Канистра бензина
Канистра бензина
© Freepik by Designed by Freepik
Опубликована сегодня в 11:41

Голливуд нам соврал: машины не взрываются даже в самых жутких авариях

Профессор Хэл Сосабовски: бензин сам по себе не взрывается, он лишь горит при наличии кислорода и искры

В фильмах взрывающиеся автомобили всегда вызывают восторг зрителей. Но на деле такие сцены — не более чем зрелищный миф, созданный ради эффектности. Реальные машины крайне редко вспыхивают при столкновении, а уж взрывы, как в боевиках, — физически невозможны. Разберёмся, почему.

Почему машины не взрываются при авариях

Идея "взрыва при столкновении" возникла ещё в 70-х, когда неудачные конструкции топливных баков у некоторых моделей вроде Ford Pinto и Chevrolet Malibu действительно могли привести к возгоранию. Но даже тогда речь шла не о взрывах, а о пожаре. Современные автомобили оснащены системами защиты, которые исключают утечку и воспламенение топлива.

Даже авария пилота "Формулы-1" Романа Грожана на скорости 140 миль в час закончилась пожаром, но не взрывом. Это показательный пример: автомобиль может загореться, но не разлетится на куски, как в кино.

Как устроено топливо и почему оно не взрывается само по себе

Бензин в жидком состоянии не является взрывоопасным. Опасен только его пар, и то — при определённых условиях: наличии кислорода (около 20% в воздухе), высокой температуре (примерно 257 °C) и источнике воспламенения. Именно поэтому на заправках висят таблички "Не курить": искра способна поджечь пары топлива.

Интересно, что полный бак безопаснее полупустого — внутри него нет воздуха, а значит, нет кислорода, без которого реакция невозможна. Впрочем, даже пары бензина вне давления крайне трудно поджечь, если нет открытого огня или искры.

Что нужно для взрыва

Любой взрыв — это реакция, при которой жидкость или твёрдое вещество превращается в газ, расширяющийся примерно в 800 раз. Это резкое увеличение объёма создаёт ударную волну и разрушительную силу.

Однако бензин сам по себе не детонирует. Чтобы он "взорвался", нужны:

  1. давление,

  2. превращение топлива в газ,

  3. наличие кислорода,

  4. источник энергии — пламя или искра.

В обычной ситуации при ДТП эти условия не возникают. Даже если топливо вытекает на горячий двигатель, оно может загореться, но не взорваться.

Где взрыв действительно происходит — внутри двигателя

Настоящие мини-взрывы происходят в цилиндрах двигателя. Смесь бензина и воздуха сжимается поршнем, давление повышается, и от искры свечи зажигания происходит контролируемая вспышка. Эти микровзрывы, повторяющиеся тысячи раз в минуту, двигают поршни и вращают коленвал.

В дизельных моторах всё устроено немного иначе. Топливо с более высокой температурой вспышки самовоспламеняется под давлением — поэтому дизельные двигатели обходятся без свечей. Они работают медленнее, но экономичнее и служат дольше.

Почему топливо не взрывается при аварии

Когда автомобиль сталкивается, часто рвутся топливные магистрали, и жидкое горючее может попасть на нагретые детали. Но, поскольку оно не находится под давлением и не превращено в газ, взрыва не произойдёт. В худшем случае — возгорание, которое современные противопожарные системы обычно быстро гасят.

"Бензин сам по себе не взрывается, он лишь горит, если есть воздух, давление и источник энергии", — пояснил профессор химии Хэл Сосабовски.

Именно поэтому даже при серьёзных авариях пожарных причин больше, чем взрывных. Голливуд же предпочитает эффектные сцены, где машины разлетаются на куски при малейшем столкновении — зрелище красивое, но к реальности не имеет отношения.

Сравнение видов топлива

Параметр Бензин Дизель
Температура воспламенения около 257 °C выше 300 °C
Необходимость в искре есть отсутствует
Летучесть высокая низкая
Вероятность пожара при ДТП умеренная крайне низкая
Экономичность ниже выше

Как снизить риск возгорания

  1. Проверяйте герметичность топливной системы и не игнорируйте запах бензина.

  2. Не перевозите топливо в нештатных канистрах.

  3. Избегайте курения рядом с машиной и особенно во время заправки.

  4. При малейшем возгорании покиньте салон и отойдите на безопасное расстояние.

  5. Держите в багажнике порошковый огнетушитель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранение бензина в пластиковых бутылках.
Последствие: материал размягчается и может пропустить пары топлива, создавая риск возгорания.
Альтернатива: металлическая канистра с герметичной крышкой.

Ошибка: использование зажигалки для "проверки запаха бензина".
Последствие: мгновенное воспламенение паров.
Альтернатива: проветривание и визуальный осмотр с фонариком.

Ошибка: попытка запустить двигатель после утечки топлива.
Последствие: искра от стартёра способна вызвать пожар.
Альтернатива: вызвать эвакуатор и устранить утечку в сервисе.

А что если… машина всё же загорелась?

Главное правило — не пытайтесь тушить большой пожар самостоятельно. Выйдите из машины, отойдите не менее чем на 30 метров и вызовите экстренные службы. Если пламя локализовано (например, под капотом), используйте огнетушитель, направляя струю к основанию огня.

Важно помнить: металлические элементы кузова быстро нагреваются, а пары бензина могут вспыхнуть повторно, даже если кажется, что пламя погасло.

Плюсы и минусы топлива в контексте безопасности

Аспект Плюсы Минусы
Бензин Простота заправки, мощность двигателя Более высокая воспламеняемость
Дизель Меньший риск пожара, высокая экономичность Более тяжёлое топливо, холодный запуск
Электромобили Отсутствие топлива, мгновенная реакция Возможность перегрева батареи при повреждении

Частые вопросы

Как часто горят машины при авариях?
Менее 5% ДТП сопровождаются возгоранием, и только доли процента — реальным взрывом.

Можно ли взорвать машину, выстрелив в бак?
Нет. Пуля пробивает бак, но жидкое топливо не воспламеняется без кислорода и искры.

Почему в фильмах машины взрываются мгновенно?
Это художественный приём. Режиссёры используют пиротехнику для создания зрелищных сцен.

Что безопаснее — бензин или дизель?
С точки зрения пожароопасности дизель предпочтительнее: его температура вспышки значительно выше.

А электромобили?
Литий-ионные батареи могут загореться при повреждении, но взрыв им также не грозит — только перегрев.

Мифы и правда

Миф: при ДТП бензобак обязательно взорвётся.
Правда: топливо может загореться, но без давления и искры взрыва не будет.

Миф: полный бак опаснее.
Правда: наоборот — меньше воздуха и кислорода, значит, меньше шансов на воспламенение.

Миф: достаточно искры, чтобы машина взорвалась.
Правда: без нужного соотношения паров бензина и воздуха вспышка невозможна.

3 интересных факта

  1. Заправочные пистолеты оснащены системой, предотвращающей образование статического электричества.

  2. В гоночных болидах баки сделаны из армированных материалов, чтобы выдержать удары и не пропустить топливо.

  3. Пламя бензина видно днём плохо — оно почти бесцветное, поэтому пожар может развиваться незаметно.

