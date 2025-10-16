Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пробка
Пробка
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:46

Гонка за рулём: тюменцы рванули за иномарками до повышения цен

Перенос срока введения утильсбора до 1 декабря вызвал рост заказов машин в Тюмени

В Тюмени за сутки на 20% увеличилось количество заказов на автомобили из Китая и Южной Кореи. Такой рост связан с переносом срока введения новых тарифов утильсбора — вместо 1 ноября они начнут действовать с 1 декабря. Об этом сообщил администратор одной из компаний по импорту подержанных машин Алексей Никонов.

"Буквально две недели назад многие небольшие компании, которые занимаются импортом подержанных машин из Китая и Южной Кореи, перестали брать заявки. Нужно было успеть до 1 ноября доставить в Тюмень автомобили, заказанные ранее. Да и клиентов стало заметно меньше. После того как дату введения нового утильсбора перенесли на 1 декабря, всего за сутки спрос на такие машины вырос примерно на 20%. Нам звонить сегодня начали с самого утра", — рассказал URA. RU Алексей Никонов.

Что изменится с 1 декабря

После вступления в силу новых правил льготные тарифы утильсбора в размере от 3,4 до 5,2 тысячи рублей будут распространяться только на автомобили с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил.

Для более мощных машин начнут действовать коммерческие ставки, которые в отдельных случаях могут достигать нескольких миллионов рублей. Изначально планировалось ввести эти нормы уже 1 ноября, однако срок перенесли на месяц, что позволило многим покупателям успеть оформить заказы по старым условиям.

Почему интерес вырос

Перенос сроков дал жителям региона возможность сэкономить: оформление автомобиля до 1 декабря позволит избежать дополнительных расходов на утильсбор. Поэтому, по словам участников рынка, тюменцы спешат воспользоваться последним месяцем действия прежних ставок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Екатеринбурге предложили создавать коворкинги и спортплощадки для подростков группы риска сегодня в 6:46
3,4 тысячи трудных подростков — под угрозой: на Урале создают "зоны спасения", но с одним подвохом

В Екатеринбурге предложили создавать коворкинги и бесплатные спортзоны для трудных подростков. Кто входит в группу риска и зачем им нужны новые пространства?

Читать полностью » В Екатеринбурге заведующая детсадом забирала часть зарплаты у сотрудников — дело передано в суд сегодня в 5:56
Детский сад, большие аппетиты: заведующая забирала зарплаты и утаскивала имущество

В Екатеринбурге заведующая детсадом обвиняется в хищении зарплат подчинённых и имущества на 101 тысячу рублей. Дело направлено в суд.

Читать полностью » В Екатеринбурге депутаты потребовали разработать программу борьбы с крысами сегодня в 4:46
Крысы больше не прячутся — и это пугает: в Екатеринбурге предлагают начать войну

В Екатеринбурге депутаты требуют принять меры против нашествия крыс. Их становится всё больше, а зимой ситуация может выйти из-под контроля.

Читать полностью » В Екатеринбурге поднимут зарплаты работникам дорожных управлений на 30% с января сегодня в 3:36
Город не может начать зиму — некому за руль: коммунальщикам подняли ставки на 30%

Екатеринбург поднимет зарплаты механизаторам и водителям ДЭУ на 30% с нового года. Кадров не хватает, техника готова почти на 100% — хватит ли этого зимой?

Читать полностью » В Екатеринбурге с 18 по 26 октября изменится работа трамваев из-за ремонта на улице Сыромолотова сегодня в 2:26
Трамваи пошли в обход, автобусы — в атаку: как изменится транспорт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из-за ремонта путей на Сыромолотова временно изменят маршруты трамваев. Мэрия выпустит дополнительные автобусы, чтобы заменить транспорт.

Читать полностью » В Свердловской области завершается проект по обеспечению стабильного интернета на трассах сегодня в 1:16
Теперь и в глуши можно смотреть YouTube: дороги Урала подключают к будущему

На трассах Свердловской области, включая ЕКАД и магистраль до Серовa, появится устойчивый интернет. Когда связь станет стабильной и кого это коснётся?

Читать полностью » Стоимость сегодня в 0:26
На улице +3, в мастерских +4000: как холод ударил не по дороге, а по кошельку

К зиме екатеринбуржцы спешат «переобуть» авто: цены на шиномонтаж выросли до 4000 рублей. Когда менять резину и чего ждать от погоды в октябре?

Читать полностью » Жители Мартюша вышли на улицу из-за отсутствия отопления с 9 октября вчера в 23:27
Шестой день без тепла: в Мартюше закипают не трубы, а терпение

Шестой день без тепла: жители Мартюша вышли на митинг, требуя ответа от властей. Почему пропало отопление и когда коммунальщики обещают вернуть тепло?

Читать полностью »

Новости
Еда
Домашний хворост остаётся мягким благодаря сметане и разрыхлителю в тесте
Наука
Самоохлаждение ледников помогает сохранять микроклимат горных долин до середины века — Томас Шоу
УрФО
В Тюменской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум вырастет на 6,5%
Технологии
Redmagic представила первую в мире систему жидкостного охлаждения для смартфонов
Садоводство
Ароматные растения для зимы: эухарис, жасмин и цитрусовые улучшают воздух в квартире
Красота и здоровье
Главные зимние тренды 2025 года: бини, чепчики и балаклавы снова в моде
Спорт и фитнес
Алексей Мирко: гибкость ограничивает не растяжка, а анатомия и нервная система
Туризм
Специалист по туризму Алексеев посоветовал необычные места для отдыха в РФ под Новый год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet