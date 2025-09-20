Машину угнали невидимкой: как хакеры воруют авто через смартфон

Автомобили становятся всё более похожими на смартфоны: они подключены к интернету, управляются через приложения и обладают множеством встроенных цифровых сервисов. Но вместе с удобством приходит и новая угроза — кибератаки. Сегодня злоумышленники научились проникать в системы машин почти так же, как во взломанные телефоны.

"Если доступ к программе, которая управляет функциями машины, внезапно заблокирован, это верный признак действий хакеров", — отметил главный технологический эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев.

Проблема становится особенно острой в России, где многие автомобили ввозятся по "серым схемам" или принадлежат брендам, покинувшим рынок. Такие машины остаются без поддержки производителя и без своевременных обновлений, а значит, риски возрастают в разы.

Как хакеры атакуют автомобили

Киберпреступники используют уязвимости в мобильных приложениях, которые связаны с автомобилем. После взлома они получают полный контроль над системой доступа и могут:

блокировать запуск двигателя. заблокировать двери. вывести из строя электронные функции. требовать выкуп за возврат управления.

Фактически, это современная версия угона, но без физического контакта — всё происходит дистанционно.

Сравнение уязвимости

Категория автомобилей Уровень риска Причина Машины официального дилера Низкий Поддержка производителя, регулярные обновления Авто по "серым схемам" Высокий Нет доступа к оригинальным обновлениям Бренды, ушедшие с рынка Очень высокий Поддержка прекращена полностью Электромобили с открытым ПО Средний Зависимость от онлайн-сервисов

Советы шаг за шагом: как защитить авто

Установите антивирусные решения для смартфона, через который работает автоприложение. Придумывайте уникальные сложные пароли, не повторяйте их для соцсетей и авто. Включите двухфакторную аутентификацию, если она поддерживается приложением. Своевременно обновляйте ПО автомобиля и приложения. Избегайте сторонних сервисов для "чип-тюнинга" и неофициальных прошивок. Храните ключи и метки доступа в защищённых местах, не подключайте их к подозрительным устройствам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование одного и того же пароля для авто и почты.

→ Последствие: хакеры получают доступ сразу к нескольким сервисам.

→ Альтернатива: менеджер паролей (например, Kaspersky Password Manager, Bitwarden).

Ошибка: игнорирование обновлений приложений.

→ Последствие: эксплуатация старых уязвимостей.

→ Альтернатива: настройка автообновлений в Google Play или App Store.

Ошибка: установка неофициальных приложений.

→ Последствие: вирусы и трояны, управляющие доступом.

→ Альтернатива: скачивание только из проверенных магазинов.

А что если…

А что если автомобиль уже заблокирован хакерами? Важно не поддаваться панике и не переводить деньги. Необходимо связаться с официальным сервисом, антивирусной компанией или правоохранительными органами. Нередко специалистам удаётся восстановить доступ без выплаты выкупа.

Плюсы и минусы цифровой защиты

Подход Плюсы Минусы Антивирус на смартфоне Защита от фишинга и троянов Требует подписки Сложные пароли Снижает риск взлома Нужно запоминать или хранить Обновления от производителя Ликвидация уязвимостей Для "серых" авто недоступно Двухфакторная аутентификация Максимальная защита Не всегда поддерживается

FAQ

Как выбрать защитное ПО для автомобиля?

Выбирайте антивирусные решения, которые поддерживают мобильные платформы и имеют положительные отзывы.

Сколько стоит антивирус для смартфона?

Цены начинаются от 500 рублей в год, премиальные пакеты с расширенной защитой — от 2000 рублей.

Что лучше — встроенная защита или сторонние решения?

Оптимально использовать оба варианта: встроенные обновления от производителя и дополнительный антивирус.

Мифы и правда

Миф: "Хакеры не интересуются обычными машинами".

Правда: атакуют массово, особенно модели без поддержки производителя.

Миф: "Достаточно поставить сигнализацию".

Правда: сигнализация защищает от физического угона, но не от кибератаки.

Миф: "Уязвимы только электромобили".

Правда: цифровые угрозы актуальны и для бензиновых авто с подключёнными сервисами.

Интересные факты