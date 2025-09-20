Миллион за "лошадку": как новые правила грозят похоронить импорт иномарок

Импорт автомобилей в Россию стоит на пороге серьёзных перемен. Уже с ноября правила игры могут кардинально измениться: система расчёта утилизационного сбора будет учитывать не только объём двигателя, но и мощность автомобиля. Для покупателей машин с моторами свыше 160 лошадиных сил это означает кратный рост затрат, а для бизнеса — риск фактически лишиться привычного направления работы.

Что меняется и почему это важно

До сих пор при ввозе автомобиля для личного пользования физическим лицам приходилось платить символические суммы: около 3,4-5,2 тысячи рублей. Теперь же речь идёт о "миллионных" платежах, если мощность двигателя превышает установленный порог. Постановление Минпромторга уже опубликовано для общественного обсуждения.

"Новые меры могут значительно сократить импорт иномарок, ввозимых частными лицами, примерно на 90%", — сказал автоэксперт Дмитрий Рогов.

Эксперт отметил, что наибольшие трудности испытают предприниматели, работающие с поставками машин из Китая и Южной Кореи в среднем и дорогом сегменте. Для них новые правила означают почти полное свёртывание бизнеса.

Сравнение: какие марки пострадают сильнее всего

Категория авто Примеры моделей Сценарий при новых правилах Премиум-сегмент (свыше 160 л. с.) BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen Ввоз единичных экземпляров, рост цены в 2-3 раза Средний сегмент (часть Kia, Hyundai, Toyota, Mitsubishi) Kia Sorento, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe Подорожание и сокращение объёмов импорта Доступные модели (маломощные) Suzuki, часть Toyota и Mitsubishi Сохраняют привлекательность, но станут дороже Подержанные маломощные авто из Японии Nissan Note, Toyota Vitz, Honda Fit Наименее затронуты, сохранят популярность в Сибири и на Дальнем Востоке

Советы шаг за шагом: как действовать покупателю

Определите мощность выбранного автомобиля. Порог в 160 л. с. — главный критерий. Сравните стоимость растаможки и утилизационного сбора для вашего варианта. Рассмотрите альтернативы: маломощные авто из Японии или новые китайские электромобили. Используйте услуги официальных дилеров, чтобы избежать непредвиденных расходов. Следите за обновлениями Минпромторга: проект пока обсуждается, но может быть скорректирован.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Заказать мощный автомобиль за границей "по старым правилам".

Последствие: Платёж по утилизационному сбору в несколько миллионов рублей, потеря денег.

Альтернатива: Рассмотреть электромобиль (BYD, Zeekr, Tesla) или маломощные японские авто.

Ошибка: Полностью игнорировать изменения в законе.

Последствие: Срыв сделки, простои в бизнесе, убытки.

Альтернатива: Подготовить запасные сценарии — например, сотрудничество с отечественными производителями.

А что если…

А что если новые правила вступят в силу, а рынок не будет готов? Возможны два сценария:

часть предпринимателей уйдёт из сферы ввоза иномарок;

усилится интерес к альтернативным вариантам: электромобилям, отечественным машинам, маломощным японским авто.

В обоих случаях потребительская среда изменится: привычные BMW и Mercedes на улицах станут настоящей редкостью.

Плюсы и минусы нововведений

Плюсы Минусы Рост интереса к маломощным и экологичным авто Удорожание иномарок среднего и премиум-сегмента Поддержка внутреннего автопрома Снижение конкуренции на рынке Возможный рост числа электромобилей Сокращение рабочих мест у импортёров Снижение серого импорта Ограничение выбора для покупателей

FAQ

Как выбрать машину после введения новых правил?

Лучше ориентироваться на модели до 160 л. с. или электромобили. Это позволит избежать многомиллионных расходов.

Сколько будет стоить утилизационный сбор?

Для машин мощнее 160 л. с. — несколько миллионов рублей. Для маломощных авто — от 3,4 до 5,2 тысячи рублей.

Что лучше: привезти подержанную машину из Японии или купить новую китайскую?

Подержанные японские авто дешевле в оформлении, но китайские электромобили выигрывают в экологичности и современном оснащении.

Мифы и правда

Миф: "Импорт авто полностью запретят".

Правда: запрета нет, но рост сборов делает ввоз мощных машин экономически невыгодным.

Миф: "На Дальний Восток перестанут поставлять машины".

Правда: маломощные подержанные японские авто останутся доступными.

Миф: "Электромобили тоже попадут под новые правила".

Правда: они освобождены от сбора, что делает их перспективной альтернативой.

