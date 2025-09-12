Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Водители теряют обогрев в самый мороз: всему виной эта мелкая деталь

Fit Service: запотевшие стёкла и запах антифриза сигнализируют о проблемах отопителя

С первыми холодами у автомобилистов снова появляется утренний ритуал — после запуска мотора повернуть регулятор печки в "красную зону". Однако вместо ожидаемого тепла из воздуховодов нередко идёт лишь слабый поток чуть тёплого воздуха. А вместе с ним в салоне возникают подозрительные звуки и запахи. По словам специалистов, такие признаки — не что иное, как первые сигналы о надвигающемся ремонте отопительной системы.

Шум как первый сигнал

"Самым первым и явным предупреждением о неисправности климатической установки авто становятся издаваемые ею звуки", — заявил руководитель автосервиса Fit Service Иван Половников.

Идеально работающая печка издаёт ровный, едва слышный фон. Но если появляются скрипы, пощёлкивания или вибрации — это повод насторожиться. Чаще всего так проявляется износ подшипников вентилятора. В любой момент механизм может заклинить и оставить водителя без обогрева в самый неподходящий момент.

Проверка в тишине

Автоэксперт советует в первые дни эксплуатации печки отключать музыку и прислушиваться к её работе. Даже лёгкий посторонний звук может быть тревожным знаком.

Не менее важно следить за температурой воздуха. Если поток слишком слабый или вовсе не нагревается, значит, в системе есть сбой. Причиной может быть как элементарно засорённый салонный фильтр, так и куда более серьёзные неполадки — засор в радиаторе либо поломка вентилятора. Поэтому диагностику всегда стоит начинать с замены фильтра.

Запотевшие стёкла и запах антифриза

Запотевание стёкол возле дефлекторов — ещё один характерный сигнал. На первый взгляд это кажется мелочью, но в действительности может указывать на микропротечку радиатора печки. Антифриз, испаряясь, оседает на стекле в виде конденсата, а в салоне появляется сладковатый запах.

От заслонок до блока управления

Стоит также проверять работу всех режимов отопителя. Если воздух не переключается с обдува ног на стёкла или не регулируется интенсивность потока, возможна поломка заслонки, сервопривода или блока управления. Игнорировать это — значит готовиться к дорогостоящему ремонту.

Почему нельзя откладывать

Многие водители ошибочно думают, что поломка печки — пустяк. Но в современных машинах, включая некоторые отечественные модели, замена радиатора требует почти полной разборки передней панели. Работа сложная и занимает не один день. Причём львиная доля итоговой суммы в счёте приходится именно на оплату труда мастеров.

Поэтому специалисты советуют прислушиваться к автомобилю уже сейчас. Ведь своевременное внимание к деталям способно уберечь от больших затрат зимой.

