Не ждите дыма: вот почему огнетушитель в машине важнее аптечки
Пожар в автомобиле — событие, о котором не хочется даже думать. Но именно поэтому важно быть готовым заранее. Один из ключевых элементов безопасности в машине — огнетушитель. Однако многие водители воспринимают его как формальность: возят ради техосмотра, чтобы не нарваться на штраф. Между тем именно этот "ненужный" баллон может спасти не только имущество, но и жизнь.
Почему важно иметь исправный огнетушитель
Многие автовладельцы вспоминают об огнетушителе только в критический момент, когда под капотом уже виден дым. Но к тому времени часто оказывается, что баллон лежит глубоко в багажнике, да ещё и с истекшим сроком годности. Чтобы этого не случилось, устройство нужно проверять регулярно: осматривать корпус, следить за пломбами и датчиком давления, при необходимости перезаряжать или менять на новый.
Основные типы автомобильных огнетушителей
Для легковых автомобилей допустимы два типа устройств — порошковые и углекислотные. Другие разновидности, например аэрозольные или пенные, использовать в машине не рекомендуется.
Порошковые
Порошковые модели считаются самыми универсальными и недорогими. Внутри находится мелкодисперсный порошок, который перекрывает доступ кислорода к пламени. Такие устройства подходят для тушения различных типов возгораний — от бензина до электропроводки. Они хорошо работают даже в сильные морозы и не требуют особых условий хранения. Минусы: порошок может слеживаться, а после использования он оставляет налёт и не охлаждает поверхность, поэтому огонь иногда вспыхивает повторно.
Углекислотные
В этих огнетушителях содержится жидкая углекислота, которая при распылении превращается в "сухой лёд". Она быстро вытесняет кислород и охлаждает предметы, не оставляя следов. Такие приборы особенно удобны для салона, где важно не испортить обивку. Но у них есть и минусы — высокая стоимость, больший вес, риск обморожения при неправильном обращении и слабая эффективность против горящей древесины и некоторых металлов.
Сравнение
|Параметр
|Порошковый
|Углекислотный
|Цена
|Ниже
|Выше
|Масса
|Легче
|Тяжелее
|Следы после тушения
|Остаются
|Нет
|Работа на морозе
|Отлично
|Умеренно
|Эффективность против электроустройств
|Хорошая
|Отличная
|Обслуживание
|Простое
|Требует аккуратности
Где должен находиться огнетушитель
Правила дорожного движения предписывают иметь минимум один исправный огнетушитель. Его объём для легковой машины — не менее двух литров или вес заряда от двух килограммов. Важно, чтобы устройство находилось в доступном месте — оптимально под сиденьем водителя или рядом с ним. Закреплять его нужно на специальном кронштейне, чтобы он не болтался и не перегревался на солнце. В грузовиках и автобусах количество и размещение регулируются отдельно: для транспорта свыше 3,5 тонн — два прибора, один в кабине, другой в кузове.
Советы шаг за шагом
-
Проверьте срок годности и давление на манометре.
-
Убедитесь, что пломбы и шплинт целы.
-
Осмотрите корпус на наличие вмятин и ржавчины.
-
Раз в пять лет сдавайте устройство на перезарядку — это можно сделать в специализированных сервисах.
-
После использования сразу замените или перезаправьте баллон.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Хранить огнетушитель в багажнике под вещами.
Последствие: Потеря времени при пожаре, невозможность оперативно воспользоваться.
Альтернатива: Крепление под водительским креслом или сбоку консоли.
-
Ошибка: Использовать просроченный прибор.
Последствие: Снижение давления, риск отказа.
Альтернатива: Проверка и перезарядка каждые 3-5 лет.
-
Ошибка: Покупка дешёвого устройства неизвестного бренда.
Последствие: Несоответствие ГОСТу и утечка вещества.
Альтернатива: Покупка в сертифицированных торговых точках с гарантией.
А что если загорелся двигатель?
Главное — не паниковать. Нужно немедленно выключить зажигание, выйти из машины, открыть капот на минимальную щель и направить струю пены или газа в зону возгорания. Нельзя полностью открывать крышку капота — поступивший воздух только усилит пламя. После тушения стоит вызвать эвакуатор и не пытаться заводить двигатель самостоятельно.
Плюсы и минусы типов огнетушителей
|Тип
|Плюсы
|Минусы
|Порошковый
|Универсален, работает на морозе, недорогой
|Оставляет следы, может слёживаться
|Углекислотный
|Чистота тушения, охлаждает, не портит обивку
|Дорогой, опасен при неправильном использовании
FAQ
Какой огнетушитель лучше для легкового автомобиля?
Для повседневного использования подойдёт порошковый на 2 кг — он универсален и прост в обслуживании.
Сколько стоит автомобильный огнетушитель?
Цены начинаются от 800-1000 рублей за порошковый и от 2500 рублей за углекислотный.
Можно ли заправить старый огнетушитель?
Да, но стоимость перезарядки часто сравнима с покупкой нового, поэтому многие предпочитают замену.
Как узнать, что огнетушитель требует проверки?
Посмотрите на индикатор давления — стрелка должна быть в зелёной зоне. Также обратите внимание на дату изготовления и пломбы.
Мифы и правда
-
Миф: Дешёвый огнетушитель ничем не хуже фирменного.
Правда: У несертифицированных приборов часто нарушена герметичность и неверная дозировка заряда.
-
Миф: Огнетушитель можно использовать бесконечно, если не применялся.
Правда: Даже без использования давление со временем падает, а порошок слёживается.
-
Миф: Порошковый огнетушитель портит салон.
Правда: Поверхности легко очистить пылесосом, а при пожаре это не имеет значения.
3 интересных факта
-
Порошковые огнетушители работают при температуре до -50 °C, что делает их идеальными для зимней эксплуатации.
-
Давление внутри баллона может достигать 15 атмосфер.
-
Срок службы качественного огнетушителя при правильном обслуживании — до 10 лет.
Исторический контекст
Первый переносной огнетушитель был запатентован в 1818 году британцем Джорджем Уильямом Манби. Его устройство представляло собой медный баллон с раствором соды и серной кислотой. С тех пор принципы пожаротушения изменились, но идея быстрого реагирования осталась прежней.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru