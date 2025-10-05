Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Racer009 is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:14

Не ждите дыма: вот почему огнетушитель в машине важнее аптечки

Эксперт по безопасности: хранить огнетушитель в багажнике — опасно

Пожар в автомобиле — событие, о котором не хочется даже думать. Но именно поэтому важно быть готовым заранее. Один из ключевых элементов безопасности в машине — огнетушитель. Однако многие водители воспринимают его как формальность: возят ради техосмотра, чтобы не нарваться на штраф. Между тем именно этот "ненужный" баллон может спасти не только имущество, но и жизнь.

Почему важно иметь исправный огнетушитель

Многие автовладельцы вспоминают об огнетушителе только в критический момент, когда под капотом уже виден дым. Но к тому времени часто оказывается, что баллон лежит глубоко в багажнике, да ещё и с истекшим сроком годности. Чтобы этого не случилось, устройство нужно проверять регулярно: осматривать корпус, следить за пломбами и датчиком давления, при необходимости перезаряжать или менять на новый.

Основные типы автомобильных огнетушителей

Для легковых автомобилей допустимы два типа устройств — порошковые и углекислотные. Другие разновидности, например аэрозольные или пенные, использовать в машине не рекомендуется.

Порошковые

Порошковые модели считаются самыми универсальными и недорогими. Внутри находится мелкодисперсный порошок, который перекрывает доступ кислорода к пламени. Такие устройства подходят для тушения различных типов возгораний — от бензина до электропроводки. Они хорошо работают даже в сильные морозы и не требуют особых условий хранения. Минусы: порошок может слеживаться, а после использования он оставляет налёт и не охлаждает поверхность, поэтому огонь иногда вспыхивает повторно.

Углекислотные

В этих огнетушителях содержится жидкая углекислота, которая при распылении превращается в "сухой лёд". Она быстро вытесняет кислород и охлаждает предметы, не оставляя следов. Такие приборы особенно удобны для салона, где важно не испортить обивку. Но у них есть и минусы — высокая стоимость, больший вес, риск обморожения при неправильном обращении и слабая эффективность против горящей древесины и некоторых металлов.

Сравнение

Параметр Порошковый Углекислотный
Цена Ниже Выше
Масса Легче Тяжелее
Следы после тушения Остаются Нет
Работа на морозе Отлично Умеренно
Эффективность против электроустройств Хорошая Отличная
Обслуживание Простое Требует аккуратности

Где должен находиться огнетушитель

Правила дорожного движения предписывают иметь минимум один исправный огнетушитель. Его объём для легковой машины — не менее двух литров или вес заряда от двух килограммов. Важно, чтобы устройство находилось в доступном месте — оптимально под сиденьем водителя или рядом с ним. Закреплять его нужно на специальном кронштейне, чтобы он не болтался и не перегревался на солнце. В грузовиках и автобусах количество и размещение регулируются отдельно: для транспорта свыше 3,5 тонн — два прибора, один в кабине, другой в кузове.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте срок годности и давление на манометре.

  2. Убедитесь, что пломбы и шплинт целы.

  3. Осмотрите корпус на наличие вмятин и ржавчины.

  4. Раз в пять лет сдавайте устройство на перезарядку — это можно сделать в специализированных сервисах.

  5. После использования сразу замените или перезаправьте баллон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Хранить огнетушитель в багажнике под вещами.
    Последствие: Потеря времени при пожаре, невозможность оперативно воспользоваться.
    Альтернатива: Крепление под водительским креслом или сбоку консоли.

  • Ошибка: Использовать просроченный прибор.
    Последствие: Снижение давления, риск отказа.
    Альтернатива: Проверка и перезарядка каждые 3-5 лет.

  • Ошибка: Покупка дешёвого устройства неизвестного бренда.
    Последствие: Несоответствие ГОСТу и утечка вещества.
    Альтернатива: Покупка в сертифицированных торговых точках с гарантией.

А что если загорелся двигатель?

Главное — не паниковать. Нужно немедленно выключить зажигание, выйти из машины, открыть капот на минимальную щель и направить струю пены или газа в зону возгорания. Нельзя полностью открывать крышку капота — поступивший воздух только усилит пламя. После тушения стоит вызвать эвакуатор и не пытаться заводить двигатель самостоятельно.

Плюсы и минусы типов огнетушителей

Тип Плюсы Минусы
Порошковый Универсален, работает на морозе, недорогой Оставляет следы, может слёживаться
Углекислотный Чистота тушения, охлаждает, не портит обивку Дорогой, опасен при неправильном использовании

FAQ

Какой огнетушитель лучше для легкового автомобиля?
Для повседневного использования подойдёт порошковый на 2 кг — он универсален и прост в обслуживании.

Сколько стоит автомобильный огнетушитель?
Цены начинаются от 800-1000 рублей за порошковый и от 2500 рублей за углекислотный.

Можно ли заправить старый огнетушитель?
Да, но стоимость перезарядки часто сравнима с покупкой нового, поэтому многие предпочитают замену.

Как узнать, что огнетушитель требует проверки?
Посмотрите на индикатор давления — стрелка должна быть в зелёной зоне. Также обратите внимание на дату изготовления и пломбы.

Мифы и правда

  • Миф: Дешёвый огнетушитель ничем не хуже фирменного.
    Правда: У несертифицированных приборов часто нарушена герметичность и неверная дозировка заряда.

  • Миф: Огнетушитель можно использовать бесконечно, если не применялся.
    Правда: Даже без использования давление со временем падает, а порошок слёживается.

  • Миф: Порошковый огнетушитель портит салон.
    Правда: Поверхности легко очистить пылесосом, а при пожаре это не имеет значения.

3 интересных факта

  1. Порошковые огнетушители работают при температуре до -50 °C, что делает их идеальными для зимней эксплуатации.

  2. Давление внутри баллона может достигать 15 атмосфер.

  3. Срок службы качественного огнетушителя при правильном обслуживании — до 10 лет.

Исторический контекст

Первый переносной огнетушитель был запатентован в 1818 году британцем Джорджем Уильямом Манби. Его устройство представляло собой медный баллон с раствором соды и серной кислотой. С тех пор принципы пожаротушения изменились, но идея быстрого реагирования осталась прежней.

