Фасад в розетке: пенсионеры Ямала идут в бой за провода и тепло в -40
В Ноябрьске (ЯНАО) разгорается спор между жителями и местными властями. Пенсионеры обратились к губернатору округа с просьбой восстановить традиционный для Ямала способ подогрева аккумуляторов автомобилей — через розетки и провода, установленные на фасадах жилых домов.
Обращение к губернатору
Жительница Ноябрьска Татьяна в telegram-чате "Обращения ЯНАО" написала эмоциональное обращение к губернатору Дмитрию Артюхову:
"Здравствуйте, Дмитрий Андреевич! Вы уж нас, пожилых ветеранов Ямала, извините, но мы опять затрагиваем тему о демонтаже стояков для подогрева автомашин. Оставьте в покое стариков, нет у многих денег на покупку и установку "Вебасто"".
Она предупредила, что в случае отказа обратится в администрацию президента и пригласит федеральные СМИ.
Позиция властей
В мэрии Ноябрьска напомнили, что с мая 2025 года в ЯНАО действует запрет на размещение электрических проводов и розеток на фасадах многоквартирных домов, а также на ограждениях, деревьях и малых архитектурных формах.
"Если вы хотите организовать подогрев своего автомобиля, обязательно получите согласие общего собрания жильцов дома. Для этого потребуется прокладка кабеля в металлическом футляре — делать это нужно аккуратно, с помощью горизонтально направленного бурения", — пояснили в администрации.
Ограничения не касаются частных домовладений.
Почему запретили подогрев от фасадов
В марте 2024 года мэрия Ноябрьска начала демонтаж самодельных систем подогрева.
К лету 2025-го управляющие компании ликвидировали около 95% таких устройств.
Причина — новые окружные документы, запрещающие использование городских электросетей для подогрева машин из-за риска аварий и пожаров.
Итог
Конфликт показывает противоречие между требованиями безопасности и бытовыми привычками северян. Для многих пенсионеров установка дорогих автономных подогревателей ("Вебасто") невозможна, а привычный "подогрев от фасада" был единственным доступным способом защитить машину от морозов.
