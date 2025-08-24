Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Kia Sorento (XM) 3
Kia Sorento (XM) 3
© commons.wikimedia.org by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:26

Южнокорейский автопоток в Россию вырос вдвое: кто занял место в топе, а кто удивил больше всего

Автостат: импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 111% с начала 2025 года

Какие автомобили из Южной Кореи чаще всего выбирают россияне? Ответ удивляет: за первые семь месяцев 2025 года объём импорта вырос более чем вдвое, и в списке лидеров нашлось место даже для немецкого бренда.

По данным аналитического агентства "Автостат", с января по июль в Россию ввезли 58,7 тысяч легковых автомобилей из Южной Кореи. Это на 111% больше, чем за тот же период годом ранее. "Импорт новых автомобилей увеличился в пять раз, до 7,5 тыс. штук. А поставки машин с пробегом выросли почти вдвое — на 93%, достигнув 51,2 тыс. штук", — отметил директор агентства Сергей Целиков.

Новые автомобили: корейцы и премиум

В категории новых машин абсолютным лидером стала марка KGM — 3705 автомобилей. На втором месте оказалась BMW с показателем 974 единицы, за ней следуют Hyundai (666), Kia (642) и Mercedes-Benz (571). Таким образом, в топ-5 вошли сразу четыре корейские марки и один немецкий производитель, что подчеркивает интерес россиян как к массовому, так и к премиальному сегменту.

Подержанные машины: выбор очевиден

Основная часть импорта приходится на автомобили с пробегом. Здесь лидером стала Kia, завезённая в количестве 14,3 тыс. штук. На втором месте — BMW (10,2 тыс.), затем Hyundai (7630), Mercedes-Benz (5551) и Audi (3183).

Любопытно, что именно в категории подержанных машин заметно расширился ассортимент: россияне активно везут не только привычные седаны и кроссоверы, но и крупные семейные автомобили.

Модели-бестселлеры

Самыми популярными подержанными моделями стали:

  • Hyundai Palisade — 3155 шт.

  • Kia Carnival — 2828 шт.

  • Kia K5 — 2633 шт.

  • Kia Sorento — 2492 шт.

  • BMW 5 серии — 2204 шт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД предупредило о новых схемах мошенничества при покупке автомобилей онлайн сегодня в 9:33

Счастье на колёсах или потеря миллионов: как работает новая афера с машинами

Мошенники маскируются под продавцов авто на популярных площадках, выставляют низкие цены и обещают доставку "до порога". МВД раскрывает детали схемы.

Читать полностью » Президент НАС Шапарин: число машин с фиктивными документами в России исчисляется тысячами сегодня в 9:26

Поддельные СБКТС в России: машины из Китая и США чудом оказываются на учёте

В России вновь всплыл случай выдачи СБКТС без осмотра. Владельцы рискуют остаться с машинами на "вечном учете", а число проблемных авто растет.

Читать полностью » Минтранс: с осени 2025 года вводятся новые правила проверки водителей на алкоголь и наркотики сегодня в 8:26

Штраф до 10 тысяч за мигалки: водителей предупреждают о неожиданном ужесточении

С 1 сентября в России изменятся правила для автомобилистов: новые болезни в списке противопоказаний, рост штрафов и госпошлин, а также жёстче проверки на опьянение.

Читать полностью » сегодня в 8:21

Какие иномарки ещё держатся в России: список для тех, кто ищет альтернативу "китайцам"

Глобальные автобренды теряют позиции на российском рынке: доля сократилась до 7,5%, а почти половина "иностранцев" собрана в Китае.

Читать полностью » За повторное нарушение с наклейкой «Инвалид» в России предложили штраф 15 тысяч и лишение прав сегодня в 7:26

Российским водителям напомнили о наклейке для людей с ограниченными возможностями — штрафы и наказания станут другими

В Госдуме предложили жёстко наказывать водителей за повторное незаконное использование знака "Инвалид" — вплоть до лишения прав.

Читать полностью » Автоинструктор рассказал, что делать при агрессивном сближении автомобиля сзади сегодня в 7:16

Как заставить наглого водителя держать дистанцию без риска и штрафа

Как автоинструктор советует держать наглого водителя на расстоянии: простые способы, которые помогут избежать конфликта и сохранить безопасность на дороге.

Читать полностью » Webasto в России: зачем нужен подогреватель двигателя зимой сегодня в 6:39

Один прибор решает всё: мотор запускается даже в лютый холод

Webasto давно стал незаменимым помощником в холодных регионах. Как он работает, зачем нужен и какие ошибки может выдавать — разбираемся подробно.

Читать полностью » Автоэксперты рассказали, как отказаться от лишних услуг при покупке машины сегодня в 6:11

Как обойти переплату за коврики и сигнализацию: правила игры с дилером

Можно ли купить новую машину без навязанного дилером допоборудования? Разбираем хитрости продавцов и реальные способы сэкономить при покупке авто.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Кейт Гальетт, сертифицированный тренер, перечислила эффективные упражнения для кора
Туризм

10 лучших способов провести время в Риме
Спорт и фитнес

Каролина Араухо: упражнение farmer’s walk развивает силу, выносливость и осанку
ЮФО

Севастополь, Судак и Алушта вошли в рейтинг популярных направлений для коротких поездок
Наука и технологии

Учёные выяснили, что молоко не оказывает значимого влияния на здоровье, несмотря на богатый состав
Еда

Лук при жарке картофеля добавляют через треть времени готовки, а соль — в конце
Наука и технологии

Археологи обнаружили гробницу 18-летней девушки с золотыми артефактами в Иране
Красота и здоровье

Врач Буланже: внезапная потеря веса у пожилых связана с утратой мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru