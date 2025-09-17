Импортёры бьют тревогу: почему мощные автомобили исчезают с прилавков как снег летом

Российский авторынок готовится к возможным изменениям в правилах начисления утильсбора, что уже заставило импортеров пересмотреть условия приема заказов на автомобили. Новые меры могут существенно повлиять на стоимость машин и на стратегию их покупки.

Приостановка заказов на мощные автомобили

Ряд компаний, поставляющих иностранные авто в Россию, временно прекратил прием заявок на машины с двигателями мощностью свыше 160 л. с. Это решение принято для минимизации финансовых рисков в случае, если правительство примет новые правила расчета утильсбора.

"Мы перестали принимать заказы на автомобили из Китая, а заявки на машины из Южной Кореи рассматриваем только до 1 октября", — пояснил эксперт рынка Павел Карин.

По его словам, если новые ставки вступят в силу во время доставки заказа, стоимость утильсбора может оказаться значительно выше ожидаемой.

Реакция других игроков рынка

Схожие меры приняли и другие компании. Кирилл Чернов из "Авторевизорро" отметил, что при изменении механизма некоторые модели с пробегом станут экономически невыгодными из-за переплат в диапазоне от 1,5 до 3,5 млн рублей. При этом дилеры "Авилон" продолжили принимать заявки на автомобили под заказ без ограничений.

Новый механизм расчета утильсбора

Минпромторг разработал проект постановления, который вводит новый критерий расчета — мощность двигателя. С 1 ноября он может стать основой для определения суммы утилизационного сбора.

"Существующие льготные ставки для физических лиц сохранятся, но только для автомобилей мощностью до 160 л. с.", — подчеркнули в ведомстве.

Для легковых автомобилей старше трех лет с объемом двигателя более 3,5 л и мощностью свыше 500 л. с. максимальный размер утильсбора может превысить 10 млн рублей.

Охват изменений

По прогнозам, новая схема затронет около 68% автомобилей, ввозимых в Россию. Это касается как новых моделей, так и подержанных машин, что может серьезно изменить стратегию импортеров и покупателей.

Возможные последствия для покупателей

Увеличение стоимости автомобилей с мощными двигателями. Снижение привлекательности некоторых моделей с пробегом. Усиление конкуренции среди дилеров на рынке менее мощных машин.

Как действовать покупателям

Рассматривать авто мощностью до 160 л. с., чтобы сохранить льготы по утильсбору.

Планировать покупки заранее, учитывая возможные изменения в стоимости.

Сравнивать предложения нескольких дилеров и поставщиков.

А что если мощные автомобили подорожают?

С ростом ставок утильсбора может измениться соотношение цены и выгоды покупки. Владельцам подержанных автомобилей придется оценивать расходы на доставку и налоги, прежде чем совершать сделку.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Снижение нагрузки на покупателей слабых автомобилей Рост стоимости мощных машин Возможность планировать бюджет при покупке Снижение интереса к импортным моделям Более прозрачный расчет утильсбора Неопределенность на рынке подержанных авто

FAQ

Как выбрать автомобиль с учетом новых правил?

Выбирать модели мощностью до 160 л. с., чтобы сохранить льготы по утильсбору и снизить риски переплат.

Сколько может вырасти стоимость машины с мощным двигателем?

По прогнозам, переплата может составлять от 1,5 до 3,5 млн рублей, в зависимости от объема и мощности двигателя.

Что лучше — ждать изменений или оформлять заказ сейчас?

Если важно сэкономить, лучше планировать покупку заранее на менее мощные автомобили, чтобы избежать высокой ставки утильсбора.

Мифы и правда

Миф: Новый утильсбор коснется только новых авто.

Правда: Изменения затрагивают и подержанные автомобили старше трех лет.

Миф: Льготы исчезнут полностью.

Правда: Льготы сохраняются для автомобилей мощностью до 160 л. с.

Миф: Все машины с мощными двигателями станут крайне дорогими.

Правда: Сильнее всего пострадают только премиальные модели с большим объемом и мощностью свыше 500 л. с.

