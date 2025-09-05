Кто везёт авто в страну: новые цифры "Автостата" переворачивают картину
Август 2025 года показал резкое сокращение поставок машин в страну. По данным аналитического агентства "Автостат", импорт автомобилей снизился сразу по нескольким направлениям, а сама структура ввоза заметно изменилась.
Основные цифры
-
Всего в августе ввезено:
-
29,3 тыс. новых автомобилей (на 67% меньше, чем год назад),
-
45,6 тыс. подержанных (снижение на 24%).
-
-
Почти 72% всего импорта пришлись на Китай,
-
более 11% — на Киргизию,
-
около 4,6% — на Казахстан.
Роль физических и юридических лиц
Особенно заметна динамика по новым автомобилям. Если в августе 2024 года физические лица ввезли лишь 14% таких машин, то в августе 2025-го их доля выросла до 46%.
При этом абсолютные цифры почти не изменились:
-
август 2024 года — около 13 тыс. автомобилей,
-
август 2025 года — порядка 14 тыс. автомобилей.
Вывод аналитиков: падение импорта произошло главным образом за счёт резкого снижения поставок со стороны юридических лиц.
Что это значит
Рынок постепенно смещается в сторону параллельного импорта через частных покупателей. Компании же значительно сократили свою активность, что отражает как экономические, так и политические факторы.
