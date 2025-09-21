Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вид из салона летом
Вид из салона летом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:16

Подписка на проблемы: за что хакеры охотятся в вашем автомобиле

В России зафиксировано 328 кибератак на автомобили за 8 месяцев 2025 года — Ведомости

В 2025 году тема киберугроз для транспорта становится всё более актуальной. Согласно исследованию АО "Глонасс" и компании "Технологии безопасности транспорта" (ТБТ), только за первые восемь месяцев этого года зафиксировано 328 кибератак на автомобили. Это на 20% больше, чем в 2024 году, когда произошло 262 инцидента. Данные были собраны из закрытых сообществ хакеров, программ поиска уязвимостей, а также профессиональных и публичных источников. Об этом пишет издание "Ведомости".

Основные тенденции атак

Подавляющее большинство атак (93%) совершается удалённо. В 85% случаев используется взлом через Bluetooth или облачные сервисы автомобилей. Такие уязвимости дают возможность злоумышленникам вмешиваться в работу систем машины и даже угонять транспорт.

Наиболее подвержены атакам:

  • датчики и системы сенсорного слияния;

  • программные функции, активируемые по подписке;

  • технологии автономного вождения.

Автопроизводители и подписочные сервисы

Современные автоконцерны предлагают пользователям подключать опции по подписке: от автопилота до увеличения мощности двигателя. Но именно это создаёт дополнительный риск: хакеры стремятся взломать защиту, чтобы получить доступ к функциям бесплатно.

Подобные угрозы наблюдаются и в сельхозтехнике. Например, вскоре после выхода беспилотных тракторов John Deere по подписке начали фиксироваться попытки обхода защиты.

Сравнение: какие каналы атак используют чаще всего

Канал атаки Доля случаев Потенциальный ущерб
Bluetooth и беспроводные интерфейсы 85% Угон, полный контроль над авто
Облачные системы 8% Взлом удалённых сервисов и аккаунтов
Прямой доступ (через оборудование) 7% Чаще в сером импорте и перегоняемых авто

Советы шаг за шагом: как защитить автомобиль

  1. Регулярно обновляйте программное обеспечение автомобиля.

  2. Отключайте Bluetooth и Wi-Fi, если они не используются.

  3. Используйте многофакторную аутентификацию для облачных сервисов.

  4. Проверяйте источник покупки автомобиля и избегайте "серого" импорта.

  5. Устанавливайте дополнительные системы киберзащиты, предлагаемые производителем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать обновления прошивок.
    → Последствие: Хакеры используют старые уязвимости.
    → Альтернатива: Устанавливать обновления сразу после выхода.

  • Ошибка: Хранить слабые пароли в облачных аккаунтах авто.
    → Последствие: Доступ к удалённому управлению автомобилем.
    → Альтернатива: Использовать надёжные пароли и двухфакторную защиту.

  • Ошибка: Экономить на сертифицированных поставщиках.
    → Последствие: Риск покупки машины с "дырявым" ПО.
    → Альтернатива: Выбирать официальных дилеров.

А что если…

Что будет, если количество атак продолжит расти? Автопроизводителям придётся инвестировать больше в кибербезопасность, а возможно, появятся отдельные страховые продукты для защиты от "автокиберугонов".

Плюсы и минусы телематических технологий

Плюсы Минусы
Удобство удалённого управления Уязвимость беспроводных каналов
Подписочные сервисы делают авто гибким Риск взлома для получения функций
Автопилот повышает комфорт Возможность манипуляций со стороны хакеров

FAQ

Как понять, что машину взломали?
Признаками могут быть неожиданные команды (открытие дверей, изменение настроек) или сбои в работе мультимедиа.

Можно ли взломать старый автомобиль без "умных" функций?
Вероятность крайне мала — атаки касаются в основном современных машин с телематикой.

Сколько стоит защита автомобиля от кибератак?
Цена зависит от производителя и уровня системы: от бесплатных обновлений ПО до платных пакетов защиты за десятки тысяч рублей.

Мифы и правда

  • Миф: "Взломать машину можно только с ноутбуком рядом".
    Правда: 93% атак совершаются удалённо.

  • Миф: "Подписочные сервисы безопаснее".
    Правда: именно они чаще становятся целью взлома.

  • Миф: "Кибератаки приводят к авариям каждый раз".
    Правда: пока масштабы ограничены, но риск серьёзных ДТП существует.

3 интересных факта

  1. Первые зафиксированные взломы автомобилей через Bluetooth появились ещё в начале 2010-х годов.

  2. Киберугрозы распространяются не только на легковые машины, но и на сельскохозяйственную технику и грузовики.

  3. Хакеры часто обсуждают уязвимости авто на закрытых форумах, а затем продают инструкции.

Исторический контекст

  • 2010-е годы: первые публичные исследования взломов Jeep и Tesla.

  • 2020 год: рост подписочных сервисов у автопроизводителей.

  • 2024 год: зафиксировано 262 атаки на автомобили.

  • 2025 год: рост числа атак на 20%, развитие методов удалённого доступа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия создаёт систему приоритизации трафика для доступа к социально значимым сайтам — эксперт Борис Славин вчера в 18:53

Сеть на вес золота: в России готовят спасительную систему при отключениях интернета

В России готовят систему, которая позволит заходить на социально значимые сайты даже при отключенном мобильном интернете, без дополнительных действий пользователя.

Читать полностью » Университет Теннесси в 2025 году запустит курс истории США на основе GTA — профессор Олссон вчера в 17:16

Выстрелы, рэп и беспорядки — теперь это часть лекции: в США запускают курс с GTA на борту

Университет Теннесси запускает курс по истории США с 1980 года с использованием игр серии GTA. Как это изменит восприятие обучения?

Читать полностью » Пользователи iPhone Air столкнулись с запотеванием камеры в первый день продаж — Wccftech вчера в 16:59

Смартфон с синдромом тумана: Apple Air путает пользователей своими линзами

Первые покупатели iPhone Air столкнулись с неожиданной проблемой запотевания камеры всего через день после старта продаж, что вызывает вопросы о конструктивных решениях смартфона.

Читать полностью » США представили антидроновые системы FlyTrap 4.0, но уступают России и Украине в РЭБ вчера в 15:16

США достали "ружья против дронов", но противники давно летает вне прицела

США представили новые антидроновые разработки, но эксперты считают их отстающими от российских и украинских. Почему так произошло?

Читать полностью » Эксперт Вакулин: новое обновление Android 16 сделало телефоны непригодными к работе вчера в 14:59

Купил флагман — получи "белый шум": Android 16 лишает пользователей смартфонов и данных

Массовый сбой после обновления Android парализовал работу дорогих смартфонов. Почему устройства перестают включаться и как защитить свои данные?

Читать полностью » Новый протокол Google AP2 позволит ИИ-агентам оплачивать покупки за пользователей вчера в 13:16

ИИ теперь платит за вас — Google запускает новый протокол покупок без кликов

Google представил новый протокол AP2, который позволит ИИ-агентам совершать платежи за пользователей. Но есть детали, о которых стоит знать.

Читать полностью » вчера в 12:57

Никаких стикеров с чертями: в России запускают мессенджер без греха и мата

В России готовят к запуску православный мессенджер «Зосима». Он будет похож на WhatsApp, но с фильтрацией ненормативной лексики и акцентом на безопасность.

Читать полностью » Apple: чёрные квадраты и линии на фото iPhone 17 Pro и Air устранят обновлением iOS вчера в 11:16

Apple признала ошибку в камере iPhone Air — и это не баг, а особенность

Apple подтвердила ошибку в камерах iPhone Air и iPhone 17 Pro: при ярком освещении появляются артефакты. Компания готовит обновление ПО.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары: до 70% кошек пьют воду из унитаза или раковины из-за врождённых инстинктов
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка с гантелями для похудения и укрепления мышц ног
Садоводство

Кустарники теряют популярность: садоводы выбирают новые сорта вместо привычной калины и боярышника
Наука

Live Science: 46% опрошенных выступают за остановку развития искусственного интеллекта
Еда

Рецепт вафельного торта Причуда включает готовые коржи и простой шоколадный крем
Спорт и фитнес

Физиологи: активация пресса в разминке улучшает технику базовых упражнений
Авто и мото

Илон Маск: новый Tesla Roadster – это нечто большее, чем просто автомобиль
Туризм

Путешественники рассказали о самых необычных национальных парках Китая для туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet