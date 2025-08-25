Машины в Белоруссии дешевле на миллион, но есть причина, почему россиянам это не помогает

Автомобили в соседней Белоруссии сегодня стоят ощутимо дешевле, чем в России. Разница в цене порой достигает миллиона рублей — и это не маркетинговый трюк, а реальность рынка. Популярные кроссоверы вроде Geely Monjaro или Haval Jolion в Минске оказываются куда доступнее. Так, Geely Monjaro в максимальной комплектации обойдётся примерно в 3,8 миллиона рублей, тогда как в российских автосалонах за ту же машину придётся выложить около 4,85 миллиона. Похожая ситуация наблюдается и с другими моделями: Chery Arrizo 8 или выпускаемыми в Беларуси Belgee.

На первый взгляд, выгода очевидна. Но как только речь заходит о легальном ввозе автомобиля в Россию, ситуация резко меняется. С апреля 2024 года начали действовать новые правила: теперь при импорте из стран ЕАЭС, включая Беларусь, владельцу нужно платить коммерческий утилизационный сбор. Его размер варьируется, но чаще всего речь идёт о сотнях тысяч рублей. К этому добавляется и необходимость компенсировать разницу в налогах, пошлинах и акцизах, если они в Беларуси ниже, чем в России.

Где кроется подвох?

Основная сложность — в таможенных требованиях. Система устроена так, что любая экономия, полученная при покупке машины в Беларуси, фактически сводится к нулю после оплаты всех сборов и пошлин. И даже если покупатель готов пройти через эти бюрократические барьеры, есть и другие ограничения. Для электромобилей и гибридных моделей ввоз в Россию попросту запрещён.

Белорусские дилеры, понимая риски, не скрывают от клиентов всей правды. В договорах они прямо указывают, что все вопросы, связанные с растаможкой и регистрацией автомобиля в России, остаются на совести покупателя. Были зафиксированы ситуации, когда россияне, купившие машины в Минске, так и не смогли поставить их на учёт на родине.

Что говорят специалисты

Мнение экспертов здесь единообразно: сегодня ввоз автомобилей из Беларуси для частных лиц экономически невыгоден. Чтобы легализовать машину в России, придётся получить свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС), пройти таможенные процедуры и заплатить внушительные сборы. Всё это делает процесс не только затратным, но и довольно утомительным.