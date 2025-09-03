Клаксон под запретом: как обычный сигнал может обернуться штрафом до 5000 рублей

Автомобильный звуковой сигнал — вещь нужная, но его использование строго регулируется правилами. Многие водители привыкли "общаться" на дороге с помощью клаксона, однако в ряде случаев это может закончиться неприятным штрафом. Представители Госавтоинспекции напоминают: иногда привычный жест в виде короткого сигнала приравнивается к нарушению закона.

Когда гудеть запрещено

Далеко не все знают, что в жилых кварталах и дворах использование клаксона попадает под запрет. Согласно статье 12.20 КоАП РФ, а также региональным законам о соблюдении тишины, подавать сигнал в таких местах категорически нельзя. Особенно строго с этим в крупных городах. В Москве, к примеру, "правило тишины" действует не только ночью — с 23:00 до 7:00 в будние дни, но и в обеденное время: с 13:00 до 15:00. В выходные ограничения работают круглосуточно.

Дополнительно на дорогах встречаются специальные знаки 3.26 — они прямо запрещают использование клаксона. Игнорирование этих требований влечёт за собой наказание в виде штрафа.

Размеры штрафов

Сумма взыскания зависит от обстоятельств. Если водитель подал сигнал без видимой причины, например, чтобы поторопить машину впереди или "разбудить" соседа по двору, штраф составит 500 рублей. Но в случае, если клаксон использовался в запрещённой зоне или в нарушение закона "О тишине", санкции куда серьёзнее — до 5000 рублей.

Именно такие цифры называют инспекторы ГИБДД, подчёркивая: максимальное наказание назначают в ситуациях, когда сигнализация превращается в откровенное нарушение общественного порядка.

Разрешённые ситуации

Несмотря на жёсткие рамки, полностью запрещать клаксон никто не собирается. Закон оставляет водителям право использовать его в исключительных случаях.

• Во-первых, это предотвращение ДТП. Если есть риск столкновения, звуковой сигнал обязан привлечь внимание других участников движения.

• Во-вторых, за городом клаксон разрешено применять во время обгона, чтобы предупредить впереди идущую машину о манёвре.

На этом перечень оснований заканчивается. При этом никаких уточнений о длительности сигнала в правилах нет, однако подразумевается, что он должен быть коротким и чётким.

Почему штрафы ужесточили

Чиновники объясняют: в последние годы растёт число жалоб на шум в городах. Жители всё чаще обращаются в полицию и администрацию с требованием наказать водителей, которые устраивают "концерты" во дворах. Для борьбы с этим явлением и ввели повышенные санкции.

Кроме того, избыточное использование клаксона на дороге создаёт нервную атмосферу, отвлекает и даже может спровоцировать аварийную ситуацию.

Совет от автоэксперта

"Использовать клаксон стоит только тогда, когда без него не обойтись", — пояснил представитель ГАИ.

Иными словами, если речь не идёт о предотвращении аварии или безопасном обгоне, лучше удержаться от нажатия на сигнал. Это избавит от штрафа и поможет поддерживать спокойную обстановку на дороге.