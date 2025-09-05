Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:11

Кто везёт авто в страну: новые цифры "Автостата" переворачивают картину

Ввоз машин в Россию в августе снизился на треть, доля Китая достигла 72% — Автостат

Август 2025 года показал резкое сокращение поставок машин в страну. По данным аналитического агентства "Автостат", импорт автомобилей снизился сразу по нескольким направлениям, а сама структура ввоза заметно изменилась.

Основные цифры

  • Всего в августе ввезено:

    • 29,3 тыс. новых автомобилей (на 67% меньше, чем год назад),

    • 45,6 тыс. подержанных (снижение на 24%).

  • Почти 72% всего импорта пришлись на Китай,

  • более 11% — на Киргизию,

  • около 4,6% — на Казахстан.

Роль физических и юридических лиц

Особенно заметна динамика по новым автомобилям. Если в августе 2024 года физические лица ввезли лишь 14% таких машин, то в августе 2025-го их доля выросла до 46%.

При этом абсолютные цифры почти не изменились:

  • август 2024 года — около 13 тыс. автомобилей,

  • август 2025 года — порядка 14 тыс. автомобилей.

Вывод аналитиков: падение импорта произошло главным образом за счёт резкого снижения поставок со стороны юридических лиц.

Что это значит

Рынок постепенно смещается в сторону параллельного импорта через частных покупателей. Компании же значительно сократили свою активность, что отражает как экономические, так и политические факторы.

