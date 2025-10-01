Фасад в розетке: пенсионеры Ямала идут в бой за провода и тепло в -40

В Ноябрьске (ЯНАО) разгорается спор между жителями и местными властями. Пенсионеры обратились к губернатору округа с просьбой восстановить традиционный для Ямала способ подогрева аккумуляторов автомобилей — через розетки и провода, установленные на фасадах жилых домов.

Обращение к губернатору

Жительница Ноябрьска Татьяна в telegram-чате "Обращения ЯНАО" написала эмоциональное обращение к губернатору Дмитрию Артюхову:

"Здравствуйте, Дмитрий Андреевич! Вы уж нас, пожилых ветеранов Ямала, извините, но мы опять затрагиваем тему о демонтаже стояков для подогрева автомашин. Оставьте в покое стариков, нет у многих денег на покупку и установку "Вебасто"".

Она предупредила, что в случае отказа обратится в администрацию президента и пригласит федеральные СМИ.

Позиция властей

В мэрии Ноябрьска напомнили, что с мая 2025 года в ЯНАО действует запрет на размещение электрических проводов и розеток на фасадах многоквартирных домов, а также на ограждениях, деревьях и малых архитектурных формах.

"Если вы хотите организовать подогрев своего автомобиля, обязательно получите согласие общего собрания жильцов дома. Для этого потребуется прокладка кабеля в металлическом футляре — делать это нужно аккуратно, с помощью горизонтально направленного бурения", — пояснили в администрации.

Ограничения не касаются частных домовладений.

Почему запретили подогрев от фасадов

В марте 2024 года мэрия Ноябрьска начала демонтаж самодельных систем подогрева.

К лету 2025-го управляющие компании ликвидировали около 95% таких устройств .

Причина — новые окружные документы, запрещающие использование городских электросетей для подогрева машин из-за риска аварий и пожаров.

Итог

Конфликт показывает противоречие между требованиями безопасности и бытовыми привычками северян. Для многих пенсионеров установка дорогих автономных подогревателей ("Вебасто") невозможна, а привычный "подогрев от фасада" был единственным доступным способом защитить машину от морозов.