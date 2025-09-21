Подписка на проблемы: за что хакеры охотятся в вашем автомобиле
В 2025 году тема киберугроз для транспорта становится всё более актуальной. Согласно исследованию АО "Глонасс" и компании "Технологии безопасности транспорта" (ТБТ), только за первые восемь месяцев этого года зафиксировано 328 кибератак на автомобили. Это на 20% больше, чем в 2024 году, когда произошло 262 инцидента. Данные были собраны из закрытых сообществ хакеров, программ поиска уязвимостей, а также профессиональных и публичных источников. Об этом пишет издание "Ведомости".
Основные тенденции атак
Подавляющее большинство атак (93%) совершается удалённо. В 85% случаев используется взлом через Bluetooth или облачные сервисы автомобилей. Такие уязвимости дают возможность злоумышленникам вмешиваться в работу систем машины и даже угонять транспорт.
Наиболее подвержены атакам:
-
датчики и системы сенсорного слияния;
-
программные функции, активируемые по подписке;
-
технологии автономного вождения.
Автопроизводители и подписочные сервисы
Современные автоконцерны предлагают пользователям подключать опции по подписке: от автопилота до увеличения мощности двигателя. Но именно это создаёт дополнительный риск: хакеры стремятся взломать защиту, чтобы получить доступ к функциям бесплатно.
Подобные угрозы наблюдаются и в сельхозтехнике. Например, вскоре после выхода беспилотных тракторов John Deere по подписке начали фиксироваться попытки обхода защиты.
Сравнение: какие каналы атак используют чаще всего
|Канал атаки
|Доля случаев
|Потенциальный ущерб
|Bluetooth и беспроводные интерфейсы
|85%
|Угон, полный контроль над авто
|Облачные системы
|8%
|Взлом удалённых сервисов и аккаунтов
|Прямой доступ (через оборудование)
|7%
|Чаще в сером импорте и перегоняемых авто
Советы шаг за шагом: как защитить автомобиль
-
Регулярно обновляйте программное обеспечение автомобиля.
-
Отключайте Bluetooth и Wi-Fi, если они не используются.
-
Используйте многофакторную аутентификацию для облачных сервисов.
-
Проверяйте источник покупки автомобиля и избегайте "серого" импорта.
-
Устанавливайте дополнительные системы киберзащиты, предлагаемые производителем.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать обновления прошивок.
→ Последствие: Хакеры используют старые уязвимости.
→ Альтернатива: Устанавливать обновления сразу после выхода.
-
Ошибка: Хранить слабые пароли в облачных аккаунтах авто.
→ Последствие: Доступ к удалённому управлению автомобилем.
→ Альтернатива: Использовать надёжные пароли и двухфакторную защиту.
-
Ошибка: Экономить на сертифицированных поставщиках.
→ Последствие: Риск покупки машины с "дырявым" ПО.
→ Альтернатива: Выбирать официальных дилеров.
А что если…
Что будет, если количество атак продолжит расти? Автопроизводителям придётся инвестировать больше в кибербезопасность, а возможно, появятся отдельные страховые продукты для защиты от "автокиберугонов".
Плюсы и минусы телематических технологий
|Плюсы
|Минусы
|Удобство удалённого управления
|Уязвимость беспроводных каналов
|Подписочные сервисы делают авто гибким
|Риск взлома для получения функций
|Автопилот повышает комфорт
|Возможность манипуляций со стороны хакеров
FAQ
Как понять, что машину взломали?
Признаками могут быть неожиданные команды (открытие дверей, изменение настроек) или сбои в работе мультимедиа.
Можно ли взломать старый автомобиль без "умных" функций?
Вероятность крайне мала — атаки касаются в основном современных машин с телематикой.
Сколько стоит защита автомобиля от кибератак?
Цена зависит от производителя и уровня системы: от бесплатных обновлений ПО до платных пакетов защиты за десятки тысяч рублей.
Мифы и правда
-
Миф: "Взломать машину можно только с ноутбуком рядом".
Правда: 93% атак совершаются удалённо.
-
Миф: "Подписочные сервисы безопаснее".
Правда: именно они чаще становятся целью взлома.
-
Миф: "Кибератаки приводят к авариям каждый раз".
Правда: пока масштабы ограничены, но риск серьёзных ДТП существует.
3 интересных факта
-
Первые зафиксированные взломы автомобилей через Bluetooth появились ещё в начале 2010-х годов.
-
Киберугрозы распространяются не только на легковые машины, но и на сельскохозяйственную технику и грузовики.
-
Хакеры часто обсуждают уязвимости авто на закрытых форумах, а затем продают инструкции.
Исторический контекст
-
2010-е годы: первые публичные исследования взломов Jeep и Tesla.
-
2020 год: рост подписочных сервисов у автопроизводителей.
-
2024 год: зафиксировано 262 атаки на автомобили.
-
2025 год: рост числа атак на 20%, развитие методов удалённого доступа.
