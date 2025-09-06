Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 12:04

Под капотом зреет катастрофа: как эти мелочи превращают авто в факел

Эксперт Тимашов рассказал о главных причинах возгораний автомобилей

Пожары в машинах случаются чаще, чем думают многие водители. Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, какие факторы чаще всего приводят к возгоранию.

Проблемы с электрикой

"Часто причиной пожара в автомобиле становится проблема с электрикой. Вследствие износа проводки, установки предохранителя большего номинала или некорректного подключения дополнительного электрооборудования возможно оплавление изоляции и возгорание машины", — отметил эксперт.

Изношенные провода и ошибки при установке дополнительного оборудования — главный источник риска.

Утечка жидкостей

Разгерметизация топливных магистралей или уплотнителей приводит к утечке бензина и масла. После ДТП вероятность особенно высока. В таких условиях любая искра может вызвать открытое пламя.

Инородные предметы под капотом

Если машина долго стоит без движения, под капотом могут оказаться неожиданные "гости": птицы способны свить гнездо прямо на двигателе, которое воспламеняется после его прогрева. Известен случай с автомобилем GAC GS5 летом 2024 года.

Опасность сухой травы

Опасность подстерегает и на стоянке: сухая трава может воспламениться от раскалённого катализатора. Если ехать по полю, растительность способна забиться под защиту картера, что также повышает риск возгорания.

Как предупредить пожар

Эксперт советует регулярно осматривать автомобиль:

  • обращать внимание на пятна жидкостей под машиной,

  • не игнорировать резкий запах бензина в салоне.

