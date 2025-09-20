Машину угнали невидимкой: как хакеры воруют авто через смартфон
Автомобили становятся всё более похожими на смартфоны: они подключены к интернету, управляются через приложения и обладают множеством встроенных цифровых сервисов. Но вместе с удобством приходит и новая угроза — кибератаки. Сегодня злоумышленники научились проникать в системы машин почти так же, как во взломанные телефоны.
"Если доступ к программе, которая управляет функциями машины, внезапно заблокирован, это верный признак действий хакеров", — отметил главный технологический эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев.
Проблема становится особенно острой в России, где многие автомобили ввозятся по "серым схемам" или принадлежат брендам, покинувшим рынок. Такие машины остаются без поддержки производителя и без своевременных обновлений, а значит, риски возрастают в разы.
Как хакеры атакуют автомобили
Киберпреступники используют уязвимости в мобильных приложениях, которые связаны с автомобилем. После взлома они получают полный контроль над системой доступа и могут:
-
блокировать запуск двигателя.
-
заблокировать двери.
-
вывести из строя электронные функции.
-
требовать выкуп за возврат управления.
Фактически, это современная версия угона, но без физического контакта — всё происходит дистанционно.
Сравнение уязвимости
|Категория автомобилей
|Уровень риска
|Причина
|Машины официального дилера
|Низкий
|Поддержка производителя, регулярные обновления
|Авто по "серым схемам"
|Высокий
|Нет доступа к оригинальным обновлениям
|Бренды, ушедшие с рынка
|Очень высокий
|Поддержка прекращена полностью
|Электромобили с открытым ПО
|Средний
|Зависимость от онлайн-сервисов
Советы шаг за шагом: как защитить авто
-
Установите антивирусные решения для смартфона, через который работает автоприложение.
-
Придумывайте уникальные сложные пароли, не повторяйте их для соцсетей и авто.
-
Включите двухфакторную аутентификацию, если она поддерживается приложением.
-
Своевременно обновляйте ПО автомобиля и приложения.
-
Избегайте сторонних сервисов для "чип-тюнинга" и неофициальных прошивок.
-
Храните ключи и метки доступа в защищённых местах, не подключайте их к подозрительным устройствам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование одного и того же пароля для авто и почты.
→ Последствие: хакеры получают доступ сразу к нескольким сервисам.
→ Альтернатива: менеджер паролей (например, Kaspersky Password Manager, Bitwarden).
-
Ошибка: игнорирование обновлений приложений.
→ Последствие: эксплуатация старых уязвимостей.
→ Альтернатива: настройка автообновлений в Google Play или App Store.
-
Ошибка: установка неофициальных приложений.
→ Последствие: вирусы и трояны, управляющие доступом.
→ Альтернатива: скачивание только из проверенных магазинов.
А что если…
А что если автомобиль уже заблокирован хакерами? Важно не поддаваться панике и не переводить деньги. Необходимо связаться с официальным сервисом, антивирусной компанией или правоохранительными органами. Нередко специалистам удаётся восстановить доступ без выплаты выкупа.
Плюсы и минусы цифровой защиты
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Антивирус на смартфоне
|Защита от фишинга и троянов
|Требует подписки
|Сложные пароли
|Снижает риск взлома
|Нужно запоминать или хранить
|Обновления от производителя
|Ликвидация уязвимостей
|Для "серых" авто недоступно
|Двухфакторная аутентификация
|Максимальная защита
|Не всегда поддерживается
FAQ
Как выбрать защитное ПО для автомобиля?
Выбирайте антивирусные решения, которые поддерживают мобильные платформы и имеют положительные отзывы.
Сколько стоит антивирус для смартфона?
Цены начинаются от 500 рублей в год, премиальные пакеты с расширенной защитой — от 2000 рублей.
Что лучше — встроенная защита или сторонние решения?
Оптимально использовать оба варианта: встроенные обновления от производителя и дополнительный антивирус.
Мифы и правда
-
Миф: "Хакеры не интересуются обычными машинами".
Правда: атакуют массово, особенно модели без поддержки производителя.
-
Миф: "Достаточно поставить сигнализацию".
Правда: сигнализация защищает от физического угона, но не от кибератаки.
-
Миф: "Уязвимы только электромобили".
Правда: цифровые угрозы актуальны и для бензиновых авто с подключёнными сервисами.
Интересные факты
-
Первые зафиксированные взломы автомобилей произошли в 2015 году в США, когда исследователи удалённо отключили Jeep Cherokee.
-
В России активно тестируются кибериммунные ОС, которые делают машину невзламываемой даже при атаке.
-
Некоторые страховые компании уже рассматривают полисы "киберстраховки" для автомобилей.
