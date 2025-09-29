Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина разочарован после мошенничества
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:57

Авто превращается в ловушку: пять хитрых схем, на которые ведутся даже опытные водители

Эксперты "Авто.ру" назвали пять самых распространённых схем обмана при продаже машин

Осень традиционно становится сезоном повышенной активности на автомобильном рынке. Люди меняют машины перед зимой, задумываются о покупке "свежего" авто, берут кредит или страхуют транспорт. Но вместе с ростом сделок растёт и количество афер. По данным службы модерации "Авто.ру", только с начала 2025 года было заблокировано свыше 17 тысяч объявлений, за которыми стояли мошенники. Эксперты фиксируют: осенью активность таких схем увеличивается более чем на 20%.

Основные схемы обмана

Аферисты действуют по-разному, но суть у большинства схем одинакова: вызвать доверие, ускорить принятие решения и получить деньги или доступ к личным данным. "Авто.ру" выделяет пять популярных вариантов.

"Следует насторожиться, если в описании говорится, что это 'автомобиль как новый' с минимальным пробегом и при этом он предлагает самую низкую стоимость на рынке", — заявили модераторы.

  1. Слишком дешёвый автомобиль. Продавец предлагает "идеальную машину" по цене значительно ниже рынка. Чтобы объяснить, почему так дёшево, он часто упоминает трагическую историю — болезнь, развод, срочный переезд.

  2. Отказ от звонков. Мошенники избегают телефонных разговоров, предпочитая переписку в мессенджерах. Это снижает шанс разоблачения.

  3. Давление и аванс. Продавца или покупателя просят перевести деньги заранее — за бронь, бензин или доставку авто из другого города.

  4. Фальшивые покупатели. Под видом клиентов или посредников аферисты присылают ссылки, требуют коды из СМС, предлагают показать экран телефона. Итогом становится кража данных и денег.

  5. Иностранный бизнесмен. Мошенник представляет себя помощником человека из другой страны (часто из Китая), переводит разговор на инвестиции и заманивает в пирамиду.

Сравнение: честные продавцы и мошенники

Признак Добросовестный продавец Мошенник
Цена Адекватная, с учётом пробега и состояния Заниженная, часто в 2 раза ниже рынка
Общение Готов говорить по телефону и лично Уклоняется от звонков, пишет только в чат
Документы Предоставляет ПТС, сервисную книжку Находит отговорки, документов нет
Сроки сделки Не торопит, готов к осмотру Давит, требует быстрых решений
Оплата На месте, после осмотра Перевод заранее, "для брони"

Советы шаг за шагом

  1. Сравните цены по выбранной модели на разных площадках: "Авито", "Авто.ру", официальные сайты дилеров.

  2. Проверяйте VIN через сервисы "ГИБДД", "Автотека" или "Автокод".

  3. Никогда не переводите деньги до встречи. Даже 5000 рублей "за бензин" могут обернуться потерей в десятки раз больше.

  4. Общайтесь по телефону и назначайте встречу в безопасном месте — например, у официального дилера или рядом с МРЭО.

  5. Если продавец торопит или рассказывает слишком личные истории — ищите другой вариант.

  6. При покупке через кредит или рассрочку используйте только лицензированные банки и страховые компании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перечислить предоплату за "бронь".
    → Последствие: потеря денег, исчезновение продавца.
    → Альтернатива: резервируйте авто у официального дилера, где действует прозрачный договор.

  • Ошибка: переходить по ссылке от "покупателя".
    → Последствие: утечка данных, списания с карты.
    → Альтернатива: используйте только проверенные сервисы оплаты и доставки.

  • Ошибка: верить на слово "срочной продаже".
    → Последствие: покупка авто после ДТП или с юридическими проблемами.
    → Альтернатива: проверяйте историю машины через онлайн-сервисы.

А что если…

А что если вы всё-таки перевели деньги мошеннику? Важно сразу обратиться в банк и написать заявление в полицию. Иногда удаётся заблокировать перевод или успеть остановить транзакцию. Но в большинстве случаев вернуть средства непросто. Поэтому лучше предусмотреть риски заранее.

Плюсы и минусы онлайн-покупки авто

Онлайн-покупка Плюсы Минусы
Через дилера Удобство, прозрачные условия, гарантия Цена выше, чем у частников
Через частное объявление Можно найти выгодный вариант Высокий риск мошенничества
Через аукцион Возможность выбрать редкую модель Нужен опыт и юридическая проверка

FAQ

Как выбрать надёжного продавца?
Ищите объявления с полным пакетом документов, звоните, договаривайтесь о встрече. Продавец должен быть готов показать машину лично.

Сколько стоит проверка VIN?
От 300 до 1000 рублей на официальных сервисах. Эти деньги окупаются безопасностью.

Что лучше: купить авто у дилера или на рынке?
У дилера дороже, но безопаснее. На рынке можно найти выгоднее, но риск попасться на мошенников выше.

Мифы и правда

  • Миф: если продавец рассказывает личную историю, значит, он честный.
    Правда: чаще всего это сценарий мошенников, играющих на эмоциях.

  • Миф: перевод небольшой суммы не страшен.
    Правда: любая предоплата опасна. Мошенники работают именно так.

  • Миф: аферы касаются только старых машин.
    Правда: обман встречается и при продаже новых автомобилей, включая электромобили.

3 интересных факта

  1. В России более 40% покупателей хотя бы раз сталкивались с подозрительным продавцом.

  2. На "Авто.ру" работают алгоритмы, которые автоматически выявляют десятки подозрительных объявлений ежедневно.

  3. Самые популярные "легенды" мошенников — переезд за границу и продажа "машины для жены, которая не пригодилась".

Исторический контекст

Автомобильные аферы появились ещё в 1990-е годы. Тогда популярной схемой было продавать машину по доверенности: покупатель отдавал деньги, а через месяц выяснялось, что транспорт числится в угоне. Сегодня методы изменились: вместо поддельных документов в ход идут мессенджеры, фишинг и социальная инженерия. Но цель та же — получить чужие деньги обманом.

