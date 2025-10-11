Когда машин меньше, а выбор больше: странный феномен российского автогода
Импорт новых автомобилей в Россию сократился почти втрое — аналитики связывают это с насыщением рынка и ростом локального производства.
Как изменился импорт в 2025 году
С начала года в страну ввезли около 251,7 тыс. транспортных средств не старше трёх лет — это данные агентства "Автостат". Для сравнения: годом ранее этот показатель превышал 760 тыс. единиц. Падение оказалось резким — на 67%.
"Новых легковых автомобилей ввезли 240,5 тыс. штук", — отметил директор аналитического агентства Сергей Целиков.
Почти весь импорт пришёлся именно на легковушки. В сегменте лёгких коммерческих автомобилей объёмы составили около 5 тыс. единиц, что на 42% меньше прошлогодних данных. Аналогичная цифра и по грузовикам, но здесь сокращение куда серьёзнее — порядка 92%. Импорт автобусов упал на 70%, не дотянув даже до 1,1 тыс. штук.
Почему поставки падают
По словам аналитиков, сокращение импорта связано не только с общим спадом авторынка (минус 25% к прошлому году), но и с тем, что у дилеров остаются большие запасы автомобилей, ввезённых в 2024-м. Эти машины до сих пор распродаются, особенно в регионах.
Кроме того, в стране растёт объём локальной сборки. Особенно это заметно по легковому сегменту: несмотря на сложную экономическую ситуацию, выпуск автомобилей на российских площадках снизился всего на 2%.
Развиваются совместные предприятия и сборочные линии, работающие под брендами китайских и иранских производителей. Именно локализация позволяет частично компенсировать падение импорта, обеспечивая рынок доступными моделями.
Сравнение: импорт 2024 и 2025 годов
|Категория
|Янв.-сент. 2024
|Янв.-сент. 2025
|Изменение
|Легковые автомобили
|690 тыс.
|240,5 тыс.
|-65%
|Лёгкие коммерческие
|8,5 тыс.
|5 тыс.
|-42%
|Грузовые
|62 тыс.
|5 тыс.
|-92%
|Автобусы
|3,5 тыс.
|1 тыс.
|-70%
Импорт подержанных машин
На фоне сокращения поставок новых автомобилей в страну продолжают поступать подержанные машины. За девять месяцев 2025 года было ввезено около 150 тыс. "вторичек" — на 10% меньше, чем годом ранее. Основным поставщиком по-прежнему остаётся Япония.
Наибольшим спросом пользуются модели Honda Freed, Fit и Stepwgn, а также Toyota Corolla, Yaris и Wish. Это типичные представители бюджетного сегмента, отличающиеся надёжностью и простотой обслуживания.
Советы покупателям: как действовать в текущих условиях
-
Проверяйте происхождение автомобиля. При покупке нового или "почти нового" авто важно убедиться, что машина ввезена официально — это влияет на гарантию и возможность сервисного обслуживания.
-
Сравнивайте условия дилеров. В некоторых регионах дилеры снижают цены на остатки 2024 года, что делает покупку выгоднее, чем ожидание новых поставок.
-
Рассмотрите локально собранные модели. Современные предприятия в России выпускают автомобили с адаптацией под местные условия, включая усиленные подвески и увеличенный дорожный просвет.
-
Следите за курсом валют. Изменение рубля напрямую влияет на стоимость импорта — и, соответственно, на конечную цену автомобиля.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка автомобиля у "серого" импортёра.
Последствие: риск остаться без гарантии и поддержки производителя.
Альтернатива: выбирать машины, ввезённые через официальные каналы.
-
Ошибка: ожидание резкого снижения цен.
Последствие: многие модели уходят с рынка, и выбор сокращается.
Альтернатива: рассмотреть отечественные и локально собираемые автомобили — их стоимость более стабильна.
-
Ошибка: покупка без проверки сервисной сети.
Последствие: возможные трудности с запчастями и обслуживанием.
Альтернатива: уточнять наличие официальных СТО перед покупкой.
А что если рынок продолжит снижаться?
В этом случае эксперты прогнозируют дальнейшее смещение спроса в сторону локальных марок и автомобилей, собранных внутри страны. Параллельно может вырасти интерес к электромобилям, особенно если государство расширит субсидии и льготы на их покупку.
FAQ
Сколько стоит растаможка нового автомобиля?
Стоимость зависит от объёма двигателя, возраста авто и валютного курса. В среднем растаможка легковушки обходится в 400-800 тыс. рублей.
Стоит ли ждать снижения цен на новые автомобили?
Сильного снижения не прогнозируется: дилеры работают с остатками прошлых поставок, а новые машины завозятся в ограниченных объёмах.
Что выгоднее: новый или подержанный автомобиль?
С учётом курса валют и пошлин многие подержанные японские модели оказываются дороже локально собранных новых машин. Поэтому выгоднее обратить внимание на модели российской сборки.
Мифы и правда
-
Миф: импорт сократился из-за санкций.
Правда: основная причина — насыщение рынка и большие складские остатки.
-
Миф: локальная сборка заменит импорт полностью.
Правда: пока она покрывает не более половины потребностей, но динамика положительная.
-
Миф: импорт китайских машин не пострадал.
Правда: он также сократился, хотя меньше, чем поставки европейских и корейских моделей.
Исторический контекст
Похожие ситуации уже наблюдались на российском рынке — в 2015 и 2020 годах, когда девальвация рубля и падение покупательской способности приводили к сокращению импорта. Однако тогда локальное производство не могло компенсировать потери, и дилеры сталкивались с дефицитом. Сейчас же структура рынка изменилась: китайские бренды заняли ведущие позиции, а заводы, ранее работавшие под европейскими марками, перешли под контроль новых владельцев.
