Пленка на фарах: неожиданный штраф и риск остаться без прав

Существуют определенные виды тюнинга, запрещенные российским законодательством. В некоторых случаях даже незначительные изменения могут привести к серьезным штрафам. Автоэксперт сообщил, что инспекторы ГАИ могут лишить водительских прав за нанесение пленки на фары. Хотя некоторые автомобилисты считают, что такая модификация не влияет на характеристики автомобиля, так как пленка остается прозрачной ночью.
Однако сотрудники ГАИ придерживаются другой точки зрения. Они утверждают, что в соответствии с действующими законодательными требованиями владельцы транспортных средств не имеют права вносить изменения в конструкцию осветительных приборов без согласования с ГАИ.
Причина этого заключается в том, что любая такая пленка снижает светопропускную способность фар, особенно если используется недорогая оптика. Фары, изготовленные из поликарбоната, также теряют светопропускную способность, что усугубляет проблему.
Важно отметить, что при обнаружении пленки на фарах инспектор ГАИ может наложить штраф в размере 500 рублей и направить автомобиль на внеочередной техосмотр. В России эксплуатация автомобилей с таким тюнингом запрещена. Если пленка изменяет цвет ламп, инспектор может даже лишить водителя прав.
Фото: commons.m.wikimedia.org/ Лукас Клаппас (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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