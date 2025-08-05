Год копили на авто, а попали на мошенническую схему: что скрывает рынок ввоза машин

Вы планируете купить автомобиль за границей и привезти его в Россию? Будьте осторожны: под привлекательными предложениями по доставке машин всё чаще скрываются схемы обмана. Об этом предупредил глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв, рассказав о новых уловках, которыми пользуются недобросовестные посредники и "предприниматели на доверии".

Цена мелким шрифтом

"К нам обратился мужчина: его супруга заключила договор с компанией, которая пообещала купить авто за её деньги и доставить его по нужному адресу", — рассказал Пикалёв.

Однако за благими намерениями скрывались хитрые формулировки.

В документе, как выяснилось позже, мелким шрифтом было прописано, что покупатель обязуется оплатить утилизационный сбор. И это ещё не всё.

"Они ввозят автомобиль не как личный, а по коммерческому коэффициенту. В итоге покупателю предъявили счёт ещё почти на 600 тысяч рублей — а этих денег у неё просто не было", — отметил глава ФТС.

Такой подход уже стал не редкостью, а системой.

"Сейчас подобные схемы очень активно распространяются", — подчеркнул Пикалёв.

По его словам, таможенная служба регулярно информирует граждан об этих рисках через официальный Telegram-канал и телепередачи, призывая внимательно читать условия договоров и с особым вниманием выбирать компанию-поставщика.

ИП как инструмент обхода закона

Ещё один способ обмана связан с использованием статуса индивидуальных предпринимателей.

"Есть те, кто оформляет на себя ИП и ввозит машины не раз, а многократно в течение года. Мы отслеживаем такие случаи и применяем к каждой второй и последующей машине коммерческую ставку утильсбора. Только первая ввозимая машина идёт по льготной схеме", — пояснил Пикалёв.

Фактически это превращается в скрытую торговлю, замаскированную под личное использование. Такие действия ставят под угрозу не только финансы покупателя, но и его юридическую защищенность.

Легальная регистрация с дырой в системе

На первый взгляд может показаться, что государство всё предусмотрело. Однако Пикалёв указал на техническую уязвимость, которой пользуются недобросовестные продавцы.

Согласно новым требованиям, сотрудники ГИБДД обязаны проверять, сколько времени ввозимый автомобиль находился в собственности, прежде чем поставить его на учёт. Но реализация этой нормы пока далека от идеала.

"К сожалению, информационная система ещё не совершенна. Иногда машину регистрируют, не проверяя, сколько она находилась в собственности, и не взимают утильсбор, хотя авто уже было продано до истечения положенного срока владения", — рассказал он.

В результате, по его словам, складывается ситуация, при которой автомобиль формально проходит как личный, а по сути — используется в коммерческих целях. Ответственность в таком случае делится между продавцом и покупателем.

"Если ГИБДД не заметит, что машина находилась в собственности менее года, её поставят на учёт, и тогда ответственность частично ляжет и на добросовестного покупателя", — отметил Пикалёв.

Как избежать проблем: советы от ФТС

Чтобы не стать жертвой финансовых ловушек, важно соблюдать несколько простых, но критически важных правил: