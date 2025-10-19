Машина мечты, которая испарилась в блокчейне: как криптовалютные перегонщики обманывают россиян
В России набирает обороты новая форма автомошенничества, связанная с ввозом машин из-за рубежа. МВД предупреждает: злоумышленники научились использовать криптовалюту и психологические трюки, чтобы выманивать у граждан крупные суммы под видом предоплаты за перегон автомобиля.
Как работает схема
Мошенники действуют через популярные мессенджеры, где публикуют заманчивые объявления о доставке машин из Европы, Японии или Кореи. Они обещают идеальное состояние авто, минимальный пробег и цену значительно ниже рыночной. Чтобы сделать предложение убедительным, преступники используют реальные фотографии, украденные с сайтов автосалонов или онлайн-аукционов.
После установления контакта злоумышленники предлагают "официальное оформление сделки" и требуют оплату в криптовалюте — якобы для "ускорения перевода за границу". На следующем этапе жертве присылают ссылку на установку криптокошелька и просят отправить депозит "для подтверждения платежеспособности". После перевода денег связь обрывается.
"Главный сигнал тревоги — настойчивые требования оплатить услугу криптовалютой и обещание "гарантированной доставки” по слишком низкой цене", — отметили в МВД России.
Почему криптовалюта — удобный инструмент для мошенников
Платежи в криптовалюте невозможно отменить или отследить, что делает их идеальным способом сокрытия следов. Мошенники маскируются под посредников, брокеров и даже сотрудников автосалонов, используя поддельные сайты, логотипы и электронные письма, визуально не отличимые от настоящих.
Такие "перегонщики" часто торопят клиента, утверждая, что курс валют растёт и "машину могут забрать другие". Психологическое давление создаёт ощущение срочности, и человек теряет бдительность.
Сравнение: легальный ввоз vs. мошенническая схема
|Признак
|Легальный перегон автомобиля
|Мошенническая схема
|Способ оплаты
|Безналичный расчёт, договор, чек
|Оплата в криптовалюте, без подтверждения
|Документы
|Договор купли-продажи, инвойс, ПТС
|Поддельные документы или ссылки
|Сроки доставки
|Реалистичные (3-6 недель)
|"Сверхбыстрые" (3-5 дней)
|Коммуникация
|Через сайт компании, офис, менеджера
|Только мессенджеры, анонимные аккаунты
Как обезопасить себя: пошаговая инструкция
-
Проверяйте компанию: запросите ИНН, ОГРН и отзывы на независимых площадках.
-
Никогда не переводите средства без официального договора.
-
Откажитесь от сделок, где требуют оплату криптовалютой или на иностранные счета.
-
Сверяйте VIN-номер и документы с базой ГИБДД или сервисами вроде "Автокод".
-
Используйте только защищённые площадки для сделок (например, "Авито Авто", "CarPrice", "Дром").
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: перевести предоплату за "дешёвую" машину в криптовалюте.
Последствие: потеря денег без возможности возврата.
Альтернатива: используйте безопасные способы оплаты — банковский перевод с подтверждением.
-
Ошибка: переход по ссылкам, присланным в мессенджере.
Последствие: кража личных данных или установка вредоносного ПО.
Альтернатива: проверяйте URL вручную, вводя адрес официального сайта.
-
Ошибка: довериться неизвестным "агентам по перегону".
Последствие: мошенничество и подделка документов.
Альтернатива: работайте только с сертифицированными брокерами, указанными на сайтах производителей.
А что если машина действительно продаётся дёшево?
Иногда заниженная цена может объясняться реальными причинами — например, повреждением кузова или срочной продажей. Но даже в таких случаях честные продавцы всегда готовы показать автомобиль, предоставить VIN, историю ТО и заключить договор лично. Любой отказ — сигнал опасности.
Часто задаваемые вопросы
Как проверить подлинность предложения о ввозе автомобиля?
Попросите у продавца копии документов, проверьте компанию по базе налоговой службы и посмотрите отзывы. Если фирма существует только в мессенджере — это мошенники.
Можно ли безопасно оплатить машину криптовалютой?
Нет. Криптовалютные переводы необратимы и не регулируются российским законодательством. Вернуть деньги будет невозможно.
Что делать, если я уже перевёл деньги?
Немедленно обратитесь в МВД или через портал "Госуслуги" в раздел "Кибермошенничество". Чем быстрее вы сообщите, тем выше шанс заблокировать криптокошелёк преступников.
Мифы и правда
-
Миф: "Криптовалюта — это безопасный и современный способ расчёта".
Правда: анонимность делает её удобной для преступников, а не для покупателей.
-
Миф: "Если мошенник использует логотип известного бренда, значит, он официально работает".
Правда: поддельные сайты могут полностью копировать дизайн оригинала.
-
Миф: "Дешёвый автомобиль из-за границы — редкая удача".
Правда: чаще всего — это приманка для кражи ваших денег.
3 интересных факта
• Большинство подобных схем ведут своё происхождение из телеграм-чатов, созданных всего за несколько дней до обмана.
• В 2025 году число кибермошенничеств, связанных с криптовалютой, выросло на 37%, по данным МВД.
• Более половины жертв таких схем — мужчины 30-45 лет, интересующиеся японскими и корейскими автомобилями.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru