Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:03

Паника на рынке: почему подержанные японские авто сметают как горячие пирожки

Импорт автомобилей из Японии и Кореи на Дальнем Востоке вырос из-за опасений новых ограничений — эксперт Кадаков

Можно ли рост импорта автомобилей назвать своеобразной "гонкой со временем"? На Дальнем Востоке фиксируют рекордные объемы ввоза машин из Японии и Южной Кореи. Эксперты уверены: дело не столько в повышенном интересе к иномаркам, сколько в страхе покупателей перед грядущими ограничениями.

Опасения автолюбителей

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков пояснил, что покупатели торопятся приобрести автомобили заранее — на случай ужесточения правил.

"Глава Минпромторга упомянул и параметр, при котором ввозимый даже для личного пользования автомобиль будет облагаться "коммерческим" утильсбором — 160 лошадиных сил. Вполне возможно, что эти заявления стали дополнительным стимулом для увеличения импорта подержанных машин, в том числе из Японии", — отметил эксперт.

Речь идет о возможном пересмотре условий "льготного" утилизационного сбора для физических лиц. Идею недавно озвучил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Эта новость мгновенно вызвала реакцию на рынке: автомобили начали закупаться активнее, пока действуют старые правила.

Почему именно Япония и Корея?

По словам Кадакова, выбор в пользу японских и корейских машин объясняется не только ценой или доступностью. В последние годы техническое состояние многих автомобилей европейских и американских брендов, уже находящихся в России, заметно ухудшилось. На этом фоне японские подержанные автомобили, известные своей надежностью, стали более привлекательным вариантом. "Правый руль" перестал быть сдерживающим фактором — напротив, такие машины зачастую оказываются в лучшем состоянии, чем их конкуренты.

Кроме того, у Японии существует давняя традиция регулярного техосмотра и строгие требования к эксплуатации транспорта. Это делает японские автомобили с пробегом более "свежими" по состоянию, чем аналогичные модели, эксплуатировавшиеся в Европе или США. Южная Корея также активно развивает экспорт подержанных машин, предлагая модели с относительно небольшим пробегом и современными опциями.

