Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парковка с автомобилями
Парковка с автомобилями
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

Европейские машины через Минск: выгодно ли россиянам брать авто в Белоруссии

В Белоруссии выгоднее брать универсалы и кроссоверы 3–10 лет — эксперты

Рынок автомобилей в России остаётся непростым: новые машины дорожают, а на вторичке цены нередко завышены. Поэтому всё больше россиян обращают внимание на соседние страны, в частности Белоруссию. Там, по слухам, можно найти ухоженные европейские авто с небольшим пробегом и за вполне разумные деньги. Корреспондент "Российской газеты" отправился в Минск, чтобы проверить, действительно ли покупка машины за границей выгодна.

Минск как "перевалочный пункт"

Минск, Брест и Гродно давно стали центрами для продажи иномарок, прибывающих из Европы. География здесь играет ключевую роль: близость к границам ЕС позволяет перегонять автомобили быстро и с минимальными затратами. Большая часть сделок проходит через специализированные интернет-площадки — av. by или kufar. by. Там сотни тысяч объявлений: от компактных хэтчбеков до солидных кроссоверов и универсалов.

Какие авто подходят для ввоза в Россию

Чтобы автомобиль можно было легально оформить в РФ, он должен находиться в Белоруссии минимум год после ввоза и пройти официальную регистрацию. Только такие машины можно растаможить по льготным условиям, оформив на физическое лицо.

Эксперты советуют обращать внимание на автомобили от 3 до 10 лет. С более старыми возникают трудности: часто отсутствуют оригинальные таможенные документы. В таком случае придётся платить коммерческий утилизационный сбор — а это сводит экономию на нет.

Какие документы нужны

Перед сделкой обязательно попросите у продавца полный пакет бумаг:
• оригинал Таможенного приходного ордера (ТПО);
• пассажирскую таможенную декларацию;
• таможенное удостоверение.

Также полезно привлечь местного специалиста по подбору. Он проверит техническое состояние и юридическую чистоту авто. Это особенно важно при покупке через перекупщиков.

Конкретный пример: Volvo V40

Журналист вместе с товарищем в итоге выбрал Volvo V40 2014 года выпуска. Машина имела честный пробег 140 тыс. км, богатую комплектацию и 249-сильный двигатель. Стоила она на 400 тысяч рублей дешевле аналогичных предложений в России.

Легализация автомобиля обошлась примерно в 50 тысяч рублей. В эту сумму вошли:
• Сертификат безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС);
• электронный ПТС;
• оплата утилизационного сбора.

Оформление заняло около двух недель.

Сравнение: Россия и Белоруссия

Параметр Покупка в России Покупка в Белоруссии
Цена выше на 15-30% ниже за счёт "европейских" предложений
Выбор ограничен локальным рынком сотни тысяч объявлений из ЕС
Документы стандартный пакет нужны таможенные бумаги и СБКТС
Срок оформления 1-3 дня до 2 недель
Риски завышенные цены проблемы с документами, курс валют

Советы шаг за шагом: как купить авто в Белоруссии

  1. Выберите площадку (av.by или kufar. by) и определите интересующую модель.
  2. Проверьте, сколько времени авто зарегистрировано в Белоруссии. Минимум — год.
  3. Соберите документы: ТПО, декларация, удостоверение.
  4. Наймите местного специалиста для диагностики и проверки истории.
  5. После покупки оформите СБКТС, получите электронный ПТС и оплатите утильсбор.
  6. Учтите колебания курса валют: выгода зависит от него напрямую.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Купить авто младше года после ввоза → нельзя льготно растаможить → искать машину с регистрацией более 12 месяцев.

  • Пренебречь проверкой документов → уплата коммерческого утильсбора → всегда требуйте оригиналы.

  • Сэкономить на специалисте → риск купить проблемный автомобиль → вложите в диагностику до сделки.

А что если курс изменится?

Выгода от покупки в Белоруссии зависит от валютного курса. При росте евро или доллара цена машин может сравняться с российской. Но если курс стабилен, экономия остаётся значительной.

Плюсы и минусы покупки авто в Белоруссии

Плюсы Минусы
более низкая цена зависимость от курса валют
широкий выбор моделей риск с документами
ухоженные авто из Европы долгий процесс легализации
возможность найти редкие комплектации затраты на дорогу и услуги посредников

FAQ

Какие автомобили выгоднее всего покупать?
Семейные универсалы и кроссоверы возрастом 3-10 лет, привезённые из Европы.

Сколько времени занимает оформление?
Около двух недель: диагностика, СБКТС, ЭПТС и уплата утильсбора.

Можно ли сэкономить значительные суммы?
Да, разница в цене может составить сотни тысяч рублей, особенно для моделей среднего и бизнес-класса.

Мифы и правда

  • Миф: в Белоруссии продаются только старые машины.
    Правда: большинство предложений — относительно свежие авто из ЕС.

  • Миф: оформление документов в России невозможно.
    Правда: при наличии всех бумаг процедура проста, хотя и занимает время.

  • Миф: покупка всегда выгодна.
    Правда: выгода зависит от курса валют и конкретной модели.

Сон и психология

Многие водители признаются: покупка автомобиля в другой стране вызывает стресс из-за бюрократии и риска. Но когда удаётся сэкономить и привезти качественный автомобиль, чувство удовлетворения и уверенности за рулём компенсирует все сложности.

Три интересных факта

  1. Минск и Брест называют "воротами для европейских машин" в Россию.
  2. На av. by размещено более 300 тысяч активных объявлений.
  3. Процесс легализации через СБКТС и ЭПТС в среднем стоит около 50 тыс. рублей.

Исторический контекст

  • До 2014 года — поток машин из Европы шёл через Прибалтику.
  • 2015-2020 годы — Белоруссия становится главным каналом ввоза.
  • 2022-2023 годы — резкий рост параллельного импорта после ухода европейских брендов.
  • 2025 год — белорусский рынок остаётся выгодной альтернативой для россиян.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты сравнили УАЗ и китайские рамные внедорожники: цены и комплектации 2025 года сегодня в 10:13

Классика против новинок: какие рамные внедорожники остались доступными в 2025 году

В России назвали самые доступные рамные внедорожники. Мы собрали топ-5 моделей, которые ещё можно купить по разумной цене.

Читать полностью » Андрей Коромыслов из Krauf пояснил, какие ошибки OBD-сканера указывают на поломку катушки зажигания сегодня в 9:22

Мотор троит, расход растёт, а виновата всего одна деталь

Двигатель троит и плохо разгоняется? Возможно, проблема в катушке зажигания. Рассказываем, как её проверить и когда пора менять.

Читать полностью » В аэропорту Домодедово планируют внедрить систему ИИ для управления парковкой сегодня в 9:05

Аэропорт Домодедово объявил войну парковочному хаосу: новая система изменит правила для водителей

Аэропорт Домодедово готовится внедрить новую систему: парковки с искусственным интеллектом изменят привычный опыт пассажиров.

Читать полностью » Как убрать запотевание стёкол в машине: рекомендации экспертов по автохимии сегодня в 8:21

Маленькая ошибка в обогреве салона может стоить аварии: проверьте свой режим

Почему стёкла в автомобиле покрываются испариной и какие методы реально работают для борьбы с этим — простые советы и практичные решения.

Читать полностью » Владельцы сегодня в 8:00

"Москвич" снова скрипит на поворотах: кроссовер обнажил слабые места прямо с салона

Владельцы "Москвича 3" рассказали о слабых местах кроссовера: от скрипящего пластика до проблем с двигателем. Что ждать от бюджетного SUV?

Читать полностью » Цены на автомобили Geely в России могут снизиться из-за локального производства — Ян Хайцеэр сегодня в 7:54

Хочешь дешевле — жди пару месяцев: почему локальный Geely может оказаться выгоднее китайского

Geely готовит выпуск автомобилей в России. Что изменится для покупателей и какие модели появятся первыми? Эксперты делятся прогнозами.

Читать полностью » Камера заднего вида: варианты установки и экраны для вывода изображения — советы эксперта сегодня в 7:22

Три места установки камеры заднего вида: где обзор максимальный, а грязь минимальная

Камера заднего вида облегчает парковку и делает вождение безопаснее. Но как правильно подключить устройство без ошибок?

Читать полностью » МВД: за поездку в кузове пикапа без оборудования водителю грозит штраф от 1000 рублей сегодня в 6:48

Романтика на колёсах разбивается о штрафы: поездка в кузове пикапа оборачивается ловушкой

Поездка в кузове пикапа выглядит романтично, но может обернуться штрафом и риском. Разбираем, где это разрешено, а где категорически запрещено.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил об опасности сухих семян чиа для кишечника
Технологии

GDP представила портативную консоль Win 5 с Ryzen AI Max — цена от 100 тыс. рублей
Еда

Киш с сёмгой и брокколи сочетает рыбу и овощи в заливке
Наука

Исследование показало: внутренние регионы Восточной Антарктиды теплеют на 0,45–0,72 °C за десятилетие
Садоводство

Использование аптечных препаратов для комнатных растений может навредить
Культура и шоу-бизнес

Кристин Дэвис: актёры не знали о завершении сериала "И просто так…" в августе
Спорт и фитнес

Михаил Дегтярев пригрозил Валерию Карпину возможной отставкой из-за спора о лимите
Красота и здоровье

В Подмосковье юноша получил перелом бедра из-за заклинившей педали газа на мотоцикле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet