 50 миллионов — на покупку сразу нескольких машин.
Какие авто ищут
Наибольшим спросом пользуются BMW и Mercedes. Чаще всего это модели 5-Series, X5, G-Class и S-Class.
"В случае с технически сложными автомобилями экономить не стоит. Даже у новых машин в автосалоне бывают проблемы, о которых не знает сам продавец", — заявил автоэксперт.
Кого он не советует
Специалист категоричен в отношении американских моделей: они создаются под другой рынок. Скептически он относится и к китайскому премиуму — пока нет статистики по надежности в долгосрочной перспективе.
Когда проверка превращается в конфликт
Бывает, что продавцы не готовы признать очевидное. Так, в одном из автосалонов менеджер, узнав о "скрученном" пробеге, перешёл на крик и едва не дошёл до драки.
"Ошибается любой — это человеческий фактор. Главное — уметь отвечать за свои ошибки и решать вопрос так, чтобы клиент остался доволен", — отметил эксперт.
Новые риски и советы
Сегодня основная угроза — автомобили параллельного импорта. У них могут быть проблемы с документами, числиться розыск или даже скрытые повреждения, о которых покупатель никогда не узнает.
Эксперт советует не экономить на проверке и обязательно консультироваться со специалистами, которые ежедневно работают с нужной маркой.
