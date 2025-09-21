Подписка на проблемы: за что хакеры охотятся в вашем автомобиле

В 2025 году тема киберугроз для транспорта становится всё более актуальной. Согласно исследованию АО "Глонасс" и компании "Технологии безопасности транспорта" (ТБТ), только за первые восемь месяцев этого года зафиксировано 328 кибератак на автомобили. Это на 20% больше, чем в 2024 году, когда произошло 262 инцидента. Данные были собраны из закрытых сообществ хакеров, программ поиска уязвимостей, а также профессиональных и публичных источников. Об этом пишет издание "Ведомости".

Основные тенденции атак

Подавляющее большинство атак (93%) совершается удалённо. В 85% случаев используется взлом через Bluetooth или облачные сервисы автомобилей. Такие уязвимости дают возможность злоумышленникам вмешиваться в работу систем машины и даже угонять транспорт.

Наиболее подвержены атакам:

датчики и системы сенсорного слияния;

программные функции, активируемые по подписке;

технологии автономного вождения.

Автопроизводители и подписочные сервисы

Современные автоконцерны предлагают пользователям подключать опции по подписке: от автопилота до увеличения мощности двигателя. Но именно это создаёт дополнительный риск: хакеры стремятся взломать защиту, чтобы получить доступ к функциям бесплатно.

Подобные угрозы наблюдаются и в сельхозтехнике. Например, вскоре после выхода беспилотных тракторов John Deere по подписке начали фиксироваться попытки обхода защиты.

Сравнение: какие каналы атак используют чаще всего

Канал атаки Доля случаев Потенциальный ущерб Bluetooth и беспроводные интерфейсы 85% Угон, полный контроль над авто Облачные системы 8% Взлом удалённых сервисов и аккаунтов Прямой доступ (через оборудование) 7% Чаще в сером импорте и перегоняемых авто

Советы шаг за шагом: как защитить автомобиль

Регулярно обновляйте программное обеспечение автомобиля. Отключайте Bluetooth и Wi-Fi, если они не используются. Используйте многофакторную аутентификацию для облачных сервисов. Проверяйте источник покупки автомобиля и избегайте "серого" импорта. Устанавливайте дополнительные системы киберзащиты, предлагаемые производителем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать обновления прошивок.

→ Последствие: Хакеры используют старые уязвимости.

→ Альтернатива: Устанавливать обновления сразу после выхода.

Ошибка: Хранить слабые пароли в облачных аккаунтах авто.

→ Последствие: Доступ к удалённому управлению автомобилем.

→ Альтернатива: Использовать надёжные пароли и двухфакторную защиту.

Ошибка: Экономить на сертифицированных поставщиках.

→ Последствие: Риск покупки машины с "дырявым" ПО.

→ Альтернатива: Выбирать официальных дилеров.

А что если…

Что будет, если количество атак продолжит расти? Автопроизводителям придётся инвестировать больше в кибербезопасность, а возможно, появятся отдельные страховые продукты для защиты от "автокиберугонов".

Плюсы и минусы телематических технологий

Плюсы Минусы Удобство удалённого управления Уязвимость беспроводных каналов Подписочные сервисы делают авто гибким Риск взлома для получения функций Автопилот повышает комфорт Возможность манипуляций со стороны хакеров

FAQ

Как понять, что машину взломали?

Признаками могут быть неожиданные команды (открытие дверей, изменение настроек) или сбои в работе мультимедиа.

Можно ли взломать старый автомобиль без "умных" функций?

Вероятность крайне мала — атаки касаются в основном современных машин с телематикой.

Сколько стоит защита автомобиля от кибератак?

Цена зависит от производителя и уровня системы: от бесплатных обновлений ПО до платных пакетов защиты за десятки тысяч рублей.

Мифы и правда

Миф: "Взломать машину можно только с ноутбуком рядом".

Правда: 93% атак совершаются удалённо.

Миф: "Подписочные сервисы безопаснее".

Правда: именно они чаще становятся целью взлома.

Миф: "Кибератаки приводят к авариям каждый раз".

Правда: пока масштабы ограничены, но риск серьёзных ДТП существует.

3 интересных факта

Первые зафиксированные взломы автомобилей через Bluetooth появились ещё в начале 2010-х годов. Киберугрозы распространяются не только на легковые машины, но и на сельскохозяйственную технику и грузовики. Хакеры часто обсуждают уязвимости авто на закрытых форумах, а затем продают инструкции.

Исторический контекст