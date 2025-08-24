Счастье на колёсах или потеря миллионов: как работает новая афера с машинами

Казалось бы, купить автомобиль через интернет — удобно и быстро. Но именно на доверчивости и спешке играют мошенники, предлагая "выгодные сделки", которых на самом деле не существует. МВД предупреждает: новые схемы обмана становятся всё более изощрёнными, и жертвой может оказаться любой.

Как работает схема

Злоумышленники выходят на популярные онлайн-площадки и представляются владельцами востребованных моделей автомобилей. В объявлении они указывают цену, заметно ниже рыночной. Для многих это становится главным аргументом, чтобы не раздумывая связаться с "продавцом".

Дальше — стандартный сценарий. Человека убеждают перевести деньги не на счёт компании или автосалона, а напрямую на карту физического лица. Сумма якобы нужна для "оплаты таможенных сборов" или иных придуманных услуг. Завершающий штрих — обещание доставить машину "до порога", что звучит максимально привлекательно и удобно.

"Предлагается автомобиль значительно дешевле средней цены на рынке, деньги переводятся на счёт частного лица, а доставка обещана прямо к дому — это классические признаки мошенничества", — пояснили в МВД.

Реальные истории пострадавших

По информации ведомства, подобные схемы уже лишили сбережений нескольких жителей страны. Два случая, официально зафиксированные МВД, показывают масштаб проблемы.

В одном из эпизодов житель региона перевёл мошенникам несколько миллионов рублей, рассчитывая получить иномарку по "выгодной цене". Машину он так и не увидел. Ещё один потерпевший лишился крупной суммы, поверив в "таможенные расходы", о которых настойчиво говорил лжепродавец.

Что должно насторожить

Чтобы не попасть в ловушку, важно помнить ключевые признаки аферы: