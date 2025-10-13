Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:26

Авто горят, а производители молчат: Renault отказалась от технологии, которая могла спасти жизни

Renault тестировала систему пожаротушения в автомобилях, но не внедрила её в серийное производство

Пожары в автомобилях — не такая редкость, как кажется. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы пламя полностью уничтожило машину. По статистике, от начала возгорания до полного выгорания кузова проходит около десяти минут. Причины могут быть разными — от перегрева двигателя до короткого замыкания. Однако существуют технологии, которые способны предотвратить трагедию. Одно из таких решений разработала компания Renault, но, как оказалось, оно так и не дошло до серийных моделей.

Как Renault борется с огнем на тестах

На испытательных прототипах французского производителя установлены системы активного пожаротушения. Их легко узнать по заметной красной кнопке-грибку на панели приборов или возле тоннеля трансмиссии. При нажатии этого переключателя мгновенно отключается двигатель и вся трансмиссия, что исключает подачу топлива и электричества. В случае неисправности это помогает избежать распространения пламени и дает водителю время среагировать.

Кроме того, в подкапотном пространстве предусмотрено специальное отверстие, через которое можно подать огнетушащую пену, не открывая капот. Решение простое и эффективное: не нужно рисковать, поднимая горячий капот и пытаясь попасть в очаг возгорания.

Однако в серийных версиях автомобилей Renault такие системы отсутствуют. Их снимают перед запуском модели в продажу, хотя именно они могли бы спасти множество машин от возгорания.

Почему производители отказываются от защиты

Главная причина, по мнению экспертов, — экономия. Дополнительные системы требуют сертификации, обслуживания и увеличивают себестоимость автомобиля. Для массового рынка производители стараются удерживать цену на конкурентном уровне, а подобные решения воспринимаются как "лишняя роскошь".

Есть и другой аспект — маркетинговый. В компании могут опасаться, что наличие системы пожаротушения создаст у покупателей ощущение, будто машина склонна к возгораниям. Поэтому бренды предпочитают не поднимать эту тему, хотя именно такая защита могла бы стать конкурентным преимуществом.

Сравнение: серийные модели и прототипы Renault

Параметр Прототип Renault Серийная модель
Наличие системы пожаротушения Да Нет
Кнопка аварийного отключения двигателя Есть Нет
Отверстие для подачи огнетушащего состава Есть Нет
Стоимость производства Выше Ниже
Уровень безопасности Повышенный Стандартный

Советы: как предотвратить возгорание в автомобиле

  1. Следите за состоянием электропроводки — замыкание остаётся одной из главных причин пожаров.

  2. Проверяйте герметичность топливных магистралей. Любая утечка бензина или масла увеличивает риск возгорания.

  3. Не храните в салоне и багажнике легковоспламеняющиеся жидкости.

  4. Не игнорируйте запах гари, дым или посторонние звуки — это первые сигналы возможной неисправности.

  5. Держите в машине исправный огнетушитель и регулярно проверяйте срок его годности.

Ошибки, которые приводят к беде

  • Ошибка: использование нештатных проводов и предохранителей.
    Последствие: короткое замыкание, возгорание под капотом.
    Альтернатива: установка оригинальных комплектующих от официальных поставщиков.

  • Ошибка: несвоевременная замена масла и фильтров.
    Последствие: перегрев двигателя, возможное возгорание.
    Альтернатива: соблюдение графика ТО, использование рекомендованных масел.

  • Ошибка: установка дополнительного оборудования без защиты цепей.
    Последствие: скачки напряжения и плавление проводки.
    Альтернатива: установка аксессуаров у сертифицированных специалистов.

А что если добавить систему самому?

Сегодня на рынке можно найти универсальные системы пожаротушения для автомобилей — от аэрозольных баллонов до автоматических трубчатых установок. Они устанавливаются в моторный отсек и активируются при превышении температуры. Стоимость таких комплектов варьируется от 7 до 20 тысяч рублей. Для спортивных и внедорожных авто доступны более продвинутые варианты с дистанционным пуском.

Однако самостоятельная установка требует осторожности. При неправильном монтаже можно повредить проводку или узлы двигателя. Лучше обратиться в специализированный сервис, где оборудование подберут под конкретную модель.

Плюсы и минусы встроенной системы пожаротушения

Плюсы Минусы
Быстрое реагирование при возгорании Увеличение себестоимости авто
Возможность дистанционного отключения питания Необходимость регулярного обслуживания
Защита водителя и пассажиров Потенциальное снижение коммерческой привлекательности
Снижение ущерба при пожаре Дополнительный вес конструкции

Часто задаваемые вопросы

Можно ли установить систему пожаротушения самостоятельно?
Да, но лучше доверить монтаж специалистам, чтобы не нарушить электрическую схему автомобиля.

Нужен ли огнетушитель, если есть автоматическая система?
Да. Система тушит очаг возгорания, но ручной огнетушитель пригодится для локализации дыма или повторного воспламенения.

Сколько стоит установка такой системы?
В среднем — от 10 до 25 тысяч рублей, в зависимости от комплектации и уровня автоматизации.

Мифы и правда о возгораниях авто

  • Миф: современные автомобили не горят.
    Правда: горят, особенно при перегреве или утечке топлива.

  • Миф: электромобили безопаснее по части пожаров.
    Правда: литиевые батареи тоже могут воспламеняться при повреждениях.

  • Миф: система пожаротушения бесполезна при большом пожаре.
    Правда: она может предотвратить его развитие, если сработает вовремя.

Три факта о пожарах в авто

  1. По данным европейских страховых компаний, ежегодно регистрируется более 250 тысяч случаев возгораний транспортных средств.

  2. Наиболее частые причины — неисправности электрики и утечки топлива.

  3. 60% пожаров происходят при стоянке, когда водитель отсутствует.

Исторический контекст

Первые системы автоматического пожаротушения начали применять в автоспорте ещё в 1970-х годах. Тогда FIA обязала устанавливать их во всех гоночных болидах после череды трагических инцидентов. С тех пор технологии совершенствовались, и сегодня аналогичные решения применяются в грузовиках, автобусах и спецтехнике. Тем не менее, массовый рынок легковых машин пока не спешит перенимать эти наработки.

