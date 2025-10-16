Гонка за рулём: тюменцы рванули за иномарками до повышения цен

В Тюмени за сутки на 20% увеличилось количество заказов на автомобили из Китая и Южной Кореи. Такой рост связан с переносом срока введения новых тарифов утильсбора — вместо 1 ноября они начнут действовать с 1 декабря. Об этом сообщил администратор одной из компаний по импорту подержанных машин Алексей Никонов.

"Буквально две недели назад многие небольшие компании, которые занимаются импортом подержанных машин из Китая и Южной Кореи, перестали брать заявки. Нужно было успеть до 1 ноября доставить в Тюмень автомобили, заказанные ранее. Да и клиентов стало заметно меньше. После того как дату введения нового утильсбора перенесли на 1 декабря, всего за сутки спрос на такие машины вырос примерно на 20%. Нам звонить сегодня начали с самого утра", — рассказал URA. RU Алексей Никонов.

Что изменится с 1 декабря

После вступления в силу новых правил льготные тарифы утильсбора в размере от 3,4 до 5,2 тысячи рублей будут распространяться только на автомобили с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил.

Для более мощных машин начнут действовать коммерческие ставки, которые в отдельных случаях могут достигать нескольких миллионов рублей. Изначально планировалось ввести эти нормы уже 1 ноября, однако срок перенесли на месяц, что позволило многим покупателям успеть оформить заказы по старым условиям.

Почему интерес вырос

Перенос сроков дал жителям региона возможность сэкономить: оформление автомобиля до 1 декабря позволит избежать дополнительных расходов на утильсбор. Поэтому, по словам участников рынка, тюменцы спешат воспользоваться последним месяцем действия прежних ставок.