Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автомобили
автомобили
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:19

Импортёры бьют тревогу: почему мощные автомобили исчезают с прилавков как снег летом

Российские импортёры приостановили заказы на автомобили свыше 160 л. с. из-за возможного изменения утильсбора

Российский авторынок готовится к возможным изменениям в правилах начисления утильсбора, что уже заставило импортеров пересмотреть условия приема заказов на автомобили. Новые меры могут существенно повлиять на стоимость машин и на стратегию их покупки.

Приостановка заказов на мощные автомобили

Ряд компаний, поставляющих иностранные авто в Россию, временно прекратил прием заявок на машины с двигателями мощностью свыше 160 л. с. Это решение принято для минимизации финансовых рисков в случае, если правительство примет новые правила расчета утильсбора.

"Мы перестали принимать заказы на автомобили из Китая, а заявки на машины из Южной Кореи рассматриваем только до 1 октября", — пояснил эксперт рынка Павел Карин.

По его словам, если новые ставки вступят в силу во время доставки заказа, стоимость утильсбора может оказаться значительно выше ожидаемой.

Реакция других игроков рынка

Схожие меры приняли и другие компании. Кирилл Чернов из "Авторевизорро" отметил, что при изменении механизма некоторые модели с пробегом станут экономически невыгодными из-за переплат в диапазоне от 1,5 до 3,5 млн рублей. При этом дилеры "Авилон" продолжили принимать заявки на автомобили под заказ без ограничений.

Новый механизм расчета утильсбора

Минпромторг разработал проект постановления, который вводит новый критерий расчета — мощность двигателя. С 1 ноября он может стать основой для определения суммы утилизационного сбора.

"Существующие льготные ставки для физических лиц сохранятся, но только для автомобилей мощностью до 160 л. с.", — подчеркнули в ведомстве.

Для легковых автомобилей старше трех лет с объемом двигателя более 3,5 л и мощностью свыше 500 л. с. максимальный размер утильсбора может превысить 10 млн рублей.

Охват изменений

По прогнозам, новая схема затронет около 68% автомобилей, ввозимых в Россию. Это касается как новых моделей, так и подержанных машин, что может серьезно изменить стратегию импортеров и покупателей.

Возможные последствия для покупателей

  1. Увеличение стоимости автомобилей с мощными двигателями.

  2. Снижение привлекательности некоторых моделей с пробегом.

  3. Усиление конкуренции среди дилеров на рынке менее мощных машин.

Как действовать покупателям

  • Рассматривать авто мощностью до 160 л. с., чтобы сохранить льготы по утильсбору.

  • Планировать покупки заранее, учитывая возможные изменения в стоимости.

  • Сравнивать предложения нескольких дилеров и поставщиков.

А что если мощные автомобили подорожают?

С ростом ставок утильсбора может измениться соотношение цены и выгоды покупки. Владельцам подержанных автомобилей придется оценивать расходы на доставку и налоги, прежде чем совершать сделку.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Снижение нагрузки на покупателей слабых автомобилей Рост стоимости мощных машин
Возможность планировать бюджет при покупке Снижение интереса к импортным моделям
Более прозрачный расчет утильсбора Неопределенность на рынке подержанных авто

FAQ

Как выбрать автомобиль с учетом новых правил?
Выбирать модели мощностью до 160 л. с., чтобы сохранить льготы по утильсбору и снизить риски переплат.

Сколько может вырасти стоимость машины с мощным двигателем?
По прогнозам, переплата может составлять от 1,5 до 3,5 млн рублей, в зависимости от объема и мощности двигателя.

Что лучше — ждать изменений или оформлять заказ сейчас?
Если важно сэкономить, лучше планировать покупку заранее на менее мощные автомобили, чтобы избежать высокой ставки утильсбора.

Мифы и правда

  • Миф: Новый утильсбор коснется только новых авто.
    Правда: Изменения затрагивают и подержанные автомобили старше трех лет.

  • Миф: Льготы исчезнут полностью.
    Правда: Льготы сохраняются для автомобилей мощностью до 160 л. с.

  • Миф: Все машины с мощными двигателями станут крайне дорогими.
    Правда: Сильнее всего пострадают только премиальные модели с большим объемом и мощностью свыше 500 л. с.

Интересные факты

  1. Новый критерий утильсбора впервые связывает налог напрямую с мощностью двигателя.

  2. Максимальная ставка утильсбора для мощного автомобиля может превышать 10 млн рублей.

  3. Около двух третей всех ввозимых в Россию авто попадут под новые правила.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Главный дизайнер Mercedes Горден Вагенер: ИИ не способен создавать культовые автомобили вчера в 19:11

Главный дизайнер Mercedes бьёт тревогу: почему культовым авто угрожают нейросети

Mercedes активно тестирует ИИ в создании автомобилей, но главный дизайнер бренда уверен: у машин пока нет того креатива, что рождает культовый стиль.

Читать полностью » Tesla продлила гарантию на дорогостоящие компоненты Model S и Model X до семи лет вчера в 18:03

Спокойствие на 110 тысяч километров: как работает новая семилетняя гарантия Tesla

Tesla увеличила защиту ключевых узлов электромобилей до семи лет, но Cybertruck пока остался вне программы, что может повлиять на выбор покупателей.

Читать полностью » Канада рассматривает отмену 100%-ных пошлин на китайские электромобили — министр сельского хозяйства Макдональд вчера в 17:51

Канада открывает ворота китайским авто: кто проиграет — местные производители или фермеры

Канадский рынок электромобилей может измениться: страна обсуждает отмену 100%-ных пошлин на китайские автомобили, что повлияет на цены и переговоры с Китаем.

Читать полностью » Nissan Magnite получил 10-летнюю гарантию на всю линейку автомобилей и адаптацию под топливо E20 вчера в 16:59

Зелёный драйв или риск для двигателя: что скрывает Nissan Magnite

Новый Nissan Magnite стал ещё экологичнее и безопаснее: турбо-мотор уже совместим с E20, а 10-летняя гарантия делает покупку максимально уверенной.

Читать полностью » В России пересмотрят критерии аварийно опасных участков дорог — Минтранс и МВД вчера в 15:53

Камеры не спасут от катастроф: новые критерии очагов аварийности уже готовят к внедрению

В России готовятся изменения в определении аварийно опасных участков. Как новые критерии и проактивная модель повлияют на безопасность на дорогах — подробности в статье.

Читать полностью » К 2027 году каждый третий экзамен по вождению в Британии будет на автомате — прогноз аналитиков вчера в 14:56

Крах старых привычек в Великобритании: как автошколы делают ставку на автомат

В Великобритании всё больше будущих водителей выбирают автомобили с автоматической коробкой передач, что меняет стандарты обучения и подготовки к экзаменам.

Читать полностью » Эксперт Евгений Ладушкин: простуда замедляет реакцию водителя на 10–15% вчера в 14:02

Чихнул — и вылетел с полосы: как простуда может привести к аварии

Даже лёгкая простуда снижает реакцию и внимание водителя. Эксперт объяснил, почему такие поездки опасны и к чему они могут привести.

Читать полностью » Демпфер для бензина: порог хотят поднять с 10% до 20% — Минфин вчера в 13:54

Бензин не подорожает… пока? Минфин меняет формулы, и это настораживает

Минфин меняет формулу топливного демпфера. Биржевые цены могут вырасти, но на АЗС ситуация останется стабильной. Почему так — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Еда

Пошаговый рецепт торта Славянка с масляным кремом и халвой
Садоводство

Агрономы объяснили, почему нельзя хранить картофель на свету и в полиэтиленовых пакетах
Туризм

В Краснодаре открыли международные рейсы в Стамбул, Анталью, Дубай и Ереван
Культура и шоу-бизнес

Билли Лурд и Джессика Барден присоединились к актёрскому составу "Монстра"
Еда

Рыба лакомка из горбуши в духовке получается с сырной корочкой
Наука

Учёные из Италии обнаружили подводную кальдеру и оползень у острова Искья
Питомцы

Резкие перемены в быту становятся причиной плача у взрослых кошек
Дом

В Москве и Петербурге назвали нормы площади для получения жилья от государства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet