Южнокорейский автопоток в Россию вырос вдвое: кто занял место в топе, а кто удивил больше всего

Какие автомобили из Южной Кореи чаще всего выбирают россияне? Ответ удивляет: за первые семь месяцев 2025 года объём импорта вырос более чем вдвое, и в списке лидеров нашлось место даже для немецкого бренда.

По данным аналитического агентства "Автостат", с января по июль в Россию ввезли 58,7 тысяч легковых автомобилей из Южной Кореи. Это на 111% больше, чем за тот же период годом ранее. "Импорт новых автомобилей увеличился в пять раз, до 7,5 тыс. штук. А поставки машин с пробегом выросли почти вдвое — на 93%, достигнув 51,2 тыс. штук", — отметил директор агентства Сергей Целиков.

Новые автомобили: корейцы и премиум

В категории новых машин абсолютным лидером стала марка KGM — 3705 автомобилей. На втором месте оказалась BMW с показателем 974 единицы, за ней следуют Hyundai (666), Kia (642) и Mercedes-Benz (571). Таким образом, в топ-5 вошли сразу четыре корейские марки и один немецкий производитель, что подчеркивает интерес россиян как к массовому, так и к премиальному сегменту.

Подержанные машины: выбор очевиден

Основная часть импорта приходится на автомобили с пробегом. Здесь лидером стала Kia, завезённая в количестве 14,3 тыс. штук. На втором месте — BMW (10,2 тыс.), затем Hyundai (7630), Mercedes-Benz (5551) и Audi (3183).

Любопытно, что именно в категории подержанных машин заметно расширился ассортимент: россияне активно везут не только привычные седаны и кроссоверы, но и крупные семейные автомобили.

Модели-бестселлеры

Самыми популярными подержанными моделями стали: