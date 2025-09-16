Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:19

Белоруссия открывает двери для покупателей: как выбрать авто без риска

Эксперты: машины из Белоруссии выгоднее из-за широкого выбора европейских моделей

В последние годы всё больше россиян задумываются о покупке автомобиля за пределами страны. Высокие цены на внутреннем рынке, ограниченный выбор и задержки с поставками новых моделей делают альтернативные варианты привлекательными. Одним из таких решений стал ввоз машин из Белоруссии. Близость границы, обилие предложений и более доступные цены формируют спрос на автомобили именно оттуда. Но действительно ли это так выгодно, и с какими нюансами придётся столкнуться при оформлении?

Европейские машины через Белоруссию

Многие покупатели обращают внимание на Минск, Брест и Гродно. Эти города стали своеобразными воротами для автомобилей из Европы, особенно из Германии и Польши. Машины нередко отличаются хорошим состоянием и сравнительно небольшим пробегом.

Основные площадки для поиска вариантов — сайты av.by и kufar.by, где можно найти сотни тысяч объявлений: от бюджетных седанов до свежих кроссоверов и даже электромобилей. Белорусский рынок ориентирован не только на внутреннего покупателя, но и на соседнюю Россию, что делает его удобным каналом для приобретения транспортных средств.

Что нужно знать о легальном ввозе

Для того чтобы автомобиль можно было без проблем зарегистрировать в России, он должен быть официально ввезён и оформлен в Белоруссии. Причём важно, чтобы с момента постановки на учёт прошёл как минимум один год. Тогда машину можно растаможить на льготных условиях для физического лица.

Особое внимание стоит уделять возрасту транспортного средства. Наиболее выгодны к покупке машины от трёх до десяти лет. Более старые модели могут вызвать трудности с получением оригинальных таможенных документов. В итоге придётся платить коммерческий утилизационный сбор, который полностью съест выгоду.

Документы и проверка

Перед сделкой у продавца обязательно нужно запросить полный пакет документов. Среди ключевых бумаг:
• оригинал Таможенного приходного ордера;
• пассажирская таможенная декларация;
• таможенное удостоверение.

Опытные автовладельцы советуют нанимать местного специалиста. Он поможет проверить юридическую чистоту и техническое состояние автомобиля. Подобная услуга стоит недорого, но может уберечь от серьёзных проблем в будущем.

Сравнение: покупка в России и в Белоруссии

Параметр Россия Белоруссия
Цена за подержанный авто выше в среднем на 20-30% ниже, особенно для европейских машин
Выбор моделей ограничен из-за санкций и ухода брендов широкий, в том числе свежие иномарки
Документы упрощённые для внутреннего рынка требуется проверка и подтверждение
Регистрация быстрая возможны задержки при растаможке

Советы шаг за шагом

  1. Изучите рынок на белорусских площадках.

  2. Определитесь с бюджетом и возрастом автомобиля.

  3. Проверьте документы и историю машины.

  4. Наймите специалиста для диагностики.

  5. Подготовьте средства на транспортировку и растаможку.

  6. Рассчитайте полную стоимость с учётом всех сборов и страховки.

Плюсы и минусы покупки авто из Белоруссии

Плюсы Минусы
более доступные цены риск нарваться на мошенников
широкий выбор европейских моделей сложность проверки документов
возможность купить ухоженный авто затраты на транспортировку и растаможку
экономия на утильсборе бюрократические процедуры

