Что случится с ценами на авто после 1 ноября — ответ скрыт в одном документе

С 1 ноября в России может измениться формула расчёта утилизационного сбора — и это способно заметно повлиять на рынок. Минпромторг представил проект, который предполагает корректировку коэффициентов для машин, ввозимых по параллельному импорту. Если документ утвердят, новые ставки увеличат общие издержки импортеров, что неизбежно отразится на стоимости автомобилей в автосалонах.

Эксперты уже предупредили, что рост цен в первую очередь затронет популярные иномарки без официальных поставок. Однако среди японских брендов есть несколько исключений — моделей, которые сумеют избежать подорожания. Издание Autonews. ru выделило несколько таких автомобилей.

Почему обсуждается новая формула

Утилизационный сбор — обязательный платёж, который взимается с каждого автомобиля, поступающего на российский рынок. Формула учитывает объём двигателя, массу и возраст машины. Эти параметры влияют на размер пошлины, компенсирующей последующую утилизацию транспорта.

Минпромторг предлагает обновить коэффициенты для параллельного импорта, чтобы "уравнять" условия между официальными дилерами и независимыми поставщиками. По сути, власти стремятся защитить внутренний рынок и стимулировать локальное производство. Но для покупателей это может обернуться дополнительными тратами.

"Параллельный импорт в своё время спас рынок, но сейчас пришло время его регулировать", — отметил представитель автомобильной ассоциации Алексей Морозов.

Какие автомобили не подорожают

Несмотря на возможные изменения, ряд японских моделей, ввезённых в Россию через альтернативные каналы, по оценкам аналитиков, сохранит нынешние цены.

Сравнение популярных моделей

Модель Двигатель Коробка передач Привод Цена (руб.) Suzuki Jimny 1,5 л (102 л. с.) 4-ступенчатый автомат полный от 3 325 000 Nissan Qashqai 2,0 л (140 л. с.) вариатор передний от 3 250 000 Mitsubishi ASX 2,0 л (150 л. с.) вариатор передний от 3 480 000 Toyota Corolla 1,2 л (116 л. с.) вариатор передний от 2 599 000 Mazda CX-30 2,0 л (158 л. с.) 6-ступенчатый автомат передний от 3 325 000

Эти автомобили из Японии сохраняют стабильность в цене благодаря умеренному объёму двигателя и популярности на вторичном рынке. Их легко обслуживать, а детали и расходники не дефицит.

Как действовать покупателям: советы шаг за шагом

Следить за новостями. Окончательное решение по проекту может быть принято уже в октябре, а вступить в силу с 1 ноября. Сравнить предложения. Если модель планируется к покупке, стоит уточнить у дилеров, поставляется ли она официально или через параллельный импорт. Оценить альтернативы. При росте цен на иномарки логично рассмотреть российские аналоги или китайские автомобили — Geely, Chery, Haval. Зафиксировать цену заранее. Многие автосалоны позволяют забронировать автомобиль по текущей стоимости при внесении аванса. Рассмотреть кредитные и трейд-ин программы. Это поможет нивелировать возможное подорожание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отложить покупку до зимы в ожидании скидок.

Последствие: рост утилизационного сбора приведёт к подорожанию на 10-15%.

Альтернатива: купить автомобиль до конца октября, когда действуют старые ставки.

Ошибка: выбирать машину с большим объёмом двигателя.

Последствие: повышенный коэффициент сбора.

Альтернатива: выбрать экономичную модель до 2 литров, которая попадает под минимальные ставки.

Ошибка: не проверять происхождение авто.

Последствие: риск попасть на серый рынок с поддельными документами.

Альтернатива: покупать у проверенных дилеров с гарантией и подтверждением происхождения.

А что если новые правила не примут?

Если проект Минпромторга не утвердят, рынок получит временную передышку. Цены на автомобили стабилизируются, а спрос может вырасти в ноябре-декабре, когда традиционно наблюдается всплеск продаж перед зимой. Однако эксперты считают, что обновление формулы всё равно неизбежно — вопрос лишь во времени.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы Повышение прозрачности рынка Рост цен на импортные машины Поддержка российских заводов Снижение конкуренции Возможность стимулировать локальную сборку Увеличение финансовой нагрузки на покупателей

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько может вырасти цена на автомобили?

По оценкам экспертов, повышение может составить от 7 до 15 процентов в зависимости от модели и страны происхождения.

Как узнать, затронет ли изменения мою машину?

Уточните у продавца, через какой канал ввезён автомобиль. Если поставка официальная, вероятность подорожания ниже.

Стоит ли покупать подержанную машину сейчас?

Да, вторичный рынок может временно выиграть от подорожания новых авто, поэтому цены на "бэу" пока стабильны.

Мифы и правда

Миф: повышение утилизационного сбора коснётся всех автомобилей.

Правда: изменения в первую очередь затронут машины, ввезённые по параллельному импорту.

Миф: это просто новый налог.

Правда: сбор существует давно и выполняет экологическую функцию — финансирует переработку автомобилей.

Миф: японские автомобили исчезнут с рынка.

Правда: спрос на японские модели остаётся высоким, и многие поставщики уже адаптировали логистику под новые правила.

Исторический контекст

Утилизационный сбор был введён в России в 2012 году для компенсации расходов на утилизацию транспортных средств. Первоначально он распространялся только на импорт, но позже стал обязательным и для отечественных производителей. С тех пор формула неоднократно корректировалась, отражая экономические реалии и политику импортозамещения.

3 интересных факта

• По статистике, в 2025 году через параллельный импорт в Россию ввезли более 450 тысяч автомобилей.

• Средний возраст японских машин на российском рынке составляет 3-5 лет.

• Suzuki Jimny входит в топ-5 самых востребованных компактных внедорожников у частных импортеров.