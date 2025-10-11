Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автомобили
автомобили
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:04

Когда машин меньше, а выбор больше: странный феномен российского автогода

Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 67% — данные "Автостата"

Импорт новых автомобилей в Россию сократился почти втрое — аналитики связывают это с насыщением рынка и ростом локального производства.

Как изменился импорт в 2025 году

С начала года в страну ввезли около 251,7 тыс. транспортных средств не старше трёх лет — это данные агентства "Автостат". Для сравнения: годом ранее этот показатель превышал 760 тыс. единиц. Падение оказалось резким — на 67%.

"Новых легковых автомобилей ввезли 240,5 тыс. штук", — отметил директор аналитического агентства Сергей Целиков.

Почти весь импорт пришёлся именно на легковушки. В сегменте лёгких коммерческих автомобилей объёмы составили около 5 тыс. единиц, что на 42% меньше прошлогодних данных. Аналогичная цифра и по грузовикам, но здесь сокращение куда серьёзнее — порядка 92%. Импорт автобусов упал на 70%, не дотянув даже до 1,1 тыс. штук.

Почему поставки падают

По словам аналитиков, сокращение импорта связано не только с общим спадом авторынка (минус 25% к прошлому году), но и с тем, что у дилеров остаются большие запасы автомобилей, ввезённых в 2024-м. Эти машины до сих пор распродаются, особенно в регионах.

Кроме того, в стране растёт объём локальной сборки. Особенно это заметно по легковому сегменту: несмотря на сложную экономическую ситуацию, выпуск автомобилей на российских площадках снизился всего на 2%.

Развиваются совместные предприятия и сборочные линии, работающие под брендами китайских и иранских производителей. Именно локализация позволяет частично компенсировать падение импорта, обеспечивая рынок доступными моделями.

Сравнение: импорт 2024 и 2025 годов

Категория Янв.-сент. 2024 Янв.-сент. 2025 Изменение
Легковые автомобили 690 тыс. 240,5 тыс. -65%
Лёгкие коммерческие 8,5 тыс. 5 тыс. -42%
Грузовые 62 тыс. 5 тыс. -92%
Автобусы 3,5 тыс. 1 тыс. -70%

Импорт подержанных машин

На фоне сокращения поставок новых автомобилей в страну продолжают поступать подержанные машины. За девять месяцев 2025 года было ввезено около 150 тыс. "вторичек" — на 10% меньше, чем годом ранее. Основным поставщиком по-прежнему остаётся Япония.

Наибольшим спросом пользуются модели Honda Freed, Fit и Stepwgn, а также Toyota Corolla, Yaris и Wish. Это типичные представители бюджетного сегмента, отличающиеся надёжностью и простотой обслуживания.

Советы покупателям: как действовать в текущих условиях

  1. Проверяйте происхождение автомобиля. При покупке нового или "почти нового" авто важно убедиться, что машина ввезена официально — это влияет на гарантию и возможность сервисного обслуживания.

  2. Сравнивайте условия дилеров. В некоторых регионах дилеры снижают цены на остатки 2024 года, что делает покупку выгоднее, чем ожидание новых поставок.

  3. Рассмотрите локально собранные модели. Современные предприятия в России выпускают автомобили с адаптацией под местные условия, включая усиленные подвески и увеличенный дорожный просвет.

  4. Следите за курсом валют. Изменение рубля напрямую влияет на стоимость импорта — и, соответственно, на конечную цену автомобиля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля у "серого" импортёра.
    Последствие: риск остаться без гарантии и поддержки производителя.
    Альтернатива: выбирать машины, ввезённые через официальные каналы.

  • Ошибка: ожидание резкого снижения цен.
    Последствие: многие модели уходят с рынка, и выбор сокращается.
    Альтернатива: рассмотреть отечественные и локально собираемые автомобили — их стоимость более стабильна.

  • Ошибка: покупка без проверки сервисной сети.
    Последствие: возможные трудности с запчастями и обслуживанием.
    Альтернатива: уточнять наличие официальных СТО перед покупкой.

А что если рынок продолжит снижаться?

В этом случае эксперты прогнозируют дальнейшее смещение спроса в сторону локальных марок и автомобилей, собранных внутри страны. Параллельно может вырасти интерес к электромобилям, особенно если государство расширит субсидии и льготы на их покупку.

FAQ

Сколько стоит растаможка нового автомобиля?
Стоимость зависит от объёма двигателя, возраста авто и валютного курса. В среднем растаможка легковушки обходится в 400-800 тыс. рублей.

Стоит ли ждать снижения цен на новые автомобили?
Сильного снижения не прогнозируется: дилеры работают с остатками прошлых поставок, а новые машины завозятся в ограниченных объёмах.

Что выгоднее: новый или подержанный автомобиль?
С учётом курса валют и пошлин многие подержанные японские модели оказываются дороже локально собранных новых машин. Поэтому выгоднее обратить внимание на модели российской сборки.

Мифы и правда

  • Миф: импорт сократился из-за санкций.
    Правда: основная причина — насыщение рынка и большие складские остатки.

  • Миф: локальная сборка заменит импорт полностью.
    Правда: пока она покрывает не более половины потребностей, но динамика положительная.

  • Миф: импорт китайских машин не пострадал.
    Правда: он также сократился, хотя меньше, чем поставки европейских и корейских моделей.

Исторический контекст

Похожие ситуации уже наблюдались на российском рынке — в 2015 и 2020 годах, когда девальвация рубля и падение покупательской способности приводили к сокращению импорта. Однако тогда локальное производство не могло компенсировать потери, и дилеры сталкивались с дефицитом. Сейчас же структура рынка изменилась: китайские бренды заняли ведущие позиции, а заводы, ранее работавшие под европейскими марками, перешли под контроль новых владельцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

При включённой передаче кнопка сегодня в 17:51
Нажал — и поехал, но не всё так просто: тайные правила жизни с кнопкой "Старт-стоп"

Кнопка "Старт-стоп" давно стала привычной, но у неё есть скрытые функции, о которых знают далеко не все. Как они работают и когда могут спасти водителя?

Читать полностью » В Иллинойсе при -23 °C сотни машин Tesla замёрзли у зарядных станций сегодня в 16:20
Мёртвые Tesla на парковках: почему Америка сдалась морозу, а Россия — нет

В США мороз превратил Tesla в ледяные статуи, но российские электрокары выдержали испытание холодом — узнали, почему и как подготовить батарею к зиме.

Читать полностью » Китайские автозапчасти теряют качество из-за отсутствия единого стандарта сегодня в 15:14
Дешёвле — не значит выгоднее: почему китайские детали превращают ремонт в лотерею

Китайские запчасти заполнили российский рынок, но вместе с выгодой пришли новые проблемы — от путаницы в каталогах до качества, которое не всегда выдерживает проверку временем.

Читать полностью » YouTube запустил программу Second Chance для восстановления заблокированных каналов сегодня в 14:26
YouTube открывает ворота для изгнанников: как работает "второй шанс" для заблокированных блогеров

YouTube запустил программу Second Chance — теперь заблокированные блогеры смогут вернуться на платформу через год. Что это значит для контент-индустрии?

Читать полностью » В 2024 году число жалоб на отказ в гарантийном ремонте автомобилей выросло на 30% сегодня в 14:09
Закон на вашей стороне, но дилер сильнее: как “экспресс-экспертизы” лишают автовладельцев гарантии

Дилеры всё чаще отказывают в гарантийном ремонте, ссылаясь на надуманные причины. Как не остаться без защиты и заставить сервис выполнить свои обязательства.

Читать полностью » Даниэль Росс: автодом подходит для длительных поездок, а кемпер — для коротких маршрутов сегодня в 13:18
Кемпер выглядит романтично, пока не захочется душ: подводные камни мобильной жизни

Автодом или кемпер? Разбираемся, чем они отличаются по комфорту, цене и возможностям, чтобы выбрать идеальный вариант для вашего путешествия.

Читать полностью » Исследования показали: лёгкие литые диски снижают нагрузку на подвеску и улучшают динамику сегодня в 12:11
Эти диски спасают зимой, но уродуют летом — проверь, что у тебя стоит

Какие диски выбрать — литые или стальные? Разбираемся, чем они отличаются по прочности, цене и поведению на дороге, чтобы сделать правильный выбор.

Читать полностью » Ассоциация дорожной безопасности: изношенные амортизаторы повышают риск аварии на 30% сегодня в 11:07
Амортизаторы мертвы, а вы ещё нет: одна поломка, которая ведёт к аварии

Неисправные амортизаторы — тихий враг вашего автомобиля. Узнайте, как они влияют на тормозной путь, управляемость и безопасность, и когда пора их менять.

Читать полностью »

Новости
Наука
Биоуголь с легирующими элементами снижает содержание свинца в почве на 60%
Спорт и фитнес
Исследователи отметили пользу 24-минутных тренировок формата EMOM и Табата для выносливости
Садоводство
Гладиолусы, георгины и канны нужно выкопать до заморозков
Красота и здоровье
Исследования показали: зелёный чай и свекольный сок естественно снижают артериальное давление
Авто и мото
Турбированные двигатели позволяют китайским автомобилям соответствовать нормам по выбросам
Красота и здоровье
Исследование показало: привычки в 20–30 лет определяют риск инфаркта и инсульта в будущем
Спорт и фитнес
Тренировка по методике EMOM и табаты улучшает тонус и выносливость — мнение специалистов
Наука
В лунном образце найдена редкая изотопная аномалия серы-33
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet