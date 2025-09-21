Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:27

Машина в наследство: почему госномер исчезает вместе с владельцем

Юрист Юлия Цветкова: при наследовании автомобиля номера переходят в резерв

Автомобиль, переходящий к наследнику, нередко вызывает вопросы: как оформить транспорт, можно ли оставить прежние номера и какие правила действуют при регистрации? Эти детали важны не только с юридической стороны, но и для повседневного использования машины.

"После смерти владельца транспортного средства номера на автомобиль не сохраняются", — пояснила юрист Юлия Цветкова.

По закону регистрация прекращается в день смерти собственника. Госзнаки сразу переходят в резерв и могут быть присвоены другому автомобилю. Управление машиной с такими номерами считается нарушением и влечёт административную ответственность.

Оформить автомобиль на себя наследник сможет лишь после вступления в наследство — не ранее чем через полгода. Тогда же он получит новые номера и обновлённые документы.

Сравнение: регистрация авто при наследовании и при покупке

Ситуация Сохраняются ли номера Срок оформления Особенности
Покупка автомобиля у предыдущего владельца Да, при желании покупателя В течение 10 дней Можно оставить старые номера
Получение автомобиля по наследству Нет, выдаются новые Через 6 месяцев после смерти владельца Старые номера уходят в резерв

Советы шаг за шагом: как действовать наследнику

  1. Получите у нотариуса свидетельство о праве на наследство через 6 месяцев.

  2. Обратитесь в ГИБДД для регистрации автомобиля.

  3. Подготовьте документы: паспорт, свидетельство о наследстве, ПТС, СТС (если сохранился), полис ОСАГО.

  4. Оплатите госпошлину за новые номера и документы.

  5. Пройдите регистрацию и получите новые госзнаки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать автомобиль с номерами умершего владельца.
    → Последствие: штраф по ст. 12.1 КоАП РФ.
    → Альтернатива: дождаться вступления в наследство и зарегистрировать машину на своё имя.

  • Ошибка: не оформить ОСАГО на своё имя.
    → Последствие: невозможность эксплуатации автомобиля и штраф.
    → Альтернатива: заключить новый договор ОСАГО сразу после регистрации.

  • Ошибка: пытаться продать автомобиль до вступления в наследство.
    → Последствие: сделка будет недействительной.
    → Альтернатива: оформить права собственности официально и только потом заключать сделки.

А что если…

Если наследников несколько, автомобиль становится общей долевой собственностью. В этом случае нужно договориться: либо один наследник выкупает доли у других, либо машина продаётся, а средства делятся между всеми.

Плюсы и минусы наследования автомобиля

Плюсы Минусы
Нет расходов на покупку нового авто Нужно ждать 6 месяцев
Возможность сохранить семейную ценность Обязательная замена номеров
Машину можно сразу застраховать и использовать после регистрации Расходы на оформление и техосмотр

FAQ

Можно ли оставить старые номера?
Нет, правила не позволяют сохранить госзнаки умершего владельца.

Сколько стоит регистрация наследственного автомобиля?
Госпошлина — от 2 до 3 тысяч рублей, плюс расходы на страховку ОСАГО.

Что лучше: оформить на себя или продать?
Зависит от состояния автомобиля. Если авто старое и требует вложений, выгоднее продать. Если машина новая — лучше оставить.

Мифы и правда

  • Миф: наследник может ездить на машине сразу после смерти владельца.
    Правда: эксплуатация возможна только после вступления в наследство.

  • Миф: можно оставить старые госзнаки.
    Правда: они автоматически переходят в резерв.

  • Миф: оформление наследства занимает несколько недель.
    Правда: по закону нужно ждать минимум 6 месяцев.

3 интересных факта

  1. В России допускается хранение "красивых" номеров в резерве, но только при желании владельца при смене авто, а не при наследовании.

  2. В некоторых странах, например в Великобритании, "персональные" номера можно передавать по наследству.

  3. Госномер считается собственностью государства, а не владельца автомобиля.

Исторический контекст

  • В 1990-е годы регистрация автомобилей наследниками часто затягивалась на годы из-за бюрократии.

  • В 2013 году введены единые правила ГИБДД: теперь номера при наследовании не сохраняются.

  • Сегодня процесс упростился: достаточно обратиться в МФЦ или через портал "Госуслуги".

