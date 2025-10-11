Когда машин меньше, а выбор больше: странный феномен российского автогода

Импорт новых автомобилей в Россию сократился почти втрое — аналитики связывают это с насыщением рынка и ростом локального производства.

Как изменился импорт в 2025 году

С начала года в страну ввезли около 251,7 тыс. транспортных средств не старше трёх лет — это данные агентства "Автостат". Для сравнения: годом ранее этот показатель превышал 760 тыс. единиц. Падение оказалось резким — на 67%.

"Новых легковых автомобилей ввезли 240,5 тыс. штук", — отметил директор аналитического агентства Сергей Целиков.

Почти весь импорт пришёлся именно на легковушки. В сегменте лёгких коммерческих автомобилей объёмы составили около 5 тыс. единиц, что на 42% меньше прошлогодних данных. Аналогичная цифра и по грузовикам, но здесь сокращение куда серьёзнее — порядка 92%. Импорт автобусов упал на 70%, не дотянув даже до 1,1 тыс. штук.

Почему поставки падают

По словам аналитиков, сокращение импорта связано не только с общим спадом авторынка (минус 25% к прошлому году), но и с тем, что у дилеров остаются большие запасы автомобилей, ввезённых в 2024-м. Эти машины до сих пор распродаются, особенно в регионах.

Кроме того, в стране растёт объём локальной сборки. Особенно это заметно по легковому сегменту: несмотря на сложную экономическую ситуацию, выпуск автомобилей на российских площадках снизился всего на 2%.

Развиваются совместные предприятия и сборочные линии, работающие под брендами китайских и иранских производителей. Именно локализация позволяет частично компенсировать падение импорта, обеспечивая рынок доступными моделями.

Сравнение: импорт 2024 и 2025 годов

Категория Янв.-сент. 2024 Янв.-сент. 2025 Изменение Легковые автомобили 690 тыс. 240,5 тыс. -65% Лёгкие коммерческие 8,5 тыс. 5 тыс. -42% Грузовые 62 тыс. 5 тыс. -92% Автобусы 3,5 тыс. 1 тыс. -70%

Импорт подержанных машин

На фоне сокращения поставок новых автомобилей в страну продолжают поступать подержанные машины. За девять месяцев 2025 года было ввезено около 150 тыс. "вторичек" — на 10% меньше, чем годом ранее. Основным поставщиком по-прежнему остаётся Япония.

Наибольшим спросом пользуются модели Honda Freed, Fit и Stepwgn, а также Toyota Corolla, Yaris и Wish. Это типичные представители бюджетного сегмента, отличающиеся надёжностью и простотой обслуживания.

Советы покупателям: как действовать в текущих условиях

Проверяйте происхождение автомобиля. При покупке нового или "почти нового" авто важно убедиться, что машина ввезена официально — это влияет на гарантию и возможность сервисного обслуживания. Сравнивайте условия дилеров. В некоторых регионах дилеры снижают цены на остатки 2024 года, что делает покупку выгоднее, чем ожидание новых поставок. Рассмотрите локально собранные модели. Современные предприятия в России выпускают автомобили с адаптацией под местные условия, включая усиленные подвески и увеличенный дорожный просвет. Следите за курсом валют. Изменение рубля напрямую влияет на стоимость импорта — и, соответственно, на конечную цену автомобиля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка автомобиля у "серого" импортёра.

Последствие: риск остаться без гарантии и поддержки производителя.

Альтернатива: выбирать машины, ввезённые через официальные каналы.

Ошибка: ожидание резкого снижения цен.

Последствие: многие модели уходят с рынка, и выбор сокращается.

Альтернатива: рассмотреть отечественные и локально собираемые автомобили — их стоимость более стабильна.

Ошибка: покупка без проверки сервисной сети.

Последствие: возможные трудности с запчастями и обслуживанием.

Альтернатива: уточнять наличие официальных СТО перед покупкой.

А что если рынок продолжит снижаться?

В этом случае эксперты прогнозируют дальнейшее смещение спроса в сторону локальных марок и автомобилей, собранных внутри страны. Параллельно может вырасти интерес к электромобилям, особенно если государство расширит субсидии и льготы на их покупку.

FAQ

Сколько стоит растаможка нового автомобиля?

Стоимость зависит от объёма двигателя, возраста авто и валютного курса. В среднем растаможка легковушки обходится в 400-800 тыс. рублей.

Стоит ли ждать снижения цен на новые автомобили?

Сильного снижения не прогнозируется: дилеры работают с остатками прошлых поставок, а новые машины завозятся в ограниченных объёмах.

Что выгоднее: новый или подержанный автомобиль?

С учётом курса валют и пошлин многие подержанные японские модели оказываются дороже локально собранных новых машин. Поэтому выгоднее обратить внимание на модели российской сборки.

Мифы и правда

Миф: импорт сократился из-за санкций.

Правда: основная причина — насыщение рынка и большие складские остатки.

Миф: локальная сборка заменит импорт полностью.

Правда: пока она покрывает не более половины потребностей, но динамика положительная.

Миф: импорт китайских машин не пострадал.

Правда: он также сократился, хотя меньше, чем поставки европейских и корейских моделей.

Исторический контекст

Похожие ситуации уже наблюдались на российском рынке — в 2015 и 2020 годах, когда девальвация рубля и падение покупательской способности приводили к сокращению импорта. Однако тогда локальное производство не могло компенсировать потери, и дилеры сталкивались с дефицитом. Сейчас же структура рынка изменилась: китайские бренды заняли ведущие позиции, а заводы, ранее работавшие под европейскими марками, перешли под контроль новых владельцев.