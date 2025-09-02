Пожары в автомобилях случаются чаще, чем думают: что запускает цепочку возгорания

Пожары в автомобилях происходят чаще, чем может показаться на первый взгляд. Многие водители уверены, что их машина защищена от подобных рисков, но на деле существует ряд факторов, которые способны привести к возгоранию. Эксперты напоминают: внимание к техническому состоянию и своевременное обслуживание помогают избежать трагедии.

Электрика под прицелом

Чаще всего причиной огня становится электропроводка. С годами изоляция проводов теряет свои свойства, появляются трещины, а малейшее короткое замыкание способно вызвать пожар. Опасность повышается, если владелец устанавливает предохранитель с завышенным номиналом или самостоятельно подключает дополнительное оборудование без учета правил безопасности. В этом случае перегрев и плавление изоляции неминуемо.

"Часто причиной пожара в автомобиле становится проблема с электрикой. Вследствие износа проводки, установки предохранителя большего номинала или некорректного подключения дополнительного электрооборудования возможно оплавление изоляции и возгорание машины", — сказал директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.

Опасные утечки

Вторая по частоте причина — разгерметизация топливных магистралей и уплотнителей. Если из системы начинает вытекать бензин или моторное масло, любое случайное искрение или перегрев деталей могут привести к возгоранию. Подобные ситуации часто случаются после ДТП или при естественном износе элементов.

Эксперты советуют регулярно проверять места соединений шлангов и следить за запахами в салоне. Сильный аромат бензина — это сигнал, который игнорировать опасно. Он указывает на наличие утечки, а значит, машину необходимо срочно показать специалистам.

Инородные предметы под капотом

Неочевидная, но достаточно распространённая причина пожаров — мусор в моторном отсеке. В теплое время года птицы или мелкие животные могут устроить там гнездо, а в жару сухие листья и трава легко воспламеняются при нагреве двигателя. Известны случаи, когда возгорание происходило уже через несколько минут после запуска автомобиля, поскольку температура под капотом достигает критических значений.

Летом 2024 года обсуждался случай с китайским кроссовером GAC GS5, под капотом которого оказалось гнездо птиц. Машина воспламенилась, как только двигатель нагрелся до рабочих температур. Подобные истории подтверждают: чистота моторного отсека — не только вопрос эстетики, но и безопасности.

Сухая трава и катализатор

Еще одна коварная ситуация возникает тогда, когда автомобиль ставят на парковку с высокой сухой травой. Нижняя часть машины нагревается очень сильно, особенно зона катализатора. Если трава соприкасается с раскалёнными деталями, возгорание почти неизбежно. Опасность усиливается при длительной стоянке: огонь может распространиться не только на машину, но и на всё вокруг.

Трава способна набиться и под защиту картера силового агрегата во время движения по пересечённой местности. В этом случае риск пожара возрастает многократно, особенно если поездка приходится на жаркую погоду.

Как вовремя заметить угрозу

Чтобы не оказаться в опасной ситуации, водителям стоит обращать внимание на ряд признаков:

• пятна масла, бензина или других жидкостей под машиной;

• резкий запах топлива в салоне;

• следы копоти или подгоревшей изоляции в моторном отсеке.

Каждый из этих сигналов говорит о возможной неисправности, которую необходимо устранить как можно скорее.