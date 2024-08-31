Как вернуть первозданный вид автомобильным коврикам: проверенные методы

Как бы тщательно водители ни старались очищать салон автомобиля, одна деталь всегда остается наиболее проблемной - коврики. Со временем резиновые коврики изнашиваются и царапаются до такой степени, что вернуть им первоначальный вид становится практически невозможно. Однако опытные автолюбители давно нашли решение этой проблемы. Эксперты выяснили, какое средство нужно использовать для эффективного ухода за ковриками.

Обычные резиновые коврики с бортиками давно зарекомендовали себя как практичные и износостойкие, но они быстро теряют внешний вид. Сегодня многие автовладельцы выбирают 3D-коврики, на которых царапины менее заметны, а грязь и влага остаются в специальных углублениях, сохраняя коврики визуально чистыми. Однако и у них есть недостаток - быстрая потеря внешнего вида. С водительской стороны они изнашиваются уже через несколько месяцев, а со стороны пассажиров - чуть дольше, но тоже довольно быстро.

Если нет желания ежегодно приобретать новые коврики, можно восстановить старые с бортиками. Обычная автохимия, используемая для очистки кузова, здесь не подойдет, как и щетки. Зато есть специальные средства для ухода за резиной. Они просты в использовании и способны вернуть коврикам первоначальный вид. Эти средства также подходят для очистки шин и уплотнителей дверей, и приобрести их можно в любом автомагазине.

Фото: commons.wikimedia.org/ Дафна-88 (Creative Commons license)