Машина мечты, которая испарилась в блокчейне: как криптовалютные перегонщики обманывают россиян

В России набирает обороты новая форма автомошенничества, связанная с ввозом машин из-за рубежа. МВД предупреждает: злоумышленники научились использовать криптовалюту и психологические трюки, чтобы выманивать у граждан крупные суммы под видом предоплаты за перегон автомобиля.

Как работает схема

Мошенники действуют через популярные мессенджеры, где публикуют заманчивые объявления о доставке машин из Европы, Японии или Кореи. Они обещают идеальное состояние авто, минимальный пробег и цену значительно ниже рыночной. Чтобы сделать предложение убедительным, преступники используют реальные фотографии, украденные с сайтов автосалонов или онлайн-аукционов.

После установления контакта злоумышленники предлагают "официальное оформление сделки" и требуют оплату в криптовалюте — якобы для "ускорения перевода за границу". На следующем этапе жертве присылают ссылку на установку криптокошелька и просят отправить депозит "для подтверждения платежеспособности". После перевода денег связь обрывается.

"Главный сигнал тревоги — настойчивые требования оплатить услугу криптовалютой и обещание "гарантированной доставки” по слишком низкой цене", — отметили в МВД России.

Почему криптовалюта — удобный инструмент для мошенников

Платежи в криптовалюте невозможно отменить или отследить, что делает их идеальным способом сокрытия следов. Мошенники маскируются под посредников, брокеров и даже сотрудников автосалонов, используя поддельные сайты, логотипы и электронные письма, визуально не отличимые от настоящих.

Такие "перегонщики" часто торопят клиента, утверждая, что курс валют растёт и "машину могут забрать другие". Психологическое давление создаёт ощущение срочности, и человек теряет бдительность.

Сравнение: легальный ввоз vs. мошенническая схема

Признак Легальный перегон автомобиля Мошенническая схема Способ оплаты Безналичный расчёт, договор, чек Оплата в криптовалюте, без подтверждения Документы Договор купли-продажи, инвойс, ПТС Поддельные документы или ссылки Сроки доставки Реалистичные (3-6 недель) "Сверхбыстрые" (3-5 дней) Коммуникация Через сайт компании, офис, менеджера Только мессенджеры, анонимные аккаунты

Как обезопасить себя: пошаговая инструкция

Проверяйте компанию: запросите ИНН, ОГРН и отзывы на независимых площадках. Никогда не переводите средства без официального договора. Откажитесь от сделок, где требуют оплату криптовалютой или на иностранные счета. Сверяйте VIN-номер и документы с базой ГИБДД или сервисами вроде "Автокод". Используйте только защищённые площадки для сделок (например, "Авито Авто", "CarPrice", "Дром").

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перевести предоплату за "дешёвую" машину в криптовалюте.

Последствие: потеря денег без возможности возврата.

Альтернатива: используйте безопасные способы оплаты — банковский перевод с подтверждением.

Ошибка: переход по ссылкам, присланным в мессенджере.

Последствие: кража личных данных или установка вредоносного ПО.

Альтернатива: проверяйте URL вручную, вводя адрес официального сайта.

Ошибка: довериться неизвестным "агентам по перегону".

Последствие: мошенничество и подделка документов.

Альтернатива: работайте только с сертифицированными брокерами, указанными на сайтах производителей.

А что если машина действительно продаётся дёшево?

Иногда заниженная цена может объясняться реальными причинами — например, повреждением кузова или срочной продажей. Но даже в таких случаях честные продавцы всегда готовы показать автомобиль, предоставить VIN, историю ТО и заключить договор лично. Любой отказ — сигнал опасности.

Часто задаваемые вопросы

Как проверить подлинность предложения о ввозе автомобиля?

Попросите у продавца копии документов, проверьте компанию по базе налоговой службы и посмотрите отзывы. Если фирма существует только в мессенджере — это мошенники.

Можно ли безопасно оплатить машину криптовалютой?

Нет. Криптовалютные переводы необратимы и не регулируются российским законодательством. Вернуть деньги будет невозможно.

Что делать, если я уже перевёл деньги?

Немедленно обратитесь в МВД или через портал "Госуслуги" в раздел "Кибермошенничество". Чем быстрее вы сообщите, тем выше шанс заблокировать криптокошелёк преступников.

Мифы и правда

Миф: "Криптовалюта — это безопасный и современный способ расчёта".

Правда: анонимность делает её удобной для преступников, а не для покупателей.

Миф: "Если мошенник использует логотип известного бренда, значит, он официально работает".

Правда: поддельные сайты могут полностью копировать дизайн оригинала.

Миф: "Дешёвый автомобиль из-за границы — редкая удача".

Правда: чаще всего — это приманка для кражи ваших денег.

3 интересных факта

• Большинство подобных схем ведут своё происхождение из телеграм-чатов, созданных всего за несколько дней до обмана.

• В 2025 году число кибермошенничеств, связанных с криптовалютой, выросло на 37%, по данным МВД.

• Более половины жертв таких схем — мужчины 30-45 лет, интересующиеся японскими и корейскими автомобилями.