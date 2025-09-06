Под капотом зреет катастрофа: как эти мелочи превращают авто в факел
Пожары в машинах случаются чаще, чем думают многие водители. Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, какие факторы чаще всего приводят к возгоранию.
Проблемы с электрикой
"Часто причиной пожара в автомобиле становится проблема с электрикой. Вследствие износа проводки, установки предохранителя большего номинала или некорректного подключения дополнительного электрооборудования возможно оплавление изоляции и возгорание машины", — отметил эксперт.
Изношенные провода и ошибки при установке дополнительного оборудования — главный источник риска.
Утечка жидкостей
Разгерметизация топливных магистралей или уплотнителей приводит к утечке бензина и масла. После ДТП вероятность особенно высока. В таких условиях любая искра может вызвать открытое пламя.
Инородные предметы под капотом
Если машина долго стоит без движения, под капотом могут оказаться неожиданные "гости": птицы способны свить гнездо прямо на двигателе, которое воспламеняется после его прогрева. Известен случай с автомобилем GAC GS5 летом 2024 года.
Опасность сухой травы
Опасность подстерегает и на стоянке: сухая трава может воспламениться от раскалённого катализатора. Если ехать по полю, растительность способна забиться под защиту картера, что также повышает риск возгорания.
Как предупредить пожар
Эксперт советует регулярно осматривать автомобиль:
-
обращать внимание на пятна жидкостей под машиной,
-
не игнорировать резкий запах бензина в салоне.
