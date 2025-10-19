Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильный диск
Автомобильный диск
© Freepik by senivpetro
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:49

Автомобиль поднимается над дорогой: как увеличить клиренс без переплаты и риска

Проставки между витками пружин увеличивают клиренс на несколько сантиметров

Многие водители задумываются о том, как увеличить клиренс своего автомобиля. Вопрос особенно актуален для владельцев обычных легковушек, а не внедорожников или пикапов. Основная цель — повысить дорожный просвет, не подвергая машину опасности и без чрезмерных расходов. Разъяснения по этой теме дал инспектор ГАИ в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Основные методы увеличения клиренса

Существует несколько способов поднять автомобиль. Одни требуют серьезных вложений и изменения конструкции, другие — минимальных затрат. Самый дорогой метод предполагает замену стоек в сборе с пружинами. Такой подход позволяет увеличить клиренс на 10-15 см и улучшить проходимость машины. Однако вместе со стойками придется менять колеса на более крупные.

Стоимость полного комплекта новых стоек и пружин может достигать 40-50 тысяч рублей, а иногда и выше. Если тратить такие суммы нет возможности, есть более доступные методы.

Проставки между витками пружин

Популярный и менее затратный вариант — установка специальных проставок между витками пружин. Изготавливаются они из резины, пластмассы или полиуретана. Полиуретановые изделия стоят дороже, но служат дольше. Такой способ позволяет увеличить клиренс на несколько сантиметров, что в ряде случаев оказывается вполне достаточным.

Важно учитывать, что проставки создают дополнительную нагрузку на пружины. Чтобы избежать поломки витка, рекомендуется использовать усиленные пружины. Они дороже стандартных и делают подвеску более жесткой, но именно они оптимальны для увеличения дорожного просвета.

Народные методы

Некоторые водители прибегают к нестандартным решениям. Например, вместо специальных проставок между витками пружин размещают теннисные мячи. Точный срок службы такой конструкции неизвестен, но для временного увеличения клиренса на ровной дороге или при осторожном движении по ямам и колеям она может оказаться полезной.

Замена колес

Еще один способ — установка дисков и шин другого диаметра. Новые колеса могут добавить к клиренсу 2-3 см. Этот вариант не требует вмешательства в конструкцию, но ограничен физическими рамками: слишком крупные колеса просто не поместятся в арках. Затраты на замену колес могут быть существенными: диски стоят от 5 до 30 тысяч рублей, а шины — от 20 до 50 тысяч рублей.

Советы шаг за шагом

  1. Определите, насколько реально увеличить клиренс без вмешательства в конструкцию. Для небольшого прироста достаточно проставок или колес другого диаметра.

  2. Если требуется серьезное увеличение, готовьтесь к замене стоек и пружин, а также к согласованию изменений с ГАИ.

  3. Проверяйте нагрузку на пружины: усиленные варианты обеспечат долговечность конструкции.

  4. Если ограничены в бюджете, временные решения вроде теннисных мячей могут помочь на короткий срок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Недостаточно прочные пружины → облом витка → установка усиленных пружин.

  2. Простейшие пластиковые проставки низкого качества → быстрая деформация → полиуретановые изделия.

  3. Крупные колеса без учета размеров арок → соприкосновение с кузовом → правильный подбор диаметра и ширины шин.

А что если…

Даже небольшое увеличение клиренса влияет на управляемость. Более жесткая подвеска изменяет ощущения при езде, а колеса большего диаметра могут изменить показания спидометра. Поэтому каждое решение стоит оценивать с точки зрения безопасности и комфорта.

Плюсы и минусы

Метод Плюсы Минусы
Замена стоек и пружин Существенное увеличение клиренса, улучшение проходимости Высокая стоимость, необходимость новых колес
Проставки между витками пружин Недорогой способ, простой монтаж Дополнительная нагрузка на пружины, риск поломки без усиленных изделий
Народные методы (теннисные мячи) Минимальные расходы, быстрый монтаж Краткосрочный эффект, ограниченная проходимость
Замена колес Не требуется вмешательство в конструкцию Ограничение по аркам, высокая стоимость комплектов

FAQ

Как выбрать метод увеличения клиренса?
Оцените цели: нужен ли временный прирост или постоянное решение. Учитывайте бюджет и необходимость замены пружин.

Сколько стоит увеличить дорожный просвет на 5 см?
Сумма зависит от выбранного метода: проставки обойдутся в несколько тысяч рублей, замена стоек и колес — десятки тысяч.

Что лучше: проставки или новые колеса?
Для небольшого увеличения лучше проставки. Если требуется более серьезный рост клиренса и проходимость, предпочтительнее замена стоек и пружин с подбором колес.

Мифы и правда

  • Миф: любые проставки между витками безопасны.
    Правда: важно учитывать нагрузку на пружины.

  • Миф: увеличение клиренса не влияет на управление.
    Правда: более жесткая подвеска и большие колеса меняют поведение автомобиля.

  • Миф: временные решения вреда не приносят.
    Правда: при активной езде по ямам риск повреждения присутствует.

Исторический контекст

Увеличение дорожного просвета всегда было актуально: с развитием автомобильного движения и появлением разных типов дорог инженеры искали способы улучшить проходимость легковушек. Сначала использовались грубые методы, вроде вставки деревянных прокладок, затем появились пружины разной жесткости и полиуретановые проставки. Современные решения сочетают безопасность, долговечность и комфорт.

3 интересных факта

  1. Увеличение клиренса на 10 см может повысить проходимость по бездорожью почти на 30%.

  2. Полиуретановые проставки служат в несколько раз дольше, чем резиновые аналоги.

  3. Применение крупных колес меняет аэродинамику и расход топлива автомобиля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota Sequoia подешевела в России почти на 1,5 млн рублей вчера в 21:56
Когда премиум падает в цене: как Toyota Sequoia внезапно стала доступной даже не миллионерам

В России подешевела Toyota Sequoia — легендарный внедорожник, известный своей надежностью и мощью. Разбираемся, чем примечательна модель и где ее купить выгоднее.

Читать полностью » Юрист Некрасова: зафиксируйте повреждения и вызывайте полицию при ДТП с техникой ЖКХ вчера в 20:47
Раздавили и уехали: как заставить коммунальщиков платить за повреждённую машину

Что делать, если коммунальщики повредили вашу машину? Разбираем пошаговый алгоритм, чтобы доказать вину и получить компенсацию без потери времени.

Читать полностью » Chery снизила цену на Tiggo 9 в России на 500 тысяч рублей вчера в 19:51
Когда флагман стоит как среднячок: как Tiggo 9 неожиданно стал главным лайфхаком автолюбителей

Chery неожиданно снизила цену на свой флагманский кроссовер Tiggo 9 сразу на полмиллиона рублей. Что изменилось в модели и стоит ли спешить за покупкой?

Читать полностью » Оливер Блюме покинул пост главы Porsche после десяти лет руководства вчера в 18:56
Мотор задышал неровно: как уход главы Porsche стал сигналом тревоги для всего автопрома

Генеральный директор Porsche уходит после десятилетия на посту. Почему инвесторы потеряли доверие и кто может занять его место?

Читать полностью » Завышенная цена мешает продаже подержанных машин — Роман Титов вчера в 17:32
Вторичка трещит по швам: одна ошибка в цене способна похоронить сделку

Не марка и не страна производства решают успех сделки, а цена. Почему даже Mercedes легко продаётся, а редкий седан может застрять в объявлениях на месяцы.

Читать полностью » Livan X3 Pro стал самым дешёвым китайским кроссовером 2025 года вчера в 16:26
Китай давит на газ: какие новые кроссоверы заполонили Россию и сбили цены с горы

Китайские кроссоверы продолжают завоёвывать российский рынок. Рассказываем, какие модели можно купить дешевле 2 миллионов и что предлагают за эти деньги.

Читать полностью » Changan начала локальную сборку автомобилей в России на заводе вчера в 15:15
Калининград разбудил китайского дракона: что скрывается за запуском сборки Changan в России

Changan официально запускает производство в России: с конвейера "Автотора" уже сошли первые 800 кроссоверов Uni-S, а впереди — новые модели и расширение локализации.

Читать полностью » Продажи Solaris в России в сентябре выросли до 4028 автомобилей — данные дилеров вчера в 14:07
Корейцы ушли — их место заняли русские: почему Solaris стал главным сюрпризом автопрома

Почему автомобили Solaris стали бестселлером российского рынка? Эксперты рассказали, что стоит за их популярностью и как производитель удерживает спрос.

Читать полностью »

Новости
Еда
Курица с картошкой в сметане получается сочной при запекании в духовке
Дом
Эксперт Фёдор Васильев объяснил, почему появляется сырость в квартире и как её устранить
Садоводство
Гравийный сад помогает экономить воду и не требует частого ухода — советы садоводов
Еда
Яичница с сыром на сковороде сохраняет сочность желтка
Технологии
Илон Маск предложил Андрею Карпати дуэль Grok 5 против человека
Авто и мото
Автоэксперт объяснил, почему двигатель зимой работает на обогащённой смеси
Красота и здоровье
Специалисты Выборгского роддома рассказали о пользе компрессионных чулок при родах
Наука
Профессор Хоффмайер: найденная в Синае крепость подтверждает экспансию Египта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet