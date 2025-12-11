Не успеть — значит переплатить: авантюрная гонка сахалинцев за машинами до повышения цен

Резкий всплеск интереса к ввозу подержанных иномарок на Дальний Восток пришёлся на последние осенние месяцы, когда автомобили старались успеть оформить до изменения фискальных условий. Об этом говорится в декабрьском докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ", где отдельно отмечена ситуация в Сахалинской области.

Всплеск импорта перед повышением утильсбора

Согласно докладу, импорт автомобилей на Дальнем Востоке, включая Сахалин, резко вырос в октябре-ноябре на фоне ожидаемого повышения утилизационного сбора с 1 декабря. Покупатели ориентировались на конкретную дату, когда стоимость оформления машин могла заметно увеличиться, поэтому стремились завершить сделки заранее. Это сформировало краткосрочный, но очень заметный всплеск активности на рынке.

Фактически речь идёт о сдвиге спроса во времени: машины, которые могли бы быть куплены позже, были оформлены именно в преддверии изменения правил. Для региональных таможен это означало дополнительную нагрузку, а для покупателей — риск не успеть пройти все процедуры. В докладе подчёркивается, что эффект заранее известного повышения утильсбора напрямую отразился на статистике ввоза.

Сахалинская статистика и поведение покупателей

По данным Сахалинской таможни, с начала 2025 года в области было оформлено свыше 4,5 тысячи автомобилей. Наибольший пик пришёлся на октябрь: в этот месяц для личного пользования зарегистрировали более 600 транспортных средств. Такая концентрация регистраций показывает, насколько сильно ожидаемые изменения повлияли на решения жителей региона.

Дополнительное внимание привлекает динамика ноября. В первой его части высокий спрос сохранялся, но ближе к концу месяца зафиксировано некоторое охлаждение потребительской активности. Люди уже опасались, что не успеют не только купить, но и физически доставить автомобили, пройти все этапы таможенного контроля до 1 декабря, когда вступало в силу повышение утильсбора.

"Островитяне торопились купить машины, прежде чем вырастут цены. В последние месяцы спрос на них был устойчиво высоким. При этом во второй половине ноября отмечалось некоторое охлаждение потребительской активности: покупатели боялись не успеть доставить автомобили и пройти таможенный контроль до начала декабря", — сказал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Его слова отражают переход от ажиотажа к более осторожному поведению перед самой датой изменений.

Рынок под заказ и сигнал с маркетплейсов

Отдельным индикатором повышенного интереса стали данные маркетплейсов, работающих с автомобилями под заказ. В докладе отмечается, что площадки фиксировали рост числа машин, находящихся "в пути", более чем на четверть. Такие индикаторы показывают не только уже оформленные сделки, но и будущие поставки, которые ещё проходят логистику и таможенное оформление.

Рост автомобилей под заказ на фоне повышения утильсбора указывает на то, что часть покупателей сознательно выбирала формат отложенной поставки, но с фиксированием условий до изменения ставок. Для рынка это означает концентрацию большого числа автомобилей в цепочке поставок в относительно короткий период. Банковский доклад демонстрирует, как одно регуляторное решение способно быстро изменить структуру спроса и поведение покупателей в конкретном регионе.